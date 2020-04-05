肺炎疫情：美確診病例突破30萬，特朗普警告將有「很多人死亡」

圖片版權 Getty Images Image caption 有紐約市醫院報告稱缺乏醫療和防護設備。

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）警告說，在未來的兩周美國將迎來新冠病毒疫情最艱難的時刻，他並預測死亡人數將會激增。

特朗普在美國當地時間周六（4月4日）的白宮記者發佈會上說，「不幸的是」，在未來兩周，「將會有很多人死亡」，「如果不配合抗疫措施，死的人會更多」。

他表示，「我們正在尋找需要明確關注的地區，以及疫情最嚴重的地區，其中有些是顯而易見的，有些則不是那麼明顯，還在時不時地出現」，「這是非常嚴重的打擊」。

但他還表示，美國擁有全世界最好的醫療保障和災難應對專家，美國將與世界上遭遇病毒侵襲的150多個國家一起共渡難關，確保抗疫物資能夠在他們需要的時候及時送達，並向需要的美國各州提供醫療抗疫物資。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：特朗普指未來兩周最艱難將有很多人死亡

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約市長白思豪（Bill de Blasio）已經建議所有紐約人都戴口罩。

不過，與其警告相反，特朗普建議放寬復活節的社會隔離措施。

他說：「我們必須開放我們的國家」，「我們不想幾個月個月地這樣做」。

在特朗普發出放寬限制呼籲的當天，美國新冠病毒確診病例突破30萬，死亡近8500人，其中大部分發生在紐約州。

紐約州上周六單日新增死亡病例630例，紐約州死亡人數累計達3,565人。目前紐約州確診病例幾乎與整個意大利一樣多，已超過113,000例。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國新型冠狀病毒肺炎確診病例已升為全球首位。

美國疾病控制和預防中心早些時候修改了關於美國民眾佩戴口罩的指南，建議民眾在無法保持適當社交距離的公共場所，戴上非醫用口罩，以避免傳播新冠病毒。

美國衛生當局此前表示，只有患者或照顧新冠病毒的醫護人員才應戴口罩。美國此時考慮發出口罩新指引，是由於越來越多的科學證據顯示，看似健康的無症狀病毒攜帶者也可能傳播病毒。

白宮抗疫工作小組專家強調，戴口罩是增加一重保障，但無法替代早前建議的防疫手段，「更重要的還是勤洗手、與他人保持距離」。

美國總統特朗普表示，這項建議是自願性質，並非強性措施。但他本人決定不戴口罩。