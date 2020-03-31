洗手的正確方式 — 除了唱兩遍生日歌還有什麼規定

你的器材不支持播放多媒體材料 你洗手洗對了嗎？

美國研究人員給用熱水洗手比涼水洗手能夠殺死更多細菌的理論潑涼水。

這項研究對20人進行的調查發現，使用15度水洗手和用38度的熱水洗手一樣乾淨。

這項發表在"食品保護期刊"上的研究認為，這個發現有助於為餐館節省電費。

在這項研究中， 羅格斯大學新布朗斯維克分校的研究人員希望發現是否許多人關於用溫水或熱水洗手有益的看法，或用熱水洗手的正式指南是否有道理。

參加測試的有20名志願者。他們每人用15度，26度和28度的水洗手各20次，每次都使用0.5毫米到2毫米不等的肥皂。

開始測試前，手上都沾滿了無害的細菌。

研究人員說，水的溫度以及肥皂量和出去細菌的多少沒有關係。

不過研究人員承認，他們進行試驗的規模不大，要確定最好除去有害細菌的最佳辦法，需要做更多研究。

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水溫沒關係

英國衛生保健專業人士認為用冷水和熱水洗手都可以。

但洗手時間至少持續20秒，並且強調使用肥皂把手錶面全部覆蓋很重要。

他們的指南強調兩手用不同方式互相揉搓，讓手的表面乾淨。

如何洗手，專家的建議：

正確的洗手的時間應該和唱兩次生日快樂的時間一樣長（約20秒）

先把手淋濕，用足夠多肥皂把整個手錶面覆蓋。

兩手指頭交叉，互相揉搓手掌。

兩手指頭交叉，用手掌揉搓另一支手的手背。

揉搓另外一隻手的手指。

揉搓每個大拇指。

用手指尖揉搓手掌，然後用熱水或冷水清洗。

晾乾手，最好用一次性的手巾。

用一次性手巾關閉水龍頭。

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