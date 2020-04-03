肺炎疫情：羅斯福航母疫情與中國軍方「零感染」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國部代理部長莫德利(Modly)說，這位艦長把信件通過電郵發給20-30個人，顯示了「很糟糕的判斷力」。

周四（4月3日）美國海軍將「羅斯福」號航母的艦長解職，該航母艦長克羅澤爾(Brett Crozier)此前寫信要疏散隔離船員，遏制新冠疫情在艦上蔓延。

與此同時，美國媒體引述情報報告指中國隱瞞新冠疫情真相，沒有真實報道中國的感染病例和死亡病例數字。目前中國公布的3300疫情死亡病例，以及中國軍方所謂零死亡的說法也受到外部質疑。

3月初中國國防部發言人說，解放軍赴武漢抗疫的醫護人員無一人感染。後來國防部發言人表示，截至3月25日，在海外執行任務的中國軍人無人感染病毒。最近中國官方報道說，解放軍總醫院的專業人員在努力實現「打勝仗,零感染」的目標。

新冠疫情在中國爆發後，中國當局動員軍隊自12月底開始一直參與中國的抗疫行動。人數達200萬的中國軍隊是否完全免於病毒感染，解放軍防疫隔離是否完全奏效，或中國軍方出於保密需要並未透露疫情真相？

軍隊的真實能力，包括軍事能力受到疫情影響的情況，可能被有關軍方列入軍事機密範疇。美國《外交政策》雜誌發表評論說，如果解放軍真有部隊受到疫情影響而加以隱瞞，說明中國軍方對公布備戰狀況高度敏感，也表明了中國軍方的虛弱，不自信。

這篇在3月20日發表的文章對中國軍方零感染的說法表示懷疑，文章引用了一些未經證實的香港媒體的消息，說中國在許多地方有許多陸海空軍官兵被免疫隔離。評論還批評了中國軍隊缺乏透明。

圖片版權 Xinhua Image caption 2月2日，中國空運軍隊支援湖北醫療隊抵達武漢天河機場。

戰備與防疫兩難

評論指出，中國軍方的缺乏透明，同美軍對疫情在軍內傳播的公開態度形成對比。並說解放軍努力營造自身無所不能的形象，是對其自身應對國內危機的能力缺乏自信的表現。

不過美國「羅斯福」號航母上許多官兵被確診感染新冠病毒後，國防部長埃斯珀表示，出於軍事行動安全考慮，美軍要修改新冠肺炎疫情信息發佈政策。美國國防部發言人也說，美軍要保護關於疫情是否會影響美軍戰略威懾能力和應戰能力的信息。

美國許多媒體報道，「羅斯福」號航母的病毒感染者可能超過200人，而且感染病例還在繼續增加。該艦艦長羅澤爾寫信呼籲疏散艦上官兵上岸後，美國海軍拒絶從艦上撤走全部人員。

按照《紐約時報》報道的說法，海軍拒絶對這艘航空母艦進行疏散隔離，或許同美軍的備戰意識有關。美軍擁有全球最強大投送能力，為了威震敵人，在世界各地駐扎的美軍部隊都有不同的口號。在朝鮮半島的美軍口號是「凖備今夜戰鬥」，海軍陸戰隊遠征部隊的口號是「美國的911」（美國的報警電話）。

報道說，新冠疫情嚴重影響「羅斯福」號這艘核動力航母的官兵，令美國國防部左右為難。一方面國防部要努力應對如何保護航母官兵不受病毒感染的問題，另一方面還要保證海軍艦隊長期以來執行全球遊弋備戰的使命。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國海軍「羅斯福」號航母（資料照片）

海軍版「鑽石公主」號

母港在加利福尼亞聖地亞哥的「羅斯福」號航母3月初在越南峴港停靠，艦上官兵上岸同當地人有過接觸。之後以「羅斯福」號航母為首的戰鬥群3月中在南海航行，同美國海軍的兩棲攻擊艦進行了聯合演練。

美國軍艦一般都長達數月在海上執行任務，監視對手的活動。太平洋艦隊則側重在中國附近的南海和東海遊弋。他們的任務包括所謂的自由航行，即對中國宣示美國不承認中國提出的一些海上主權要求。

「羅斯福」號航母在越南停靠過後，艦上就開始出現新冠感染病例。目前該航母停靠在菲律賓海的關島，艦上的感染患者被送到關島的美國海軍醫院治療。

美國國防部官員之前對CNN透露，「羅斯福」號航母艦長髮長信請求美國太平洋艦隊立即採取行動，疏散航母上的船員，拯救生命。

該航母艦長克羅澤爾說，艦上的「病毒正在蔓延，疫情在加速發展」，「我們不是處在戰爭狀態。水兵不需要去死。如果我們現在不採取行動，我們就不能照顧好我們最可信賴的資產，即我們的水兵。」

克羅澤爾的艦長職務被解除的消息傳出後，美國國防部一名官員透露，海軍認為克羅澤爾將他的信件透露給媒體。國防部代理部長莫德利(Modly)說，這位艦長把信件通過電郵發給20-30個人，顯示了「很糟糕的判斷力」。

雖然太平洋艦隊拒絶透露該航母上感染病毒的確切人數，但此前美國多家媒體報道說，已經有243人被檢測出被新冠病毒感染。許多報道將疫情蔓延的「羅斯福」號比作海軍版的「鑽石公主」號郵輪，在該郵輪在日本停靠期間出現700多乘客被新冠病毒感染病例。

美國媒體報道，美國海軍部周三（4月1日）透露，羅斯福號航空上4800官兵當中已經有1000人被撤離上岸。《紐約時報》此前報道，還會從核動力航母上撤離兩千多人。