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新冠疫情時期還能有生性活嗎？，我會因性感染病毒嗎？ 你或許在心裏這麼想過，但是卻尷尬而不敢問。

為了釐清事實與謠言，我們將你藏在心裏的疑問交給了衛生專家。

亞歷克斯·喬治（Dr Alex George）是名急救科醫生，也曾參加過電視真人秀《戀愛島》（Love Island）。阿利克斯·福克斯（Alix Fox）則是一名性議題記者，也曾是BBC第一電台（BBC Radio 1）節目《Unexpected Fluids》的主持人。

圖片版權 Paul Cochrane/Jessie Whealey Image caption 阿利克斯·福克斯和亞歷克斯·喬治醫生

新冠疫情時期的性愛安全嗎？

亞歷克斯·喬治醫生：如果你正處在一段戀愛關係當中……和那個人同居，在同一個環境裏生活，這應該就不會改變你的狀況。不過，如果你們其中一個出現新型冠狀病毒的症狀，那你就應該性伴保持距離並且單獨隔離，哪怕就在你家裏面也要這樣做。理想狀態下，每個人彼此之間要相隔兩米——即使在自己家裏也一樣，但是我們知道，這或許不太現實。

阿利克斯·福克斯：還有一點很重要，如果你有冠狀病毒的輕微症狀，不要假定病毒也不會讓你的伴侶得重症。所以，如果你有任何一種症狀，都要盡量離你的愛人遠一些。

和新的性伴做愛風險如何呢？

喬治醫生：我真的不建議在目前結交新的性伴侶，因為你會有將病毒傳播出去的風險。

阿利克斯·福克斯：還有，別忘了，有些病毒的攜帶者是不會有任何症狀的。所以，就算你覺得自己完全健康……你還是可能會感染到其他人，而他們又可能會通過親密接觸和接吻等再傳染給更多人。

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我最近和新認識的人接過吻，然後他們現在開始出現了症狀，我該怎麼做？

喬治醫生：如果你曾和某個人接吻或者有親密接觸，然後你認為對方現在出現了症狀，你要開始自我隔離。密切關注你的症狀。如果你出現症狀的話，就要額外注意。如果你的症狀非常嚴重，你就需要我們的幫助。

阿利克斯·福克斯：在戀愛關係裏，我們應該對對方負責，也要對自己負責。如果你是出現症狀的那個人，而你知道你最近和人接過吻，你應該讓他們知道。甚至如果你吻過某人，對方出現了症狀而你沒有，你也應該自我隔離。

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在新冠疫情之前，我和伴侶一起是沒有用安全套的，現在應該開始用嗎？

阿利克斯·福克斯：這個問題的答案取決於你之前為什麼不用安全套。

如果你不用安全套是因為你們兩人之前都已經做過性傳播疾病的檢測，或者你們是尚未到達絶經期的異性戀人並且正在使用其他的避孕方法，那就沒有問題。但是，如果你不用安全套是因為你們是靠諸如體外射精等方式來避孕——或者你是賭自己不會有性傳播疾病——那你現在要使用安全套這件事，就變得更加重要。

我撫摸對方的陰部會得新冠肺炎嗎？

喬治醫生：如果你們要互相撫摸彼此的性器官，那很大機會你們也會同時親吻對方——而我們知道，這個病毒是會通過唾液傳播的。重點是，任何傳播病毒的可能性——從你的嘴到你的手，到性器官，到其他人的口鼻——都會增加新冠病毒擴散的風險。我們想要將這個風險降到最低。所以，非同居的伴侶之間不要有接觸，這是非常重要的。

現在這種時候我不想成單身，但該怎麼去維持戀愛關係？

阿利克斯·福克斯：這個全球大流行疫情正在促使很多人去重新思考，什麼是美好的性生活，還有什麼才是愉悅的、歡快的交流。有些正在約會但是被隔離在不同地方的人則會趁機利用這種時間和空間，我聽說一些人會寫色情的故事給對方。很多人都會發揮很多創意。如果你運用一下你的想象，有很多辦法是可以讓你在不與某人面對面的前提下享受一些性感時光的。

當下還有一點很重要……有些人或許會發現，他們或者他們伴侶會有不一樣的性慾需求。你或許會發現，自己本來是一個星期去約會一次，而現在忽然間你們都住在同一個屋檐下了。你或許會發現，有時候你想做愛，但是你的伴侶不想，有時候則是反過來。重要的是，要以互相尊重和為對方著想的方式來溝通。住在一起不等於你就有權利想做愛就馬上做。而任何人如果和伴侶生活在一起，但是因為覺得自己是被迫與對方發生性行為而感到不愉快，有一些救助熱線（link here）是能夠針對這些情況幫助你的。

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艾滋病（HIV）會讓我面臨更大風險嗎？

阿利克斯·福克斯：特倫斯·希金斯慈善信託（Terrence Higgins Trust）的邁克爾·布雷迪醫生（Dr Michael Brady）就這個問題提供了一些非常好的建議。如果你已經在定期使用控制HIV病毒的藥物，而你的CD4數量（對抗感染的白血球數量）良好，並且HIV病毒量（血液中的HIV病毒數量）不足以被檢測到，那你就不算是免疫系統被削弱的情況。這意味著，你對於感染新型冠狀病毒並沒有額外的風險。所以，如果你是HIV陽性的話，就繼續服用你正在用的藥物。在類似自我隔離這樣的事情上，要確保你和其他人一樣遵照規則去做。