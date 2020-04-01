圖片版權 Reuters Image caption 塞爾維亞曾經規定「遛狗一小時」阻止人們隨意外出，但後來因遭受抗議而放棄。

全球各國正在採取前所未有的措施來阻斷新冠病毒的傳播，這其中不乏極端的、鬆散的和有創意的手段。

BBC整理了一些國家不同尋常的措施。

巴拿馬：男女不得同時外出

這個位於中美洲的國家已有近1000例確診病例。巴拿馬嚴格的檢疫措施以性別做區分。

從星期三開始，該國國民每次走出家門的時間不得超過兩小時，而且男性和女性不能在同一時間外出。

圖片版權 AFP Image caption 巴拿馬規定異性不得同時外出。

周日則禁止任何人外出。

巴拿馬安全部長胡安·皮諾（Juan Pino）在新聞發佈會上說：「這種絶對性的隔離措施是在挽救生命。」

哥倫比亞：身份證尾號「限行」

在哥倫比亞的一些城鎮，人們憑身份證號碼的最後一位數外出。

例如，巴蘭卡韋梅哈（Barrancabermeja）的居民身份證尾號號是0、7或4的人星期一可以離家外出，而以1、8或5結尾的人星期二可以出門。

鄰國玻利維亞也有類似做法。

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塞爾維亞：遛狗指定時間

為向隔離狀態下的市民提供服務，塞爾維亞政府曾一度在晚上20:00到21:00之間推行「遛狗一小時」措施。但因狗主抗議，這項服務已被廢棄。

一位獸醫說，放棄晚間遛狗可能會使有尿病的狗狀況惡化，並「使人們家中的基本衛生狀況惡化」。

白俄羅斯：讓冰球場冷氣阻止病毒

圖片版權 EPA Image caption 各國強調社交距離，但白俄羅斯除外。

白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）對新冠疫情的態度一直讓外界大跌眼鏡。

他嘲笑試圖阻止新冠病毒在該國傳播的建議，因為他看不見這種病毒「四處飛散」。

他在室內冰球比賽賽場上對電視記者說，賽場人群聚集還好，因為賽場的冷氣會阻止病毒傳播。

沒有證據表明低溫可以殺死新冠病毒，並且這種病毒肉眼並不可見。

與大多數歐洲國家不同，白俄羅斯對體育賽事沒有任何限制。

盧卡申科說：「這裏沒病毒。你沒看到它們飛來飛去，對嗎？我也沒看到！這是一台冰箱。運動，尤其是冰上運動，是這裏的冰箱，這是最好的抗病毒藥！」

他還列舉了喝伏特加和定期做桑拿來防禦病毒，但這與專業建議南轅北轍。

瑞典：寬鬆應對

瑞典儘管有近4500例確診病例，但採取的是寬鬆措施。

瑞典政府希望人們理性對待，並相信國民會做正確的事。周日起超過50人的聚會被禁止，但16歲以下的兒童學校仍然開放。酒吧和餐館仍然可以提供餐桌服務，許多人仍在進行正常的社交活動。

該策略在瑞典國內外引起分歧，但只有時間才能證明瑞典人的悠閒態度是否會適得其反。