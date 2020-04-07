圖片版權 Getty Images Image caption 丹麥政府的金融援助方案被譽為世界楷模

新型冠狀病毒疫情全球大流行為世界經濟帶來了前所未有的衝擊，世界各國為了抗擊疫情實施了一連串的措施，包括封鎖邊境和社交隔離，以及穩定市場的財政干預。

在管控疫情損失應對這場全球公共衛生危機的同時，一些經濟學家已經開始評估，在疫情獲得控制之後，哪些國家的經濟能恢復的最快最好。

全球保險公司FM Global進行的2019年全球恢復力指數，評估了全球130個國家的經濟體質和恢復能力，綜合評估條件包括一個國家的政治穩定性，企業管理，風險控制，供應鏈和透明度。

以上述的全球恢復力指數，加上新型冠狀病毒疫情爆發後各國採取的應對措施，我們認為下面這五個國家在這場全球傳染病大流行危機中，維持穩定和恢復良好的機會很大。

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2019年全球恢復力指數（前10名） 1. 挪威 2. 丹麥 3. 瑞士 4. 德國 5. 芬蘭 6. 瑞典 7. 盧森堡 8. 奧地利 9. 美國 10. 英國

丹麥

丹麥在全球恢復力指數排名第二，主要歸功於政府腐敗程度低，供應鏈穩定等因素。丹麥應對疫情採取社交隔離措施動作很快，在確診病例只有少數幾個的時候，丹麥在3月11日就宣佈關閉學校，3月14日就關閉邊界。

在哥本哈根旅遊社工作的克里斯蒂安森（Rasmus Aarup Christiansen）表示，一開始他也很懷疑丹麥政府的應變措施，後來很多國家也都跟進，他才感覺丹麥政府的決定是對的。

丹麥人願意相信政府，團結一致，這種民族文化也有助於提高政府抗擊疫情措施的效果。克里斯蒂安森說，丹麥語"samfundssind'"（指的是公民意識或公民責任）現在成了媒體熱詞，大多數人都感覺到為整體社會公共衛生犧牲個人的道德責任。

但即使像丹麥這樣的國家也面臨挑戰。克里斯蒂安森的旅遊公司業績一落千丈，雖然丹麥政府早在3月14日就已宣佈金融援助方案，支付按小時計酬工人的90%工資，其餘員工75%的工資，但相關規定和資金仍沒有完全落實。

儘管如此，丹麥政府的財政干預措施，仍然被譽為是全球的楷模，政府措施相當於凍結經濟，等到危機解除時再解凍，但代價不輕，估計財政干預措施耗費全國生產總值的13%。

圖片版權 Getty Images Image caption 新加坡疫情控制得當，確診人數沒有出現大爆發的曲線

新加坡疫情控制得當，確診人數沒有出現大爆發的曲線（Credit: Getty Images）

新加坡

全球恢復力指數排名第21的新加坡經濟力強，基礎建設穩固，政府腐敗程度低，政治風險低。新加坡也是疫情爆發後迅速採取應對措施，避免確診人數出現爆量的國家之一。

在新加坡數據分析平台Konigle公司工作的陳女士（Constance Tan，音譯）說，新加坡政府對抗疫情的措施和決策透明，受到人民的信任。"基本上政府負責執行，我們遵守政府政策。"

儘管如此，還是有部分人不守規矩。根據媒體報道，新加坡政府沒收了一些人的護照和工作證，因為他們不遵守相關隔離規定。

陳女士說，新加坡人為整體共同努力，不需要擔心社會騷亂，經濟失控或暴斃街頭這樣的擔憂。

新加坡國家小，要在危機解除之後恢復良好還必須取決於世界其他國家的恢復能力，但新加坡人對未來普遍樂觀。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約是美國疫情的中心

