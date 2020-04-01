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面對新冠疫情與經濟寒潮的雙重打擊，數百萬美國人陷入了彷徨。

居住在首都華盛頓的美國人孫柯琳（Colleen O'Connor）在30歲生日前一天接到僱主的電話通知：她被解僱了。

解僱立即生效，她只剩30分鐘可登上公司郵箱保存資料，隨即趕到辦公室取回私人物品，與同事告別。

3月初，在畢生難忘的30歲生日那天，孫柯琳登記了失業。在3月21日這一周，跟她一樣首次申請失業救濟金的美國人接近330萬，創歷史新高。

孫柯琳原本在一家國際教育交流公司工作，主管中國項目。在中國疫情嚴峻時，她忙碌地協調學生撤離事項，同時隱約感覺到，如果疫情蔓延全球，將是對公司的致命一擊。

她的不詳預感不幸在兩個月後，成為了現實。

新冠病毒疫情重創美國經濟，美股多次熔斷，出現斷崖式下跌；而就業市場則冰凍三尺，失業率的曲線猶如一座拔地而起的峭壁。

摩根士丹利預測，美國第二季度平均失業率將達到12.8%，那將是1940年代以來最高水平。而不到一個月前，美國失業率還在半個世紀以來最低點。

失業的高危行業包括住宿和餐飲服務業、交通、零售、娛樂、製造業等，影響約四分之一的美國勞工。

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休強制無薪假（furlough），這個詞語近年不時出現在美國新聞標題中。此前，在民主、共和兩黨就國家預算陷入僵局、美國聯邦政府被迫關門時，聯邦僱員就會被強制休假。

如今，各行各業的美國人都被迫體驗強制無薪假。全美知名連鎖百貨梅西（Macy's）、連鎖酒店萬豪國際（Marriott International）、服裝品牌GAP都宣佈強制數萬員工休無薪假。

皮尤研究中心（Pew Research Center）在三月下旬的民調顯示，88%的美國人認為，新冠病毒對美國經濟構成主要威脅，近半美國人說，疫情造成他們個人的財務危機。

近期調查發現，49%的美國人自稱是「月光族」。在突然而來的經濟衝擊下，他們等不到僱主簽發的薪水，只能引頸期盼來自政府的紓困支票。

疫情紓困金的算術題

在這波洶湧而來的裁員潮中，像孫柯琳這樣的白領也不能倖免。

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「有點超現實，」孫柯琳這樣形容失業的感受。「我原本有一份工作，然後一瞬間，就沒了。」

與此同時，攤在她面前的是一道殘酷的算術題。沒有穩定收入的情況下，她能堅持多久？

按照華盛頓特區的標凖，失業者每周可申領最高444美元的補助，最長可領取26周。

面對疫情的衝擊，美國推出了2萬億美元的紓困計劃。其中，失業者可申領每周600美元的額外補助，最長可領取4個月。原失業補助的領取期限也延長13周。符合資格的美國納稅人還可領取一次性1200美元現金支票。

根據估算，紓困計劃可為孫柯琳帶來超過1萬美元的額外補貼。

「這個經濟刺激方案對人們有幫助，但它更多是被動反應，而不是主動預防性的，」孫柯琳說，「如果當初行動得更早就好了。」

美國在1月下旬就出現首宗新冠肺炎病例，當時已有傳染病專家指出，美國境內出現大規模疫情並非「是否」、而是「遲早」的問題，但這艘大船依然緩慢地撞向了冰山。

孫柯琳還沒想好怎麼花這一筆疫情紓困金，「也許先用來付租金吧。」 華盛頓是全美消費水平前五高的城市，她與伴侶在市區合租一套公寓，租金每月約1600美元。除此之外，生活上還有許多支出，包括疫情時亟需、但費用昂貴的醫保。

在華盛頓街頭，大部分的商鋪都關門閉戶。跟美國許多州份一樣，當地政府下令關閉非必要的商店。目前，約四分之三的美國人在居家隔離令下幾乎足不出戶。

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餐廳紛紛推出外賣菜單，提供免費送餐服務和折扣吸引顧客，有的甚至賣起了庫存的廁紙。

