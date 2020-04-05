肺炎疫情：科學家稱5G傳播病毒的陰謀論「完全胡扯」

圖片版權 Getty Image Image caption 這個陰謀論的另一個主要缺陷——新冠病毒在尚未部署5G的英國城市以及伊朗等尚未推廣5G技術的國家中傳播。

互聯網上流傳著5G技術有助於傳播新冠病毒的陰謀論，遭到科學界闢謠。

社交媒體上流傳的視頻顯示，伯明翰和和默西塞德郡的手機基站桅桿被焚燒。視頻同時散播上述謠言。

這些帖子已在「臉書」（Facebook）、YouTube和Instagram上分享，分享者中包括具有數十萬關注者的認證帳戶。

BBC事實核查（Reality Check）記者瑞秋·施雷埃爾（Rachel Schraer）和埃莉諾·勞裏 （ Eleanor Lawrie）報道說，科學家認為將新冠病毒與5G聯繫起來的想法「完全是垃圾」，從生物學上講也是不可能的。

英國國民醫療保健計劃（NHS）英格蘭醫學總監鮑威斯（Stephen Powis）將其稱為「最壞的假新聞」。

陰謀論

很多分享者試圖傳播一個虛假的陰謀論——認為5G這種用於手機網絡並用無線電波傳播信號的技術，應為新冠病毒的傳播負責。

這一陰謀論最早在一月下旬以「臉書」帖子的形式出現，大約在美國錄得第一個例病例的同一時間。

參與者大致分為兩派：

有人聲稱5G可以抑制免疫系統，從而使人們更容易感染病毒。

另一派則稱5G技術以某種方式傳播新冠病毒。

圖片版權 Getty Image Image caption 這一陰謀論最早在一月下旬以Facebook帖子的形式出現，大約在美國錄得第一個例病例的同一時間。

英國雷丁大學細胞微生物學副教授西蒙·克拉克（Simon Clarke）博士說，這兩個理論都是「垃圾」。

克拉克博士說：「 5G降低免疫系統的說法經不起推敲。」

「你的免疫系統可能會因為各種因素而短暫下降，比如疲倦的一天或不良飲食習慣。雖然影響不大，但會使你更容易感染病毒。」

「無線電波可能因為加熱而擾亂你的生理機能，意味著免疫系統無法正常工作。但是5G無線電波很小，其強度還遠遠不足以影響免疫系統。對此已有許多研究。」

布里斯托大學的兒科學教授亞當·芬恩（Adam Finn）補充說，5G不可能傳播新冠病毒。

「當前的大流行病的原因是人和人之間的傳播。我們知道這是事實。我們的實驗室甚至還有從病人那裏獲得的病毒。病毒與用於手機和互聯網的電波是不同的東西，差別就像粉筆和奶酪。」

同樣重要的是，這個陰謀論的另一個主要缺陷——新冠病毒在尚未部署5G的英國城市以及伊朗等尚未推廣5G技術的國家中傳播。

即便在新冠病毒疫情爆發前，也已經有關於5G技術的可怕說法流傳。事實核查（Reality Check）團隊已經對此進行研究和報道。

今年早些時候，國際非電離輻射防護委員會（ICNIRP）進行的一項長期研究，駁斥了那些說法，稱沒有證據表明移動網絡會導致癌症或其他疾病。

但目前，謠言似乎已經升級了。

英國貿易機構移動英國（Mobile UK）表示，有關5G和新冠病毒的謠言和虛假理論「令人擔憂」。而英國數字文化媒體和體育部則重申「絶對沒有可信證據」。

病毒入侵人體或動物細胞並利用它們繁殖，因而引發感染。病毒無法在生物體外存活很長的時間，因此它們必須通過某種方式傳播——通常是咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫。

新冠病毒的基因組測序表明，它從動物傳給人類，然後開始在人類間傳播。

分析：BBC科技新聞編輯克利昂（Leo Kelion）

儘管沒有證據表明手機信號會危害健康，但將5G信號與新冠病毒大流行聯繫在一起的陰謀論仍在繼續傳播。

事實核查機構Full Fact發現其背後有兩種錯誤的理論。

一種稱5G抑制免疫系統，另一種稱病毒以某種方式利用無線電波交流並挑選受害者，從而加速了其傳播。

儘管5G使用的頻段與前代不同，但要知道5G的頻段仍是「非電離」，這意味著它缺乏足夠的能量來分解細胞DNA中的化學鍵而造成損害。

第二種理論似乎是基於一位獲得諾貝爾獎的生物學家的研究，他認為細菌可以產生無線電波。

但這仍然是一個有爭議的說法，遠遠超出主流科學思想。

這兩種理論還有另一個主要缺陷。新冠病毒正在尚未部署5G的英國城市以及日本和伊朗等尚未採用該技術的國家中傳播。