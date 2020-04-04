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2020年4月第一周，新冠肺炎疫情在歐美繼續大爆發，全球確診人數突破百萬，美國2萬億美元紓困救市計劃細節引發關注；中國造新冠試劑盒在歐洲遭遇質疑，中國和台灣都在用防疫物資進行對外援助，並承載外交使命；印度開始實施全球最大規模的封鎖和禁足措施，但引發數百萬流動工人步行返鄉；一款因為疫情而崛起的網絡會議軟件ZOOM被曝存在安全隱患，公司創始人承認並承諾修補。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.新冠疫情令歐洲"淪陷"，這是唯一"倖免"的國家

圖片版權 Getty Images Image caption 在白俄羅斯，足球比賽仍然如常進行。

白俄羅斯在很多方面都是一個奇特的國度。與歐洲其他國家乃至其鄰近的俄羅斯和烏克蘭相比，它走的是一條與眾不同的道路。

烏克蘭即將宣告進入緊急狀態，俄羅斯關閉了學校，取消了所有公眾活動，禁止所有航班進出國境，但是在此之際，白俄羅斯卻在很多方面都是一切如常。

邊境仍是開放的，人們還照常上班，甚至也沒有恐慌搶購衛生紙的事情。

2. 中國造新冠病毒測試盒為何在歐洲遭遇質量質疑

圖片版權 AFP Image caption 歐洲多國對防疫物資的需求大增。

隨著新型冠狀病毒疫情從中國轉移到歐洲，中國從防疫產品消耗國變成輸出國，多國先後向中國訂購口罩、快速病毒試劑盒等，但有報道指一些國家反映中國生產的防疫用品品質欠佳。

捷克、馬來西亞和西班牙早前先後指出，從中國購買的病毒試劑盒凖確度低於製造商所稱的標凖。其中，西班牙一家研究所發現，該國從深圳一家名為易瑞生物的公司購得的試劑盒凖確度只有30%，遠低於生產商聲稱的80%。

3. 印度全國封鎖後為什麼數百萬民工走路回家

圖片版權 SALIK AHMED/OUTLOOK Image caption 90歲的卡約迪（Kajodi）和她的家人一起步行回100公里外的拉賈斯坦邦老家

為了防止新型冠狀病毒蔓延，印度宣佈自3月24日午夜起全國封鎖21天，並只提前4小時通知。目前印度報告了1000多起病例，27人死亡。所有交通工具停止運行。

在印度各地，數百萬民工從城市走路回家。這些工人是大城市經濟的支柱，他們建房、做飯、在餐館裏服務、送外賣、在沙龍為別人理髮、製造汽車、修建廁所、送報紙等等。這些想逃離貧困農村的大約有1億人，他們大多生活在擁擠城市貧民區中破舊的房子裏，渴望向上流動。

你的器材不支持播放多媒體材料 印度鎖國防疫讓首都德里無數移民工三餐不繼，紛紛「逃命」。

4. 美國兩萬億空前紓困計劃覆蓋和忽略的人群

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摩根士丹利預測，美國第二季度平均失業率將達到12.8%，那將是1940年代以來最高水平。而不到一個月前，美國失業率還在半個世紀以來最低點。

失業的高危行業包括住宿和餐飲服務業、交通、零售、娛樂、製造業等，影響約四分之一的美國勞工。

如今，各行各業的美國人都被迫體驗強制無薪假。調查發現49%的美國人自稱是「月光族」。在突然而來的經濟衝擊下，他們等不到僱主簽發的薪水，只能引頸期盼來自政府的紓困支票。

5. Zoom創始人公開道歉承諾修補安全漏洞

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在全球用戶提出批評後，通訊軟體Zoom宣佈暫停任何新功能的開發，以專注於安全和隱私問題。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）發了一張推文，其中照片披露他最近一次會議的會應認證編號時，關於Zoom安全性的辯論就愈演愈烈。

這個視頻會議應用程序的首席執行官袁徵(Eric Yuan) 在博客中對安全問題「無法達到標凖」致歉，並承諾將解決這些問題。