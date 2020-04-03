圖片版權 Nattakorn Maneerat/Getty Images Image caption 疫情隔離之中，人們從互聯網上尋找做菜靈感

意大利爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的時候，名廚波圖拉（Massimo Bottura）旗下的米其林三星餐廳不得已暫時關門。和其他人一樣，波圖拉和他的家人也被迫待在家裏，避免一切不必要的外出。

波圖拉的女兒阿蕾莎（Alexa Bottura）想出一個好點子 — 她在社交媒體Instagram上推出「隔離廚房」，把父親做菜的過程攝錄下來放上去。

每天晚上八點的廚房直播吸引了數十萬人觀看。

波圖拉表示，他只管做菜，女兒負責直播，「雖然隔離在家，但我們仍然可以和世界各地的人們分享美食，這個感覺非常特別」。

波圖拉說，「隔離廚房」在這個困難時刻向世人發出正面信息；這個時候人們特別需要排解壓力，因此人們才會喜歡觀看他的做菜直播。

圖片版權 Massimo Bottura Image caption 隔離在家的波圖拉通過互聯網展露拿手廚藝

食譜挑戰

波圖拉和家人已經在家隔離了三個星期，短時間可能還會繼續待在家裏。

世界各地還有許多人受到這場全球性傳染病大流行的影響，待在家裏哪都不去，但這並不影響人們通過互聯網與親人和朋友分享美食。

加拿大溫哥華的斯特雷奏（Lee-Ann Strelzow）就發起了「食譜挑戰」，並借此和廣布美國和歐洲各地的親人和朋友聯繫感情。他們約定以相同的食材來變化做出不同的料理，用照片或視頻來分享最後的成果，彼此評比一番，優勝者可以出題，選擇下一次比賽使用的食材。

斯特雷奏表示，雖然親友們分散在世界各地，但在這個困難時刻，食譜挑戰的活動將所有人的距離拉得更近。親友之間互相發送信息比平常更加頻繁，而且這也為困在家中的生活增添些許樂趣，否則每天大眼瞪小眼就非常無聊。

圖片版權 Lee-Ann Strelzow Image caption 斯特雷奏發起食譜挑戰和親友聯絡感情

網絡慶生

住在意大利米蘭的阿塔納休（Fabio Attanasio）也因為肺炎疫情而將自己的生日聚會改到網上進行。他邀請了40位朋友通過Zoom遠程會議軟件進行網聚。他的女朋友做了生日蛋糕，他在電腦屏幕前吹蠟燭。

好幾個星期沒出門，阿塔納休和女朋友也開始和朋友在網上相約一起吃晚餐。他們最近和四個朋友通過FaceTime網上相約共進晚餐，大家約定都做相同的肉丸和蔬菜當晚餐，這樣子就有相同話題可聊，避免一開始的尷尬。

他說：「氣氛熱絡起來之後，那感覺就和一般的晚餐沒有差別。而且不會像你去別人家最後不知道什麼時候該走。」

圖片版權 Pasta Grannies Image caption 小孩子特別喜歡動手參與做菜

家庭活動

在疫情隔離期間，許多人髮現自己比平常要花更多時間在廚房裏面，不論是做菜或是用餐。

在YouTube上經營意大利料理頻道的本尼森（Vicky Bennison）表示，很多家庭號召全家大小一起動手做意大利面，類似這樣的全家活動特別受到小孩子的歡迎，因為小孩子喜歡自己動手做的感覺。

本尼森的YouTube頻道有大約50萬名訂閲，疫情期間點閲數顯著增加。她說最近上傳的影片收看人數是平常的兩倍。

圖片版權 Jeremiah Tan Image caption 馬來西亞華人陳先生分享快要失傳的食譜

美食傳承

住在馬來西亞吉隆坡的華人陳先生（Jeremiah Tan，音譯）也利用難得被關在家的時間鑽研85歲的奶奶快要失傳的食譜。

他說：「不是我誇口，奶奶做的菜是最好吃的。」

陳先生表示，在疫情爆發之前，他一年最多可能只下廚兩次，但是現在他每天都待在廚房裏，先是照著線上食譜做菜，後來開始嘗試奶奶的拿手菜。

一開始做的是雞排料理，但是他必須調整奶奶的用量，「奶奶做的雞排分量足夠100人吃，我把食譜上的雞肉分量扣掉了20隻雞！」

訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。

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