美國

美國的經濟實力毋庸置疑，商業環境風險低，供應鏈強勁穩健，雖然國土廣大，各地區實際狀況不一，但整體而言恢復能力良好。

紐約這樣的國際大城市受到這場疫情的衝擊也最大，原本就偏高的失業率，封城措施無疑是雪上加霜，尤其是餐館、零售業和其他依賴顧客到店的實體行業受創最深。

美國政府推出刺激經濟方案，在不同地區實施不同的社交隔離措施，應該能緩解整體損失，有助經濟迅速恢復。

高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等金融機構預測美國經濟在這場疫情衝擊下會出現"V字形"的快速衰退和快速復蘇，一些商業顧問和分析人士的觀點可能稍微保守一點，但整體而言仍是樂觀看法。

美國經濟佔全球經濟將近四分之一，對世界經濟有重要影響力，全球經濟的恢復程度取決於美國的恢復程度。

美國聖母大學（University of Notre Dame）經濟學教授西姆斯（Eric Sims）表示，和世界其他國家相比，美國經濟遭遇巨大創傷後的恢復能力相對較好，美國人口平均更年輕，勞動力市場限制較少，美國聯邦儲備局調動貨幣的能力也比其他國家中央銀行有更多空間。

美國政府提議按照疫情嚴重程度將全國劃分為不同地區，這樣一來部分地方經濟能夠正常活動，未來可以提升美國經濟的整體復蘇。美國經濟研究院（American Institute for Economic Research）研究學者厄爾（Peter C Earle）表示，這麼做有助於美國未來的經濟復蘇。

圖片版權 Getty Images Image caption 盧旺達過去有成功的防疫經驗

盧旺達

可能有很多人不認為非洲國家盧旺達能夠度過難關，恢復經濟，但事實上，盧旺達在這波疫情中處於優勢地位。

盧旺達近年來經濟環境有所改善，在全球恢復力指數上排名第77位，上升了35個位置，在非洲排名第四高。

與此同時，2019年埃博拉疫情在鄰國剛果民主共和國爆發，盧旺達成功地將病毒阻擋在邊界外面，這樣成功的防疫經驗更有助於盧旺達抵抗新型冠狀病毒。

盧旺達的醫療系統雖算不上國際領先，但和區域國家相比也並不落後，盧旺達有無人機藥物送貨服務，在邊境測量體溫，防疫措施領先於非洲地區國家。

盧旺達也是撒哈拉以南的非洲國家第一個封鎖邊境全國封城的國家，而且已經開始向全國弱勢群體運送食物。

從肯尼亞到盧旺達讀書的阿成（Garnett Achieng）表示，很多外國留學生都留在盧旺達，因為感覺盧旺達對抗疫情的處理情形比自己國家要好。"唯一難過的是，家鄉的家人面臨比我們更糟糕的情況。"

雖然國際旅遊業受到很大的打擊，但阿成相信，盧旺達這波疫情的死亡率將維持相對較低，經濟能夠快速恢復。

圖片版權 Getty Images Image caption 新西蘭關閉邊界封城的果斷決定有助於災後復蘇

新西蘭

新西蘭在全球恢復力指數上排名第12，應對疫情反應快速，在3月19日就關閉邊界，3月25日開始封城，禁止不必要的外出。

奧克蘭居民，經濟學者伊克博（Shamubeel Eaqub）表示，新西蘭是一個島國，控制邊界阻擋病毒進入相對容易。和其他國家相比，新西蘭的反應大膽果斷，事實證明封鎖措施奏效，傳染病學家認為新西蘭是少數幾個"生活仍然正常"的國家之一。

觀光和出口受到疫情影響，新西蘭短期內經濟受損，但長期來看並非壞事。奧塔哥理工學院（Otago Polytechnic）的布爾（Ron Bull）表示，人們已經開始談論觀光旅遊業減少對環境帶來的好處，這次疫情讓人們重新思考什麼才是最重要的。

總體來說，新西蘭穩定復蘇的勢頭良好，政府債務低，量化寬鬆維持低利率。伊克博說，新西蘭人對政府信任度高，從重大衛生經濟危機中恢復的基礎穩固。

布爾也相信新西蘭能夠從疫情中穩定恢復，"就像一家人一樣，現在我們有機會像一個大家庭一樣一起坐下來解決問題。"

訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。

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