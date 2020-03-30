新型冠狀病毒疫情肆虐全球，衛生專家建議人們勤洗手，或是用含有酒精成分的洗手液擦手，但商店的貨架卻是空空如也，根本買不到洗手液。

世界面臨洗手液短缺的問題。如果要讓全世界每個人都有一小瓶洗手液的話，我們總共需要3.85億公升的消毒洗手液。但是據市場調查分析機構Arizton Advisory & Intelligence的資料，在肺炎疫情爆發之前，全世界洗手液的產量只不過30萬公升，還不到上述所需的0.1%。

這還只是供個人使用的數量，世界衛生組織預計全球醫療衛生人員一個月所需達290萬公升。

圖片版權 AFP Image caption 柬埔寨婚禮，世界各地人民使用洗手液消毒雙手

轉產洗手液

英國財富榜上排名第三的拉特克里夫（Jim Ratcliffe）表示，他的化學品公司英力士（Ineos）計劃在10天之內在德國和英國新建兩個洗手液工廠，免費供應全國保健系統（NHS）的醫療人員。

全球各地許多釀造伏特加、威士忌的酒廠現在也轉產消毒洗手液，並捐贈給各地的醫療機構使用。

生產高級香水的奢侈品牌LVMH也將香水生產線改造生產洗手液。

酒廠、香水廠和化學廠都有生產洗手液必須的一種原料：酒精。世界衛生組織建議人們一定要使用含有酒精的洗手液才能達到消毒的效果。

如果你在Amazon網站上搜尋消毒洗手液，你就會發現所有常見的品牌都賣光了，能有現貨供應的一瓶500ml的洗手液要價30英鎊，價錢至少是新冠病毒肺炎疫情爆發之前的10倍。

圖片版權 AFP Image caption 在目前的肺炎疫情下，洗手液這種產品各行各業人人都需要

哄抬物價

洗手液價格暴漲，許多人指責商家趁機哄抬物價，但亞馬遜賣家"赫茲工具"（Herts Tools）解釋價格上漲的背後原因很複雜。

接電話的採購人員斯蒂芬森（Paul Stephenson）說：「我們受到很多不公平的指責。」

他解釋說，赫茲工具的主業務是銷售和出租工具給建築業，是因為顧客要求他們才賣洗手液的。

他表示，價格反應成本，洗手液的供貨廠商一天一個價，「根本不知道明天的供貨價會不會仍然和今天一樣。」

這是因為消毒洗手液的主要原料——酒精的成本大幅上漲。

赫茲工具販賣的洗手液供貨商是"齊達克實驗室"（Zidac Laboratories），該公司設在英國，主要生產洗浴用品和皮膚保養品。

齊達克公司一天可以生產15萬瓶消毒洗手液，但工廠已經停工8天了，因為酒精的原料乙醇已經斷貨，而洗手液至少要70%的酒精含量才有效。

該公司表示，每公噸乙醇的進貨價大約是700英鎊，足夠生產3.2萬瓶洗手液，但是現在乙醇的進貨價格已經漲了一倍，而且什麼時候能到貨還不知道。

圖片版權 PA Media Image caption 釀酒的蒸餾過程也能生產洗手液

上漲10倍

上周，一家供貨廠商報價一公噸乙醇一萬英鎊，這是平常價格的10倍以上，齊達克公司婉拒進貨。

齊達克的洗手液銷貨到歐洲和中東各國，現在他們的顧客由於等不到洗手液進貨，甚至開始幫忙齊達克解決乙醇的問題。

BBC試圖聯絡幾家製造洗手液所需的酒精原料供貨商，其中一位女性工作人員在電話中悲傷地表示，她在職的公司因為原料缺貨已經關門。

其他一些公司非常忙碌，工作人員幾乎沒時間接受採訪，一家供貨商的網站表示需求從一天300份訂單增加到6000份。

物以稀為貴

目前肺炎疫情蔓延，消毒洗手液這種產品各行各業人人都需要，要一下子提高產量增加供貨並不容易。

大部分的洗手液都是以乙醇或異丙醇（IPA）作為生產原料的。

洗手液必須至少70%的酒精成分才能有效殺死病毒，有能力生產這類酒精原料的廠家並不多，而且只有某些國家才有。最大的生產商在中國、法國、德國、荷蘭和美國。

那些沒有這類酒精原料生產商的國家就很難取得這類原料，因為許多國家已經限制這類原料出口。

荷蘭化學廠商DutCH2表示，過去都強調歐盟一體化，像這樣的出口限制極為少見，但按照目前疫情繼續蔓延勢頭，沒有能力自己生產的國家很快就會用完所有的洗手液。

圖片版權 KOEN VAN WEEL Image caption 酒精原料不只是用來生產洗手液

酒精原料

因此，世界各國許多釀酒廠都開始用酒廠的乙醇來生產洗手液，印度政府還要求釀酒業將乙醇提供給製造洗手液的廠商。

美國的奇帕瓦山谷乙醇公司（Chippawa Valley Ethanol Company）表示，應該是有足夠的酒精原料，只是分散在不同的產業。

該公司生產線全開，並盡其所能供貨給洗手液廠商，但是他們生產的酒精原料還有其他需求。

像這樣的公司還必須按照合約供貨給酒廠，尤其是那些平時需求量一直很大的跨國大型酒廠，而洗手液廠商只佔平時供貨量很小的一部分。

那麼，英國排名第三的富人拉特克里夫新建兩個消毒洗手液生產工廠的計劃，能找得到足夠的酒精原料供貨商嗎？別擔心，拉特克里夫自己的化學品公司英力士是歐洲最大的乙醇和異丙醇生產商。