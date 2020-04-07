肺炎疫情：九個關於新型冠狀病毒的爭議性領導人言論

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普（左）和博爾索納羅（右）就這場大流行病發表了具爭議性的言論。

新型冠狀病毒的全球大流行令世界各地的政府當局疲於奔命，想要控制這場已經感染超過100萬人和令超過5萬人死亡的全球病毒。

但是一小部分國家領袖卻令人側目，他們發表了低估危機的言論，傳播了一些關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的誤導信息，或者提倡了一些極度不恰當的做法。

一些國家當局已經在過去幾周改變了有關這場全球危機的語調（比如美國總統特朗普），但是有一些人卻仍然堅持自己那些大膽而危險的立場。

這裏，我們總結了九條最具爭議性的言論。

「情況完全在我們的控制之下」

Getty 情況完全在我們的控制之下。

1月22日，美國報告首宗新型冠狀病毒確診兩天後，特朗普（Donald Trump）總統接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時，有意淡化了2019冠狀病毒疾病進入美國的狀況。

兩個多月後的現在，美國已經是世界上確診病例最多的國家——根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至4月5日已經達到24.5萬宗。

雖然該國的死亡病例目前（4513宗）仍低於意大利和西班牙等國，但是特朗普已經表示，美國的死亡人數可能會達到25萬。

「它就像小型流感」

Getty Images 它就像小型流感。

雖然素以爭議言論著稱，但是雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）還是顛覆了巴西的政治秩序，在2018年成為這個拉丁美洲最大國家的總統。

不過，隨著新型冠狀病毒疫情在該國的蔓延，博爾索納羅的受歡迎程度跳崖式下跌——他最近一次電視演講當中最鮮明的標記，是在很多巴西城市的被關押者用敲打平底鍋的刺耳聲響來抗議。

這是在抗議總統對這場疫情備受爭議的處理手法。

除了在口頭上淡化疫情的風險之外，博爾索納羅還屢次違反保持社交距離的抗議，與支持者近距離接觸。他還抵抗州領導人下達的封鎖令。

在4月1日，巴西的確診病例仍不足7000人，但是之後卻迅速蔓延：據衛生部的數據，全國的病例數字在四天內就翻了一倍。

「為了不製造麻煩，我會埋葬你」

Getty Images 明白了嗎？死亡。我不會讓你惹麻煩，我會埋葬你。

對於2019冠狀病毒疾病的威脅，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）則是完全沒有淡化的意思。

該國實施了嚴厲的措施，包括封鎖和宵禁，不過已經至少有過一次抗議糧食短缺的街頭示威。

杜特爾特的解決辦法是什麼？威脅用武裝安全部隊射殺違規者。

「不要惹怒政府，不要挑戰政府，你會輸的，」他在4月2日一場記者會上說。

至4月2日，菲律賓有超過2300宗病例，約100人死亡。

「這裏沒有病毒，你也沒看到它飛來飛去，對吧？」

Getty Images 這裡沒有病毒。你沒看到它們飛來飛去，對嗎？

白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）對於新型冠狀病毒疫情爆發的態度，令很多人側目。

有人建議他的國家應該試圖阻止冠狀病毒蔓延時，他一笑置之，因為他沒看到病毒「飛來飛去」。

在一場室內冰球比賽當中接受一名電視記者訪問時，他也聲稱場館內的人群沒有事，因為球館的寒冷會阻止病毒蔓延。

他說，對於病毒的恐懼「不過是心理作用」。

總統似乎還提議過，用蒸汽浴和伏特加來對抗病毒，不過他後來沒否定了這樣的評論，說這只是「一個玩笑」。

人口1000萬人的白俄羅斯被稱為「歐洲最後一個獨裁國家」，目前報告有152宗病例和1人死亡。

「如果你有能力和方法，就繼續帶家人出去吃飯吧——因為這會振興經濟」

Getty Images 如果你有能力和方法，就繼續帶家人出去吃飯吧——因為這會振興經濟。

對於2019冠狀病毒疾病的蔓延，墨西哥總統奧布拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）的建議一定都與衛生官員背道而馳。

