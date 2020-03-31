肺炎疫情：為什麼印度全國封鎖後數百萬人走路回家

蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas） BBC駐德里記者
  • 2020年 3月 31日
Migrant workers head home on Day 5 of the 21 day nationwide lockdown imposed by PM Narendra Modi to curb the spread of coronavirus, at NH9 road, near Vijay Nagar, on March 29, 2020 in Ghaziabad, India 圖片版權 Getty Images
Image caption 在印度各地，數百萬民工從城市走路回家。

當我與古塔姆·拉爾·米納（Goutam Lal Meena）通話時，他剛從古吉拉特邦回到拉賈斯坦邦北部村莊家中。天氣越來越熱，他穿著涼鞋走在碎石路上，靠水和餅乾活了下來。

米納是一名泥瓦匠，他在古吉拉特邦每天收入為400盧比（約合5.34美元）。他將大部分收入寄回家，但新冠病毒疫情讓他失去了工作。

為了防止新型冠狀病毒蔓延，印度宣佈自3月24日午夜起全國封鎖21天，並只提前4小時通知。目前印度報告了1000多起病例，27人死亡。所有交通工具停止運行，意味著米納不得不徒步回家。

「我日夜趕路，我有什麼選擇？我幾乎沒錢和食物。」米納的聲音沙啞又緊張。

這樣趕路的並不只有他一人。在印度各地，數百萬民工從城市走路回家。這些工人是大城市經濟的支柱，他們建房、做飯、在餐館裏服務、送外賣、在沙龍為別人理髮、製造汽車、修建廁所、送報紙等等。這些想逃離貧困農村的大約有1億人，他們大多生活在擁擠城市貧民區中破舊的房子裏，渴望向上流動。

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上周的封鎖讓他們一夜之間變成了難民，他們的工作場所被關閉，大多數給他們發工資的僱主和承包商都消失了。上周，男人、女人和小孩們聚集在一起不分晝夜地開始了他們的旅程。

他們用廉價的人造皮包和布袋來裝食物、水和衣服等小物品，年輕人背著破舊的背包。孩子們累得走不動時，父母就把他們扛在肩上。

他們日夜兼程，大多數人說錢已經花光了，害怕會餓死。《印度快報》的頭版寫道：「印度正在走回家。」這一驚人的難民潮讓人回想起1947年印巴分治時的難民潮，當時1500萬人流離失所，數百萬衣衫襤褸的難民跋涉到巴基斯坦東部和西部。

這次，成千上萬的民工想回家。雖然饑餓又疲勞，但是他們還是想回到自己家。他們說，村裏的家能保證食物，也更舒適。

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Image caption 90歲的卡約迪（Kajodi）和她的家人一起步行回100公里外的拉賈斯坦邦老家

顯然，印度為避免疾病流行實施的封鎖政策正在轉變成一場人道主義危機。在眾多難民中，有一位90歲的老婦人，她的家人在德里郊外售賣廉價玩具。

卡約迪（Kajodi）和她的家人一起步行回100公里外的拉賈斯坦邦老家。他們吃著餅乾，抽著傳統的手捲煙消除饑餓感。她拄著拐杖走了3個小時後，記者艾哈邁德（Salik Ahmed）遇到了她。她說，如果還有交通工具運行，她會買一張回家的票。

在路上的還有一名5歲的男孩，他與父親從德里步行700公里回中央邦。「當太陽落山時，我們會停下來睡覺，」做建築工人的父親告訴記者達特（Barkha Dutt）。

26歲的汽車工人拉傑伊什（Rajneesh）要步行250公里回北方邦旁邊的一個村莊，估計需要四天。他告訴記者達特：「在被新冠病毒擊倒之前，我們將死於步行。」

他並沒有誇張。上周，一名39歲男子在從德里到中央邦的300公里路途中死亡，途中他曾抱怨胸痛和精疲力盡。還有4人在從古吉拉特邦前往拉賈斯坦邦途中，在黑暗的高速公路上被一輛卡車撞倒。

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Image caption 返鄉路上的印度人

隨著情況惡化，各邦政府都開始安排交通、住房和食物。但是把他們送回村莊很快變成了另一場噩夢。在德里的一個巴士終點站，巴士開過來接他們，成千上萬的工人擠在一起。

德里首席部長凱傑裏瓦爾（Arvind Kejriwal）懇求工人們不要離開首都，希望他們留在原地，因為在大型人群聚集中，也有感染新冠病毒的風險。他稱，政府將支付他們的租金，並宣佈在德里開設568個食品配送中心。

印度總理莫迪為封鎖給民眾生活，尤其是窮人的生活帶來困難道歉。但稱「為了贏得這場戰役，必須採取嚴厲措施」。

不管是什麼原因，莫迪和各邦政府似乎都未能預料到人口外流。莫迪對滯留在國外的印度工人困境採取了積極回應，數百人被專機接回了家。但是，國內工人的困境引起人們不安。

印度媒體The Print創始人古普塔（Shekhar Gupta）在推特上寫道：「在危機中自然會想回家。如果被困在海外的印度學生、遊客和朝聖者希望回國，那大城市的勞動者們也一樣，他們想回到村裏的家。我們不能派飛機把一批人帶回家，而讓另一批人步行回家。」

發生危機時，外來務工者外逃也有很多先例。1896年的一場瘟疫中，一半的孟買人口離開了這座城市。歷史學家斯諾登（Frank Snowden）稱，英國統治者實施的嚴厲的防瘟疫措施，結果是一把「鈍的大錘，而不是精凖的外科手術工具」。他們幫助孟買度過了這場瘟疫，但逃走的居民傳播了病毒。

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Image caption 這些工人返鄉可能會傳播病毒。

一個多世紀後，同樣的恐懼仍然籠罩著印度。成千上萬的移民最終將步行或乘坐擁擠的公共汽車回家。他們將搬進共同的房子，通常與年邁父母同住。根據一份政府報告，一半的跨邦男工分佈在印度9個邦的56個區。隨著這些工人返鄉，這些地方可能成為潛在的危險地帶。有研究人員建議，這56個區應對返鄉工人進行病毒檢測，並隔離被感染患者。

實施封鎖時，印度在保證窮人和無家可歸者不受致命傷害方面，面臨艱巨挑戰。斯諾登稱，這很大程度上取決於，封鎖政策引發的經濟和生活後果是否得到精心處理，以及是否獲得民眾同意，「如果不這樣做，就可能會出現非常嚴重的困境，引起社會緊張和抵制行動」。

印度已經宣佈了一項220億美元的援助計劃，幫助那些受到封鎖影響的民眾。

接下來幾天將確定各邦能否將工人運送回家，或留在城市中，給他們提供食物和錢。智庫研究所Takshashila Institution的尼汀·派（Nitin Pai）表示：「封鎖帶來的後果中，人們正忘記重大的風險：數百萬人死亡的風險。」

「受影響最嚴重的也將是窮人。」他說。

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