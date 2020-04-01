肺炎疫情：印度封國抗疫面臨三大挑戰

圖片版權 Getty Images Image caption There is a precedent for this kind of exodus during crisis

人口總數和中國幾乎相當的印度要戰勝新冠病毒疫情面臨著醫療能力不足，衛生教育缺失和社會管理等重重挑戰。

印度總理莫迪最近宣佈在全國範圍內實施為期21天的封閉抗疫措施，遏制新冠肺炎疫情蔓延。

根據規定，印度上千萬白領員工將在家辦公。疫情期間所有商店、工廠、辦公樓和宗教場所等全部關閉。地鐵、鐵路和城際大巴等公共交通暫停運行，僅提供醫療、通訊和食品等必要的生活服務。

當時，印度宣佈的新冠肺炎確診病例僅有536例，死亡病例10例。

但專家們擔心，印度陽性病例的實際數目可能高得多。因為印度的病毒檢測率是世界上最低的的國家之一。

外界觀察人士擔心，這個擁有13億多人口的國家爆發疫情可能導致一場比其它國家更嚴重的大災難。

印度面臨的抗疫的挑戰主要有哪些呢？

你的器材不支持播放多媒體材料 印度鎖國防疫讓首都德里無數移民工三餐不繼，紛紛「逃命」。

1. 貧富差距巨大和醫療資源不足

有資料顯示，印度1%最富的人口擁有印度全國財富的一半以上，而全國一半以上的窮人僅擁有全國財富的約4%。大量的貧民極度貧窮，營養不良，更難以得到良好的醫療服務。

印度赤貧人口約佔該國人口總數的20%以上，這個巨大的人群難以維持溫飽，而且生活在缺乏衛生設施的環境之中。

由於貧富差距懸殊，印度的醫療體系也呈現兩極分化的狀態：一面是某些醫療水平在發展中國家名列前茅；另一面是醫院人力、設備和藥物不足，農村人口看不起病。

雖然自上世紀80年代初，印度政府確立在城市和農村逐步建立醫療保健網，免費向廣大窮人提供醫療服務，但由於人口數量過於龐大，加上資金匱乏，醫護人力及醫藥設備嚴重不足，醫療體系在新冠病毒疫情面前非常脆弱。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：13億人口大國「宵禁」全國封鎖第一天的印度

2. 教育缺失下的病毒傳播

據聯合國教科文組織的報告顯示，印度是世界上文盲人口最多的國家，成年人文盲人口超過2億。這對印度政府宣傳現代醫學抗疫措施也面臨巨大挑戰。

印度還盛行多種宗教，在人們的日常生活中，去寺廟，清真寺或參加宗教活動敬拜是必不可少的事情。

不少印度人信奉自己的神，他們覺得病毒並不會感染他們，神會保佑他們，所以即使政府宣佈封國抗議，但老百姓仍然會像平時一樣出門，並不把病毒當一回事。

最典型的例子，一名70歲的印度宗教長老在結束意大利和德國之行返國後，他無視自我隔離的建議。結果到了3月下旬，他感染新冠病毒死亡。但在去世前不久他還去參加一個每天都能吸引上萬人參加的慶祝錫克教的大型節日集會。

在他死後，印度當局才發現他死於新冠病毒，並為此隔離了印度北部旁遮普邦20個村莊的約4萬名居民。

圖片版權 Getty Images Image caption 專家們擔心，印度陽性病例的實際數目可能高得多。因為印度的病毒檢測率是世界上最低的的國家之一。

3. 信息透明和社會治理

據英國《衛報》報道，在封城前兩天的3月22日，印度接受新冠病毒檢測的總人數還不足2萬人。

雖然印度自稱是世界上最大的民主國家，但是印度有媒體指出，自從莫迪帶領的印度人民黨上台後，謹慎管控的媒體交流已經成為其常用手法。而印度官員表示，莫迪對公共廣播機構的偏愛並非企圖壓制信息或限制獲得信息。

相比其他國家通常會留出幾天時間讓民眾有所凖備，印度的封城令來得十萬火急，從當天晚20點10分宣佈到午夜12點執行，中間只留出了不到4個小時的夜晚時間讓全國13億民眾適應。

結果是出現了城市的商品搶購等現象外，還有大批民眾可能並不知情。隨即次日在社交媒體上大量出現各地警察用藤條竹鞭抽打外出民眾的視頻。更令人關注的是，上百萬在印度各個城市裏打工的印度農民工根本無法趕回家鄉，而又因為停工，失去維持每天生活的收入。

圖片版權 Getty Images Image caption 有專家擔心，印度13億人口中可能高達至少數百萬人感染新冠病毒，成為全世界感染新冠病毒人數最多的國家。

美國《大西洋周刊》發表分析評論認為，印度的衛生保健系統無法像中國和意大利那樣應對大量的傳染性呼吸道感染的病人，就像它仍然無力應對結核病的流行一樣。

30年前，印度和中國的肺結核病例數量差不多。但在30年後的今天，據世界衛生組織統計，2018年中國已經將肺結核發病率降低到每10萬約60例，而印度同期發病率高達27%，是其他任何國家的兩倍以上。

3月下旬，總部位於美國的一個疾病研究學中心主任拉克斯米拉亞南警告說，在最壞的情況下，印度13億人口中可能至少數百萬人感染新冠病毒，成為全世界感染新冠病毒人數最多的國家。

更讓流行病學者擔憂的是，由於大量無症狀感染者的存在，加上印度檢測率全球最低，在本次疫情高峰結束後，這些數量巨大的無症狀感染者將給全球帶來下一次潛在的疫情死灰復燃的風險。