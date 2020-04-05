肺炎疫情：有情緒健康問題的年輕人如何照顧自己

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一項調查發現，新型冠狀病毒疫情對於已有精神健康問題的年輕人來說，是有重大影響的。除了對身體健康的擔憂之外，日常程序被打亂，學校關閉和考試取消等等全都是相關因素。

對於即將要獨立的青少年來說，失去自由可以是非常令人難受的。麗吉婭（Ligia）和她的家人從3月18日起開始自我隔離，因為她母親已經是懷孕後期。作為一個總是在外面見朋友和工作的人，她覺得和四個人一起困在公寓裏，是很大的挑戰。

「自從開始隔離之後，我的焦慮感真的上升了，」麗吉婭說，「它經常在你沒有凖備的時候就來了。我覺得呼吸困難，很難集中精神。就是一種七零八落的感覺。」

最大的打擊是英國政府宣佈取消她一直在複習凖備的A-level考試（普通教育高級證書考試，這是英國學生進入大學前的主要測試）。

「聽著真的很難受。我哭了，它對我影響很大，」她說，「就好像是我一直在凖備一場馬拉松，我站在起跑線上了，他們倒數3、2、1——然後他們告訴你說，比賽不跑了。」

從麗吉婭記事起，學校就是她生活的一部分，所以她說，無法「正式地結束這一章節」是很難受的。

「我不能出去玩來轉移注意力，我天天都在複習。」

當這種複習的成果可能永遠得不到驗證的時候，是很難保持動力的，不過麗吉婭找到了改善精神健康的方法。

「我早上收拾好牀鋪，讓自己不會又一頭扎回去。我試著均勻調節自己的呼吸，聽很多深層放鬆的音樂，」她說。

「與此同時，我通過上網學習各種古怪技能來保持忙碌——自學一些讓我覺得『好，我可以自己搞定這個』的事情。」

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21歲的娜奧米（Naomi）是來自卡迪夫的心理學系畢業班學生，她說自己的焦慮感在新冠疫情之下嚴重上升。她的畢業考試取消，而課堂和測驗雖然轉到了線上，但是日常程序被打亂和評分的不確定性，影響到了她。

她原本用來管理自己焦慮情緒的事情，比如做義工，比如嚴格要求自己定期外出活動等，這些都做不了了，於是她必須找新的應對策略。

娜奧米發現，寫日誌會有幫助。她用這樣的提示：什麼事情令我有這種感受？我今天感恩的是什麼？「那些問題指引我去想我這一天做了什麼，什麼是正面的，還有寫下我正在擔憂的事情，」她說。

Image caption 娜奧米發現，寫日誌會有幫助。

另一件積極的事情是，新冠疫情危機成就了一種很強的社群意識。「我們在共同經歷這一切，知道外面有人理解這種擔憂，這挺好的，」她說。同時，她也會擔心那些像她一樣有長期精神健康問題的人，可能會被遺忘。

由（英國慈善機構）YourMinds進行的一項調查顯示，新型冠狀病毒全球大流行正對那些已有精神健康問題的年輕人產生著深刻的影響。報告指，雖然他們理解應對病毒所需要採取的措施，但是這不會令這種影響變輕。很多參與調查的人都反饋說焦慮感上升，睡眠受影響，驚恐發作或者更頻繁地出現傷害自己的傾向。

該慈善機構稱，從事年輕人精神健康領域工作的專業人士在繼續盡可能地提供協助。「他們做了很多努力去與年輕人聯繫，哪怕現在面對面的接觸通常都受到限制，而遠程協助又常常很困難」，YourMinds的首席執行官艾瑪·托馬斯（Emma Thomas）說。

「我們承認各方正在做出巨大努力的同時，我們還需要找到方法去幫助那些失去支持的年輕人——不僅是因為在很多情況下他們也失去了很多原有的應對機制，包括與朋友聯繫，或者一些幫助他們調節自己狀態的習慣。我們還知道，很多過去可能不需要精神健康協助的年輕人，將來可能也需要。」

另一家意識到新冠疫情帶來改變的機構是「Shout」，這是一家為身處危機中的人們而設的24小時文字訊息服務機構。過去這一星期，聯絡他們的人數持續穩定地上升，在3月29日達到高峰，超過1000人。

發短訊來救助的人當中大約70%是25歲以下，而在那個年輕段當中，他們看到有越來越多的關於新冠病毒的話題，目前每天大約有25%的對話內容是關於這個。另一方面，他們還看到關於焦慮感的話題上升，而有關新冠病毒的話題涉及焦慮的比率（60%）比一般話題高將近一倍。

「就是焦慮、焦慮、焦慮」，「Shout」的一名危機處理義工艾米（Amy）說，「大致的主題就是覺得失去控制。」

艾米說，處在危機中的人們可能會覺得連接電話都很難，所以發短訊可能會容易一些。在她的對話中，她的目標是降低危機，然後再決定下一步。很多來訊者都因為日常習慣的失序而痛苦，所以她一直在幫助他們找到新的習慣。

「沒有了日常規律，我知道很多壞習慣和負面想法就會出現，」艾米說。她自己也曾遇到過精神健康問題。

其中一名來訊者很煩惱，因為西區劇院關閉，他們不能再和朋友聚在一起看演出。他們想出的辦法是用他們所有的門票來做成剪貼本，寫下他們的回憶。

圖片版權 Getty Images Image caption 他們想出的辦法是用他們所有的門票來做成剪貼本，寫下他們的回憶。

自從封鎖令之後，18歲來自倫敦北區的約翰就覺得很難從他的抑鬱症當中轉移出來。自從他在學校工作的母親懷疑患上新冠病毒疾病之後，他一家人從3月15日就開始自我隔離。

被迫留在室內對約翰的精神健康造成了負面影響。

「通常，如果我感覺很糟糕，我就會去坐一下巴士，清空一下自己的腦子，」他說。

「我會隨便選一個號的巴士，然後坐完全程。可是我現在不能這樣做了。我被困在自己的一個精神循環裏，我感覺特別低落。我沒有之前那樣輕易地能走出來了。」

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由於抑鬱，約翰停了半個學期的課，本來已經決定要重讀13年級。他的學校暫時關閉實際上幫了他，因為所有的教學資源都能夠在線上使用——而他更喜歡這種學習方式，而不是在課室裏。