實在無以為繼的商戶，只好呼籲顧客捐款紓困。一家同性戀者喜愛聚集的酒吧，在店面外貼滿了英俊侍應生們的照片、個人簡介和電子支付賬號，告示上懇求老主顧們考慮捐款，幫助員工們度過難關。

不過，孫柯琳是相對幸運的，她有一些存款，沒有背負學生貸款，前僱主還會繼續為她繳納醫保費用一段時間。她會講流利中文，曾獲得久負盛名的富布萊特獎學金，到雲南研究摩梭人文化。

即便是對孫柯琳這樣有光鮮履歷的求職者來說，面對一個剛剛開始崩塌的就業市場，前景仍充滿未知數。她目前的策略是，瞄凖受疫情影響較小的互聯網行業。

「我不知道什麼時候才能找到新工作。」 她說：「以後別人看到我在2020年3月起履歷出現留白，就會說『喔，懂了，你是在疫情中被炒魷魚的。』」

健康與收入間的兩難抉擇

慷慨的兩萬億紓困計劃，首度將零工經濟（gig economy）職業者，例如自僱人士、Uber司機、兼職人員等，納入失業保障當中。

然而，不少邊緣化的群體仍未被關照。例如，佔美國勞工人數5%、約760萬的無證勞工，就無法領取紓困金。

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還有低收入人士並未失去工作，但陷入健康與收入間的兩難，譬如隱身在各家各戶中的家庭護工。

在疫情嚴峻的紐約州，家庭護工被列為必要工種，必須繼續工作，大部分人並無帶薪病假。許多護工害怕感染新冠病毒，傳染給家人和僱主，但又不捨長期照顧的獨居病人，以及擔心不上班後，將失去收入來源。

非盈利機構「反血汗工廠全國行動」（National Mobilization Against Sweat Shop）的林喬安（JoAnn Lum）對BBC說，許多家庭護工實際上24小時待命，有的甚至就睡在病人牀邊旁，但每天只會拿到13小時的薪水，通常是當地的最低時薪。

家庭護工的日常工作包括家居清潔、煮飯，為臥牀在家的老人與病人洗澡、翻身等，「社交疏離」很難實現。

他們照顧的對象多是新冠病毒的高危人群，護工也需乘公共交通工具通勤、輾轉多戶人家工作，接觸人群機會多，但他們大多數幾乎全無防疫裝備。

「一些受照顧的病人本身來自低薪背景，無法為護工提供消毒水、手套、清潔工具等基本的用具，他們還要自己貼錢採購，」林喬安說。她認為，政府應該為護工們提供防護裝備。

《紐約時報》報道指，如今美國人的居家隔離，實際上是「白領隔離」。卡車司機、送貨員、清潔工等藍領階層仍需要在外奔波、加班加點。他們缺乏防疫裝備，有的甚至抱病工作。對於他們來說，隔離在家意味著手停口停，三餐無以為繼。

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電商公司亞馬遜紐約倉庫、以及多家連鎖超市的員工近日罷工抗議，要求僱主提供洗手液、肥皂、消毒濕紙巾等防疫用品，增設帶薪病假和危險時期工作的額外薪資，以及設立用於支援員工檢驗、治療新冠肺炎的基金。

一方面，疫情之下，人人平等，從政要、貴族、明星到平民百姓，都有可能染病。另一方面，疫情又將美國的貧富階級分化、醫療資源不公等社會問題展露無遺。

高收入人士在郊野別墅避難，即使染病，也能動用更多資源治療。中產階級居家工作之餘，還要督促小孩在線學習，疲於奔命。而低收入階層中，許多人一夜間失去飯碗，或是不得不繼續冒險工作。

同時，籠罩美國經濟的陰雲還在持續集聚。美國的疫情尚未到達頂峰，而經濟放緩的後坐力才剛剛開始顯現。