除了淡化病毒的危險性之外，他還到訪全國各地，也出現在公眾集會當中，親吻嬰兒和近距離與向支持者問好。

墨西哥目前尚未出現象鄰近的美國那樣的爆發——約在1.4萬宗病例和40例死亡——但是泛美衛生組織（Pan American Health Organization）的專家擔心，該國的重症病例數字可能會達到70萬。

在3月30日，墨西哥宣佈衛生緊急狀態，但是卻未採取封鎖措施——例如，多達50人的聚集仍然被允許進行。

「冠狀病毒是神的所為，用來懲罰那些制裁我們的國家」

Zimbabwe Government Portal 冠狀病毒是神的所為，用來懲罰那些制裁我們的國家。

津巴布韋總統埃默森·姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）沒有就冠狀病毒疫情發表什麼爭議性言論，但是他卻不得不對一名內閣成員引發的爭議作出回應：國防部長穆欣古裏（Oppa Muchinguri）說，全球大流行是神對西方國家的報復，懲罰它們對非洲國家實施的制裁。

「這一類的全球大流行疫症有科學的解釋，並且沒有國界，也像其他自然現象一樣，不能責怪任何人，」姆南加瓦在3月18日曾這樣說。

至4月3日，津巴布韋只有九宗確診病例，但是人們擔心，病例一旦增加就會對這個貧窮而且醫療系統落後的國家帶來重大破壞。

「特朗普，你和你那一類人被指控散播這個病毒，特別是大部分受難的人都是反對美國的」

Getty Images 特朗普，你和你那一類人被指控散播這個病毒，特別是大部分受難的人都是反對美國的。

伊拉克有影響力的什葉派教士穆克塔達·薩德爾（Muqtada Al-Sadr）不僅是指控美國總統特朗普在美國的反對者中散播病毒。

最近幾周，薩德爾還違抗伊拉克當局的防疫措施，試圖繼續舉行公眾祈禱儀式。

他還將2019冠狀病毒疾病的蔓延歸咎於全世界各地的「同性婚姻合法化」，儘管最受影響的兩個國家中國和意大利都未有完全將同性婚姻合法化。

「造成這些全球大流行蔓延的其中一個最致命的因素就是同性婚姻的合法化。我呼籲所有政府不要遲疑，立即廢除這條法律。」

「這樣或許能給人一個懺悔和贖罪的機會，」他在推特（Twitter）上發文說。

至4月1日，伊拉克的衛生部確認了695宗2019冠狀病毒病例和50例死亡，但是世界衛生組織（WHO）預計，隨著更多人接受檢測，該國的病例數字會上升。

「我們沒有向公眾傳達某些信息，因為我們不想製造恐慌」

Getty Images 我們沒有向公眾傳遞某些信息，因為我們不想製造恐慌。

印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）承認，他有意隱瞞了該國2019冠狀病毒疾病的一些信息，以避免民眾出現恐慌搶購等行為。

這個亞洲國家至3月2日之前都沒有記錄一個確診病例，但是現在數字已經超過1500宗（超過130人死），而佐科在3月31日宣佈國家進入緊急狀態。

倫敦衛生醫學院的學者在數天前估計，真正的病例人數可能超過3.4萬。

本月較早前，印尼國家災難管理局（National Disaster Management Authority）局長多尼·莫加多（Doni Morgado）在一場講話中說，草藥飲品令印尼人對2019冠狀病毒疾病免疫。

「前天晚上我在一家我相信有冠狀病毒的醫院裏，我和每一個人握了手」

Getty Images 前天晚上我在一家我相信有冠狀病毒的醫院裏，我和每一個人握了手。

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）在3月3日一場記者會上說，他不擔心在冠狀病毒疾病蔓延的英國與人握手——他的論據說，洗手是「關鍵」。

後來有消息澄清，約翰遜只是與醫護人員握手，而不是與病人，但是他的言論仍然招來了很多批評。

3月27日，首相證實冠狀病毒檢測呈陽性。