然而，由於封鎖令，他還不能去見他新的成年諮詢師，這令他擔憂。「我不想感覺比現在更加糟糕，」他說。

儘管他是「比較喜歡熬夜」，但他還是盡可能多地離開臥室，好讓自己能夠睡得好一些。

「如果你在臥室裏一直在想事情，一直在忙，當你最後想去睡覺的時候，你就會一直困在那些思想當中。可以的話，試著走去客廳，或者花園。我覺得這對我有幫助。」

這星期早些時候，13歲的克洛伊（Chloe）收拾房間到半夜，就是想一直忙著。

「她一開始做一件事情，就會比較沉在裏面，」她的母親朱麗·康布里奇（Julie Cambridge）。這家人很小心地自我隔離，因為朱麗照顧她成年的女兒和孫子女，他們就住在離他們布萊克斯頓的宅子幾家之外的地方，她不能冒生病的風險。

克洛伊是她最小的女兒，患有ADHD（專注力失調及過度活躍症）和焦慮症，而自從學校關閉之後，她就一直在「爬牆」，朱麗說。她很好動，很愛交朋友，通常都是會在外面跑，和朋友玩。

「現在我覺得很無聊，很懶惰，」克洛伊說，「我想出去，因為我感覺自己有幽閉恐懼了。」

她聽音樂，在社交媒體上與朋友保持聯繫，通過谷歌教室（Google Classroom）做功課。然而，她的焦慮卻變嚴重了，人也很情緒化。「我很容易就煩躁，而我很可能還會給你臉色看，」她說。

相比之下，朱麗16歲的女兒婕德（Jade）則從來不是出去玩的那個人。「從小學起，她就每天放學就回家做功課，」朱麗說。

當婕德的GCSE（普通中等教育會考）取消的時候，她「整個人就垮了」。「我很生氣，說實話，我壓力非常大，」婕德說，「我為這些考試花費了很大的努力，讓自己做足了凖備。現在我們甚至連機會都沒有了。」

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她仍然在學習，但是她承認，已經失去了很多動力，而這已經影響到她的精神健康。「我對一切事情都很有壓力，它肯定在影響我的心情。我會變得非常低落，離所有人都很遠。」

婕德想上大學讀生物醫學。她預計自己的分數會不錯，但是她期望自己能做得更好；研究顯示，來自低收背景家庭的大學申請者過低預計自己成績的可能性比高收背景的學生要大得多。

「在這裏，每個人都孩子期望很低。一個人憑自己的實力有所成就，在這裏不是標配，」朱麗說。她也不知道，這在未來將對婕德造成怎樣的影響。

「我在擔心，他們會成為『新冠一代』，就是沒有參加考試的那一批人——人們會因為他們沒有坐下來考那一次試而對他們另眼相看嗎？」

「他們錯失的，是那種成就感。」

東倫敦的兒童及青春期諮詢機構心理醫生漢斯佩特·多內爾（Hanspeter Dorner）說，考試和畢業是一種儀式和里程碑，在年輕人的成長當中是重要的。「錯過這些里程碑可能會造成不利影響，但是，你或許可以在稍後的時間裏重新製造這樣的儀式。」

這正是娜奧米和她的大學同學做的事情——他們還在計劃，在未來某個日子辦一個心理學系舞會。

「我們可能安排在我們實際畢業的同一個時間，讓我們還是可以去慶祝，」她說，「這是標誌著一件事情完結的一種方式，我們還有機會這樣做，真的很重要。」

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關於在家如何照顧你的精神健康，我們給你這些提示：

確保安全，保持聯繫：自我隔離不等於是切斷所有聯繫。事實上，與那些對你來說重要的人保持聯繫，說說，聽聽，互相分享故事和建議，在現在比任何時候都更重要。

關注那些令你感覺良好的事物：吃健康的食物，通過出去散步或者運動來讓自己動一下，都能夠幫助我們感覺良好。關注那些窗外或者散步時在附近看到的美景，花點時間去與見到的人打招呼。

短暫地從資訊中抽身休息：新聞機構和社交媒體上源源不斷的資訊更新有可能令人不堪重負。選一個信得過的消息源，然後每天去看一次就好。

分享你的感受：與愛的人和朋友聊天。聊天能有效改善我們的情緒，並且在艱難的時候，真的能夠幫助我們感覺更積極。

保持運動：每天找個方法動一下你的身體和你的心情。去散步、跑步或者騎車也是可以的，只要你能避免與其他人接觸。

保持一種規律：這聽起來很老套，但是它會幫助你度過每一天。在相同的時間睡覺和起牀，按時進食，換衣服，呼吸新鮮空氣，與同事和朋友定個視像聊天的時間，做你的那些瑣事。找點時間做開心的事！

找方法放鬆和轉移注意力：找一些可以幫助你深呼吸的方法，將你的擔心放在一邊，或者專注於「充電」的時刻，這會很有幫助。看電影、電視節目或者聽音樂來分散注意力，這會幫助你為各種事情找到合適的語境，並且緩解焦慮。

資訊來源：慈善機構Shout的心理醫生莎拉·肯德里克（Sarah Kendrick）

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