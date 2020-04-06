肺炎疫情：英國首相約翰遜住院接受新冠病毒測試

Image caption 英國首相約翰遜周四參與向奮戰在抗疫一線的醫生、護士和護理人員鼓掌致敬的活動。

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）10天前因新冠病毒測試呈陽性開始自我隔離。周日（4月5日）晚間，他仍有「持續的症狀」和發熱，因而聽從醫生建議，前往醫院。

此消息是在英國女王向全國發表談話之後不久發佈。

約翰遜周日傍晚被送往倫敦一家醫院，他的「持續症狀」包括體溫仍然沒有下降。據說，住院是在醫生的建議下採取的預防措施。

約翰遜首相仍主掌英國政務，但預計外交大臣將在本周一（6日）上午主持冠狀病毒會議。

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）稱，約翰遜預計將在醫院待上一夜，並接受所謂的「例行測試」。

唐寧街發言人周日發表聲明稱：「根據醫生的建議，首相今晚已被送往醫院接受檢查。「

「這是一個預防措施，因為首相在對該病毒呈陽性反應後十天仍繼續有冠狀病毒的持續症狀。」

她補充說：「首相感謝英國國民保健計劃（NHS）醫護人員為眾人的辛勤工作，並敦促公眾繼續遵循政府的建議，留在家裏，保障NHS運作並保護生命。」

消息傳出之後，包括倫敦市長在內的英國政要陸續在社交網站向首相表達致意，祈願他早日康復。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SadiqKhan Sending my very best to the Prime Minister and wishing him a swift recovery.

https://t.co/Cd0DZISxGw — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 2020年4月5日

在白宮新聞發佈會上，美國總統特朗普為約翰遜送去祝福。他說：「我想向約翰遜首相表達我們的良好祝願，因為他自己正與病毒作鬥爭」。

他還說：「所有的美國人都在為他祈禱。他是我的好友，一位紳士和偉大的領導人。」

特朗普補充說，他相信約翰遜首相會康復，因為他是個「堅強的人」。

英國工黨領袖史塔默（Keir Starmer）也祝約翰遜一切順利，他說他祝福首相「盡快康復」。

賈維斯（Sarah Jarvis）醫生對英國廣播公司（BBC）表示，約翰遜可能會進行胸部X光檢查和肺部掃描，特別是如果他有呼吸困難症狀時。

她說，出院之前，首相還可能會進行心電圖檢查，以檢查心臟功能、氧氣水平、白細胞數以及肝腎功能。

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自從3月27日宣佈新冠病毒確診之後，約翰遜一直在家工作。

他最後一次露面是在上周四（4月2日）晚上在唐寧街表揚英國國民醫療保健計劃和其他重要的醫護人員，並在隔日上午主持了一次冠狀病毒會議。當天他也在推特上發佈一個視頻，說自己仍顯示出輕微症狀。

他說：「我體溫仍然偏高。因此，根據政府建議，我必須繼續自我隔離，直到症狀消失為止。」

「但是，我們一直在努力去除病毒。」

上周六，約翰遜已懷孕的未婚妻凱莉·西蒙茲（Carrie Symonds）在推特上說，她有新冠病毒感染症狀，已在牀上待了一整個星期。她表示，在經過幾天休息之後，她「正在好轉」。但她說還沒有經過病毒檢測。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）之前也進行了檢測並確診。他於上周四（4月2日）結束自我隔離，回到工作崗位，主持了每天的唐寧街新聞發佈會。

英國政府的首席醫學顧問克里斯·惠蒂教授（Chris Whitty）在出現症狀後也不得不自我隔離。

英國首相發言人本周早些時候曾表示，如果約翰遜身體不適無法工作，將由外交大臣多米尼克·拉布接替首相的工作。

圖片版權 PA Media Image caption 疫情下女王每周一次和首相的例會改為電話連線

女王第四次向英國發表電視講話

新冠病毒疫情日益嚴峻，英國女王伊麗莎白二世4月5日發表電視講話，敦促國人「自律」、「堅強」。

女王說，英國一定會戰勝疫情，「我們一起應對......如果我們團結一心、堅韌不拔，我們一定會戰勝它」。

「我們將和朋友重逢，和家人團聚，我們後會有期。」 《後會有期》是二戰期間英國廣為傳唱的一首歌曲，撫慰眾多因戰亂被迫分離的家人與愛人。

除了每年一度的聖誕日外，英國女王正式講話極為罕見。

在位六十餘載，英國遭遇舉國危機、哀痛之際女王公開講話只有三次，新冠疫情中這一次是第四次。女王還向英國醫護人員、關鍵領域工作人員表示感謝，並強調了個人的作用。

她說，希望未來每個人都能為自己如何應對挑戰而感到驕傲，希望後輩人會說，這一代英國人的堅強不遜前人。女王說，「自我約束、無驚無懼的堅韌、共度難關」仍然是英國的個性。