圖片版權 Getty Images

中國和印度地理相鄰，同屬「金磚國家」，是政治和經濟的潛在競爭對手，也是世界上數一數二的人口大國。新冠肺炎疫情蔓延，兩國的抗疫表現受到外界關注，並再度引起關於人道危機、人權和獨裁的評議。

高盛銀行的前首席經濟師吉姆•奧尼爾(Jim O'Neil)兩周前說，印度不可能像中國一樣應對新冠病毒，招致印度官員譴責。印度高級外交官納基（Vishwesh Negi）隨後對CNBC說，奧尼爾的評論「不明智，不負責任」。

奧尼爾這位「金磚國家」概念的發明人3月14日在美國CNBC的電視討論節目中說：「謝天謝地新冠病毒沒有在諸如印度那樣的地方爆發，鑒於印度的治理質量，（他們）絶對不能像中國人那樣作出反應，那也是中國體制好的一面，而且我認為也可以這麼說巴西。」

他發表上述言論的時候，中國已經開始放鬆強制隔離控制，意大利正成為歐洲新冠病毒蔓延的中心。

上周，3月24日，印度這個擁有世界第二大人口的國家開始實行全國範圍的防疫封閉，但封閉措施導致大批人口流出城市，形成人道危機。

圖片版權 Getty Images

人道主義危機

BBC在印度的記者蘇蒂克•比斯瓦斯（Soutik Biswas）報道說，在印度的防疫封鎖措施產生了人道主義危機。

印度開始封城後，大批在城市打短工的人口失去了工作場所和收入，一夜間大批人成了流離失所的難民。

印度專家在報道中分析說，因為這些人的社會保險都在自己的鄉村，在那裏他們才有住所和食品，所以發生危機時他們都選擇趕回家鄉自救。

雖然一些人搭乘政府運營的巴士返鄉，許男女老幼仍不得不步行長途跋涉踏上返鄉路。這些人在長達一百或數百公里的旅途上日夜兼程。

圖片版權 Getty Images Image caption 印度實施隔離措施後許多在城市打工的農村居民長途跋涉步行返鄉

26歲的汽車工人拉吉聶什（Rajneesh）說，我們在死於新冠病毒前，就會累死在路上。他正在返家250公里的旅途中。

BBC記者報道說，許多老人和青壯年已經精疲力盡。

因為沒有預料到大規模的流亡潮，印度中央政府和邦政府陷入束手無策的境地。

有人把這次難民潮危機同1947年印巴分治時發生的難民災難。

印巴分治引發的血腥暴力導致多達1500萬人流離失所。

圖片版權 EPA Image caption 中國疫情緩建後開始援助其他疫情嚴重的國家。

「助長獨裁和濫權」

印度開始大規模隔離封鎖後出現大批貧困人口失業和饑餓，引發對政府缺乏計劃的批評。

奧尼爾3月24日在時政評論雜誌Project Syndicate上撰文說，中國和其他亞洲國家遏制了危機帶來的衝擊，因為他們在治療、診斷和控制系統方面凖備比較充分，這得益於他們過去處理類似疫情爆發的經驗。

他認為，相比之下許多其他國家沒有充分凖備，導致現在疫情嚴重泛濫。

如果沒有充分凖備，疫情還會死灰復燃。

圖片版權 AFP Image caption 武漢結束封城後市民陸續從外地返回

目前中國宣稱基本控制了疫情在國內的傳播，並且開始了大規模國際援助行動，向許多國家派遣醫療隊，運送醫療物資，輔以外交努力，宣傳和分享中國的抗疫經驗。

不過，中國疫情控制真相現在受到美國、英國和法國等許多西方國家媒體的質疑，包括中國新冠疫情死亡病例的數字。許多批評指責武漢疫情爆發初期當局掩蓋真相，凸現了中國專制體制缺乏透明的固有缺陷。

最近，《紐約時報》又說，瘟疫在全球催生獨裁和濫權。報道說為了防止病毒蔓延，許多國家和政府領導人擴大了權力，諸如動員軍隊，推遲選舉，許多民選政府正在獲得獨裁權力。

相比之下，印度雖然醫療基礎設施相對不發達，但是印度的追蹤傳染病記錄，包括以往防止小兒麻痺，2019年遏制豬流感的記錄都受到西方媒體的讚揚。

印度前駐巴基斯坦大使巴薩拉席（G Parthasarathy）在印度媒體發佈文章，重覆了中國在武漢疫情爆發初期處理不當，對世界抗疫造成延誤的指責，並說這令中國的聲譽因此受損。

你的器材不支持播放多媒體材料 印度鎖國防疫讓首都德里無數移民工三餐不繼，紛紛「逃命」。

以下是全球感染數據每日更新