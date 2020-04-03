圖片版權 EPA Image caption 有分析估計美國的失業率可能會上升到15%。

隨著新冠疫情在美國蔓延，當地經濟繼續受壓。美國勞工部的最新數字顯示，當地有約660萬人首次申領失業援助，是有紀錄以來最多，比上星期增加差不多一倍。

美國目前是全球最多新型肺炎確診個案的國家，目前有超過236,000人確診，約5,600人死亡。

BBC駐紐約記者弗羅麗（Michelle Fleury）分析指出，申請失業援助人數之多令人吃驚，但更令人擔心的是增長速度之快。

歷來最嚴重的衰退

美國過去數年的失業率一直停留在3.5%。但美國銀行早前指出，受疫情影響，當地可能會經歷前所未有的經濟衰退，失業率可能升至15%。

當地政府因應新型肺炎疫情推出不同措施，限制公眾外出活動，估計影響全美約80%的人口，令許多商店和食肆因而要暫停營業。

美國在兩星期前有約330萬人首次申請失業補助金，打破1982年的紀錄。這個星期的數字令許多經濟學家擔心，疫情對經濟的影響可能比想象嚴重。

勞工部前首席經濟師希爾霍爾茲（Heidi Shierholz） 形容，現時的情況就像「災難」。「我們從來沒有經歷過這種情況，它代表無數的悲傷和痛苦。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國目前有最多的新型肺炎確診個案。

就像「災難」

BBC駐紐約記者弗羅麗形容，失業率數字是目前最能及時反映疫情如何影響經濟的指標。

2008年金融危機時，有約900萬美國人丟了工作，但單單在過去兩個星期，已經有1000萬美國人失業。

他認為這個升幅背後有數個原因，包括許多州份先後為了遏止疫情傳播，下令許多非必要的店鋪關閉，有估計這影響了20%的美國勞動人口。

弗羅麗又說，部份已經失業的美國人可能來不及申領救助金，因此真實的數字可能更高。

美國上周通過了一項價值20000億美元的援助方案，將直接向受影響的家庭或公司發放援助金。方案也擴大了援助的目標，一些被停薪留職的人因而受惠。

美國目前沒有計劃仿效英國，讓政府代替僱主支付員工的薪酬。

美國勞工部前首席經濟師希爾霍爾茲認為，這是為什麼失業人數快速上升的其中一個原因。「但美國沒有這種在經濟衰退期間仍然保留員工的習慣，我們過去從來沒有這樣做。」