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全球新冠病毒確診人數超過100萬心理大關。中國目前局勢趨穩，而世界各地疫情仍十分嚴峻。

美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）4月3日數據顯示，全球新冠肺炎死亡人數超過5.1萬，治癒人數20.8萬。

美國確診人數最多，意大利死亡人數最多。

雖然有記錄的確診病例是100萬，但實際數字據信要高得多。

疫情初起到今天

目前已知新冠病毒（Covid-19）三個月前在中國武漢首次出現。

2019年12月底，武漢一位34歲的眼科醫生李文亮在同學社交圈裏發短信提醒大家注意一種新型病毒在流傳，隨即受到醫院和警方訓誡。

2020年1月3日，BBC首次報道武漢出現"神秘病毒"的消息。當時確診病例44例，其中11例重症，尚無死亡病例。當時已經有人擔心可能會出現2003年薩斯病毒大流行那樣的疫情。薩斯全球死亡人數是774人。

到1月18日，確診病例達到60例，但專家的估計是接近1700例。

兩天後，1月20日，中國春運開始時，確診病例驟增至200多，而且北京、上海、深圳等地都出現了感染病例。

1月23日，武漢封城隔離。當時記錄在案的死亡病例是18例，湖北17例，北京1例。

包括台灣、日本、泰國、韓國和美國等在內的全球確診病例事570例。

又過了10天，菲律賓一名44歲男子死於新冠病毒，成為世界首例中國境外新冠死亡病例。

2月6日，李文亮醫生確診感染。

2月13日，一名80歲遊客在法國死於新冠病毒，是歐洲首例新冠死亡病例。

五天後疫情擴散到伊朗，兩名感染者在確診結果宣佈幾個小時後即告身亡。

2月23日，意大利疫情突然惡化，感染人數驟增。北部隆巴迪地區10個城市封城抗疫。3月10日意大利全國隔離禁足。

3月23日，英國首相鮑里斯·約翰遜宣佈全國居家隔離禁足三周。

3月26日，美國確診感染人數達到8.6萬多，超過中國，成為疫情最嚴重國家；一周後確診人數飆升到21.7萬多，比意大利多了一倍。

以下是全球感染數據每日更新