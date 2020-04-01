圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普稱，假如政府什麼都不做，美國的死亡人數將以百萬計。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續惡化，美國總統特朗普承認，接下來美國將面臨「非常痛苦」的一段時間。

美國目前新冠病毒造成的死亡人數已經超過4000，而最新的推算指，美國在未來數星期至數月，因該疫情而死亡的人數可多達20萬。

「這將會是非常痛苦——非常、非常痛苦——的兩個星期，」特朗普於美國時間周二（3月31日）在白宮講話時這樣表示。

「我想要每一個美國人都為即將到來的艱難日子做好凖備。」

他形容這場全球大流行疫症是「一場瘟疫」。

外界預期特朗普將會對部分進口美國商品延期徵收關稅。另一方面，有報告稱美軍一艘航空母艦出現疫情爆發。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普總統（左）和福奇都承認目前情況嚴峻。

「不是流感」：美國死亡人數可達20萬

一個星期前，特朗普仍然試圖以樂觀的言辭解釋美國當前的疫情狀況，但是在周二的白宮，美國總統給出了更冷酷的事實。

白宮表示，目前的推算顯示，新型冠狀病毒疫情在美國將造成的死亡人數會在10萬至20萬人之間。

目前美國因疫情死亡的人數已經超過病毒最新爆發的中國。

美國的抗疫協調官員解釋說，有關的推算基礎是假定有部分人沒有全力配合抗疫——比如，推算預計，在4月15日當天會有2214名美國人死亡。

美國過敏症及傳染病研究所主任安東尼·福奇（Anthony Fauci）表示，相關推算的數字很驚人，但是美國人應該對此做好凖備。

「到時真的會有那麼多嗎？我希望不會，而我們越努力去減輕狀況，它就越有可能不會上升到那樣的數字。」

「不過，現實一點，我們需要讓自己做好凖備……這將會很艱難——沒有人否認我們當下正在經歷一段非常困難的時間。」

特朗普總統指，假如政府什麼都不做的話，推算的死亡人數將會以百萬計。

「很多人都曾說，把這看作流感，但它不是流感，它很兇惡。」

美國預計將實行部分關稅延期

為了緩解疫情給美國經濟造成的壓力，特朗普預期將允許一部分行業延遲交納某些關稅。

美國目前對包括中國出口的鋼鐵等一系列外國產品徵收關稅。

不過，由於美國正因疫情而處在封鎖狀態，外界預期特朗普將允許這些關稅延期90天，以幫助美國公司緩解現金流的壓力。

這90天的緩衝期將適用於一部分國家的特定商品，不過預計中國和歐洲將不包括在內。

美國各地大中小企業的約400名行政人員於周二向特朗普發信，敦促總統對這些關稅延期180天。

正常情況下，這些關稅款項將會直接繳付給美國政府。

爆發疫情的航母向政府求援

美軍航空母艦「西奧多·羅斯福」號上有多人在新冠病毒檢測中呈陽性，艦長已經致信美國國防部，要求對航母實施緊急援助。

該航母目前停靠在關島。

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「我們不是在戰爭狀態，水手不需要死亡，」艦長布萊特·克羅齊爾（Captain Brett Crozier）在寫給五角大樓的信中說。

他建議對幾乎全艦的人員進行隔離。

他表示，艦上大量的水兵都生活在狹窄的空間裏，因此在艦上對感染者實行隔離基本不可能。

在這封日期為3月30日的信中，他警告說，新型冠狀病毒現在正在「持續和加速」擴散，需要採取「堅決的行動」。

「將一艘派駐在外的核武航空母艦上大部分人員移走並且隔離兩星期，或許聽起來是一種超乎尋常的做法，但這是必須冒的風險。」

「西奧多·羅斯福」號上的確診感染人數目前不清楚，而最先報道該信件的《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）指，至少有100名水兵被感染。

美國海軍一名發言人向路透社表示，海軍方面已經「迅速採取一切必要的措施，確保西奧多·羅斯福號航母上全體人員的健康和安全」。

美國疫情狀況

周二，美國國內新型冠病毒疫情造成的死亡人數超過中國的官方數字，目前至少有4000人死亡。

據約翰·霍普金斯大學統計，美國的確診感染人數超過17.5萬人，也是全球最多的國家。

圖片版權 Reuters Image caption 在美國疫情最嚴重的紐約，一些冷藏設施被臨時用作停屍房。

紐約州則是感染人數最多的州份。州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）表示，目前疫情在該州仍然未到最高峰。

「我們仍然在攀升，最重大的戰役將是在最高峰的階段，」他說

在紐約中央公園等各個地標位置，當局已經在建設臨時醫院，以緩解城市醫療系統的壓力。