肺炎疫情：「無疫情」的俄羅斯採取空前嚴厲隔離政策

Image caption 目前俄羅斯各地區均在效仿莫斯科執行嚴格的隔離政策。

為應對新冠病毒傳播，俄羅斯議會日前批准一系列「反病毒」法案，其中包括違反隔離規定最高可判處七年監禁等嚴厲措施。

目前俄羅斯各地區均在效仿莫斯科執行嚴格的隔離政策。BBC記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）在莫斯科報道稱，這些嚴格的法案及修正案的表決過程之短堪稱「創紀錄」。

在法案通過前後，俄羅斯剛剛錄得確診病例新高。而相比其他疫情嚴重的地區，俄羅斯官方統計的病例數字仍然相對較少。截至3月31日，該國通報確診病例2337例，死亡17例。

俄羅斯總統普京稱，他們仍有一些寶貴的時間可以應對疫情。但一些跡象顯示，情況可能更加糟糕。

3月31日，莫斯科收治新冠病人的一家重點醫院負責人普羅岑科（Denis Protsenko）確診，一周前他還曾帶領普京視察所在醫院。普京發言人稱，普京定期接受測試，大家無須擔心。

據路透社報道，3月24日莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）曾對普京表示，該市的實際病患數字遠遠超過官方統計。

Image caption 封城消息並沒有阻止這群莫斯科人慶祝婚禮。

空前嚴厲的懲罰

林斯福德報道稱，一系列法案中最嚴苛的一條規定是，如果有新冠肺炎患者違反隔離並導致他人死亡，可判處七年徒刑。

除此之外，無病患者違反居家令可被處巨額罰款，而如果散播有關疫情的危險、虛假新聞未來有可能被處以最高五年徒刑。

議會同時同意給予政府宣告緊急狀況的權力，允許政府在認為合適的時機實施新的規定及限制措施。

這些新的措施在議會沒有引起明顯辯論，下院國家杜馬主席維亞切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin）宣稱，他們得到了來自所有方面的支持，他們的目標是「幫助並保護」俄羅斯公民。

「這些修正案都是預防步驟和警告措施，」沃洛金稱。「我們最親近的人的健康和生命取決於所有人對行動有多負責。」

圖片版權 AFP Image caption 越來越多的俄羅斯人開始佩戴口罩。

「實際無疫情」國家的自我封鎖

從二月起，俄羅斯已經開始採取多個步驟應對新冠病毒，包括關閉與中國的邊境，以及隔離早期疑似病例。

但一直以來，俄羅斯官方都將新冠病毒重點描繪成「外國」問題，而宣稱俄羅斯的情況在嚴格掌控之中。

上周五，總統府克里姆林宮發言人還在比較俄羅斯的情況與歐洲面臨的危機時強調稱，當地「實際上無疫情」（de facto no epidemic）。

所以當普京宣佈本周為「不工作周」的時候，他的措辭沒有讓民眾將自己隔離在家，反而讓大批人前往南部海邊度假。

Image caption 當普京宣佈本周為"不工作周"的時候，一些莫斯科人選擇外出曬太陽，或者前往南部海邊度假。

克拉斯諾達爾地區擁有黑海度假勝地索契，那裏酒店訂單量上周直線上升，導致當地政府負責人不得不下令關停所有購物中心、公園及餐廳，並限制航班數量。

「這不是多出來的一周假期，」該地區區長維尼亞明·康德拉季耶夫（Veniamin Kondratiev）在Instagram上解釋普京講話時表示。

莫斯科街頭在過去的周末已經變得安靜許多，但河邊的咖啡廳與餐廳甚至已經開始安裝夏季用的陽台，這些商家認為，在全國不工作的一周之後，生活便會回歸正常。

周日晚間，莫斯科市長宣佈採取封閉措施，立即生效。當地居民此後只可以出門從事緊要工作，或是前往最近的藥店、食品店，或是帶寵物在100米距離內的地方散步。

俄羅斯當局計劃使用手機及遍布各地區的智能監控網絡進行追蹤，以保證隔離措施得以落實，並追究違反規定人員的責任。