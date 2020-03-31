圖片版權 EPA Image caption 中國向多國捐贈或出售大量防疫物資。

隨著新型冠狀病毒疫情從中國轉移到歐洲，中國從防疫產品消耗國變成輸出國，多國先後向中國訂購口罩、快速病毒試劑盒等，但有報道指一些國家反映中國生產的防疫用品品質欠佳。

捷克、馬來西亞和西班牙早前先後指出，從中國購買的病毒試劑盒凖確度低於製造商所稱的標凖。其中，西班牙一家研究所發現，該國從深圳一家名為易瑞生物的公司購得的試劑盒凖確度只有30%，遠低於生產商聲稱的80%。

針對西班牙的個案，易瑞生物和中國官方各有說法。公司發表聲明指出，西班牙方面沒有按廠商的指示測試試劑盒，因此出現錯誤，而且它已經取得歐盟CE認證，可以向歐洲市場供貨。

中國駐西班牙大使館表示，易瑞生物的新型肺炎測試劑盒沒有得到中國國家藥品監督管理局許可在中國銷售，但沒有解釋這是否意味著它同時不能出口。

圖片版權 AFP Image caption 歐洲多國對防疫物資的需求大增。

不能在中國銷售

新冠肺炎疫情蔓延到歐洲後，當地多國先後向中國訂購大量防疫物資。歐洲還放寬口罩、防護衣物、病毒試劑盒等防疫物資註冊歐盟CE認證的標凖。

放寬的規例容許除了符合歐盟統一標凖的防疫產品外，一些符合世界衛生組織標凖的產品也可以在歐洲市場銷售。

中國外交部早前向提供了一張已經得到中國藥監局許可的病毒測試劑盒供應商清單，清單內只有20多家公司，但中國財新網早前引述行業消息指出，目前已經有64家中國公司向歐洲銷售病毒的測試盒。

換句話說，有許多取得歐洲銷售許可的中國公司，並沒有獲得授權在中國國內出售這種測試劑盒，易瑞生物即為一例。

目前難以從公開資料查證中國獲認證品牌和歐洲獲認證品牌之間的重合度和關係。

香港《南華早報》引述一些研發新型肺炎病毒試劑盒的公司代表說，他們在春節成功研發試劑盒後，沒有向中國藥監局提出申請在中國大陸上市，而是直接到外國取得上市許可，因為向中國藥監局提出申請太花時間，審批成功後疫情在中國可能已經過去。

圖片版權 Getty Images Image caption 3月17日，一名員工在處理從中國杭州向意大利捐贈的抗疫物資。

不合格物資

除了試劑盒，荷蘭宣佈會把一批從中國採購的口罩退回，因為它們無法緊貼當地醫護人員的臉部，保護效能成疑。

中國官方也直接或間接向一些國家捐贈相關物資，部份同樣遇到質量問題。

菲律賓早前也批評中國捐贈的病毒測試劑盒凖確度偏低，但當地衛生官員隨後澄清，這些失凖的試劑盒是由私人公司捐贈。中國官方提供的測試劑盒沒有問題，「符合世衛標凖」。

中國外交部發言人華春瑩指出，中國出售醫療物資是為其他國家抵抗疫情，希望對這個問題不要做政治化解讀。她又說中國在疫情初期，也從外國收到一些不合規格的物資。

中國官媒《環球時報》則引述消息指出，病毒試劑盒在運輸過程中需要冷藏，但一些國家從中國採購試劑盒後，採用的運輸公司無法適當地在運輸期間冷凍試劑盒，這些因素可能影響試劑盒在凖確性。