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多家美國媒體報道，美國政府將建議民眾外出時佩戴布口罩或其他臉部遮蔽物。這一新指引與歐美官方此前的主流建議迥然不同。

此前，世界衛生組織、白宮、美國疾控中心和大部分歐美公共衛生專家都主張，只有出現新冠肺炎症狀的人、以及照料病人的人士才需要戴口罩。

白宮抗疫工作小組2日表示，正考慮建議全民佩戴口罩，詳情將在近日公布。

「這不是強制性的，有的人不喜歡（戴口罩），」特朗普在2日的白宮簡報會上建議，可用圍巾代替口罩，「圍巾還更厚」。

白宮抗疫工作小組專家伯克斯（Deborah Birx）強調，戴口罩是增加一重保障，但無法替代早前建議的防疫手段。"更重要的還是勤洗手、與他人保持距離，"她警告，不要因戴口罩而產生"假性的安全感"。

據約翰·霍普金斯大學的統計，新冠病毒（Covid-19）在美國已感染超過23萬人，導致近6000人死亡。在全球範圍內，新冠病毒確診病例已超過一百萬。

美國此時考慮發出口罩新指引，是由於越來越多的科學證據顯示，看似健康的無症狀病毒攜帶者也可能傳播病毒。

《華盛頓郵報》報道，美國疾控中心將在新指引中建議民眾使用布口罩，而非前線醫務人員亟需的N95口罩和醫用口罩。民眾可在家自製低成本的布口罩。但2歲以下兒童、有呼吸困難、神志不清以及其他無法自行除下口罩的人，不應佩戴口罩。

新指引將寫明，布口罩不是用於預防戴口罩者感染病毒，而是防止可能感染、但無病徵的人傳染他人。

2日下午，美國疫情「震央」紐約市的衛生部門率先發出新指引，建議居民外出時佩戴臉部遮蔽物。指引寫道：「沒有病徵的人仍可能散播Covid-19。臉部遮蔽物可以防止你將病毒傳播給他人。你應在外出時戴上臉部遮蔽物。」

口罩防疫的辯論

在亞洲國家，戴口罩是十分常見的防疫手段。

武漢大學中南醫院急救中心主任趙剡近日接受《新京報》採訪時指出，非醫護人員是否戴口罩的問題，是中國及外國醫學專家最大的分歧。「我們已經不知道病人在哪裏了，普通人也可能面對病人。如果大家都承認醫護人員面對病人時應該戴口罩，普通人難道就不該戴嗎？每次（與外國醫學專家）交流，我都建議要讓普通人戴口罩。」

歐洲的奧地利、捷克也較早前也下令，居民外出時必須戴上口罩。

圖片版權 EPA Image caption 西班牙街頭戴口罩的路人

而在美國街頭，戴口罩的人越來越常見，但仍不是主流。在疫情初期，美國各地還曾出現戴口罩的亞裔人士遭騷擾的現象。

白宮抗疫應對小組專家福奇（Anthony Fauci）近日曾表示，正積極考慮是否推廣口罩使用。但他坦言，擔心全民戴口罩的指引會使醫療人員急需的口罩供應更為短缺。

目前，美國各地的個人醫療防護設備供不應求，有醫護人員不得不重覆使用數量有限的醫療用品，甚至自製裝備。美國媒體報道，聯邦緊急醫療物資庫存，包括口罩、隔離服、手套等已幾乎耗盡。

政府稱，可動用160億美元資金來採購醫療設備。特朗普3月2日說，各州也應該設立自己的醫療物資庫存。

紐約：會議中心與網球場改建為臨時醫院

美國各州中，紐約州疫情最為嚴重。州長安德魯·庫莫警告說，紐約的今日可能會變成其他州的明天。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約市是美國疫情的「震中」。

在病例最為集中的紐約市，曼哈頓的賈維茨會議中心被改造成有2500張病牀的臨時醫院。原計劃在此治療並無感染新冠病毒的其他病人，但由於疫情持續蔓延，該臨時醫院將開始接收新冠肺炎病人。

除會議中心外，網球場也被改建為臨時醫院。美國網球公開賽的舉辦場地已被改裝為有350張病牀的臨時醫院，用於治療病情稍輕的新冠病人。該場地目前仍計劃在8月舉辦四大滿貫之一的美網。

疫情引起的經濟休克

你的器材不支持播放多媒體材料 失業中的美國青年：淚水、恐懼與不安

同時，疫情引起的經濟衝擊有增無減。勞工部最新數據顯示，近660萬美國人在3月最後一周首次申領失業補助金，繼前一周的330萬人後，再創歷史新高。

這意味著，在3月中下旬的半個月內，至少有近1000萬美國人失業。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）2日說，2萬億美元經濟紓困計劃承諾的1200美元現金支票，最快在兩周內就會送達符合資格的美國人。

他說，錢「很快」就會送到。「幾周內，而不是幾個月內。」