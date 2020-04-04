圖片版權 Reuters Image caption 歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲各成員國攜手合作共同抗疫，但27個成員國各行其事，以維護本國利益為重

新冠病毒疫情令人重新思考一個問題：歐盟究竟意味著什麼。

顯然它不是「歐洲合眾國」，就像那些歐洲統一懷疑論者經常掛在嘴邊的那樣。

跟那差遠了。

眼下，歐洲每一個國家的政府都在拼命保護本國民眾，他們的工作、健康，還有國民經濟。

但是，像德國那樣富裕又主張歐洲統一的國家到目前為止還沒有向較窮的意大利和西班牙慷慨解囊提供資助。一點都看不到柏林牆倒塌時西德對東德那種責任感的影子。

圖片版權 Bundeswehr Image caption 德國派飛機把意大利和法國的新冠肺炎病人接到德國醫院治療，但拒絶承諾財務援助

當然，你可能會說，為什麼要有責任感呢？德國是個主權國家，自己也有一大堆麻煩。

可這裏隱含著一個深層次的問題：歐盟究竟意味著什麼？

德國給意大利送去了醫用口罩，還把意大利和法國的新冠肺炎病人接到德國醫院治療。

但對於意大利、西班牙、法國和其他歐盟國家提出通過發行新冠債券（coronabonds）或歐元債券的方式來分攤疫情帶來的債務這個請求，德國明確表示拒絶。

許多意大利人感到被拋棄了，就像他們在開始發行歐元和出現歐洲難民危機的時候的感受。

本周，意大利一批市長和政界人士在德國《法蘭克福匯報》上買了整版廣告版面，用來提醒德國，它在第二次世界大戰期間欠的債務從來沒有被要求償還。

他們也批評了富裕的荷蘭公眾沒有出手相助。

一位81歲的意大利朋友本周給我打電話說：「卡迪婭，你很了解歐洲，對吧？他們為什麼不願意幫我們？」

歐盟旗幟被點火焚燒的視頻在意大利社交媒體上流傳。

堅決反對歐洲一體化的意大利前副總理瑪泰奧·薩爾維尼（Matteo Salvini）希望借疫情危機之機把意大利打造成歐洲政治中心。

他周四（4月3日）在推特上宣稱：「我們必須重新審視歐洲（歐盟），以及意大利在其中扮演的角色。它根本沒有給我們任何幫助。」

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利新冠死亡人數高居世界第一，許多人認為歐盟見死不救

這不完全是事實。

歐盟委員會已經提出一項紓困項目，規模大約在1000億歐元（1070億美元）左右，用來保護受疫情打擊的工作和就業者。

歐盟還宣佈了一項金額為5000萬歐元的援助計劃，為意大利提供醫療儀器設備。歐洲央行也承諾實施7500億歐元的經濟紓困計劃為歐元區經濟提供支撐。

但是，歐盟各成員國的政府呢？他們願意結伴合伙提供幫助嗎？

法國呼籲團結。法國經濟部長布魯諾·勒梅厄（Bruno Le Maire）周四表示，歐盟全體成員都看著德國，希望它拿出解決方案。

圖片版權 EPA Image caption 不少意大利人對歐盟充滿怨恨，認為歐盟對意大利見死不救

我跟德國政界內外的人都談過這件事。在他們看來，那句話聽起來很像是法國要求德國為歐洲抗擊新冠疫情買單。

而柏林則傾向於動用歐洲穩定機制（ESM）的危機紓解資金。這個機制是2008年金融危機爆發後設立的危機紓困基金。

但奧地利和荷蘭堅持紓困資金必須附帶嚴格的限制條款。

意大利抱怨說，那意味著它將因為病毒疫情而非政府財政開支無度造成經濟損害而受到懲罰。

歐盟下周二要開會，此前應該已經有一個折中方案，但目前歐盟的難兄難弟之間氣氛緊張。

那麼，歐盟委員會呢？它能做到讓歐盟成員國政府齊心協力共同抗疫嗎？

一句話：不能。

歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）反覆聲明，「歐洲目前危機唯一有效的解決方案應該基於合作、靈活，以及最重要的，團結」。

但是，歐盟各國政府各有各的決策。

歐洲申根協議陷入暫時的癱瘓，德國和奧地利、比利時和法國之間的出入境旅行受到限制，法國和意大利邊境也一樣。

芬蘭已經實行嚴格的社交疏離規定，目前在考慮是否徹底關閉跟瑞典的邊境；芬蘭和瑞典邊境地區新冠病毒感染病例較多。

如果芬蘭對瑞典封關，瑞典醫療系統將受到重創，因為後者高度依賴芬蘭醫務人員。

馮德萊恩本來希望禁止外界出入歐盟，這樣就可以接觸歐盟內部各國之間的出入境限制。但是，新冠病毒當前，歐盟各國領導人覺得還是各自的國境線更重要。

圖片版權 Getty Images Image caption 匈牙利議會批准了一項允許總理歐爾班（中）無限期執政的法案

還有匈牙利，必須提一下。

匈牙利總理維克多·歐爾班（Viktor Orban），眾所周知，主張他所稱的不自由民主（illiberal democracy）。

他本周幾乎就要把這個詞組裏的後半部分，「民主」，去掉了；匈牙利議會批准了一項法案，允許他根據法令無限期執政。

歐盟對此的反應頂多可以說溫和，馮德萊恩表示「關注」，並強調各國必須確保抗疫法規只具備臨時效力。

不過，匈牙利發生的事可以說違反了歐盟創立的基本原則，那是有條約明文規定的，就是民主與法治。

歐盟委員會可以扣押給匈牙利的撥款。那會是一個強有力的信號。

否則就會進一步印證新冠疫情期間不斷強化的一種觀點，即歐盟不過是一種形式婚姻，出於便利、權宜的考量，而不是國與國之間真正的的聯盟，相互之間的紐帶是共同的價值觀和團結一致的理念，風雨同舟，榮辱與共。

新型冠狀肺炎病毒的確給歐盟的實質和意義打上了一個問號。

以下是全球感染數據每日更新