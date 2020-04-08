美國新冠感染單日死亡數創新高 確診逼近40萬

圖片版權 Getty Images Image caption 美國是目前全球確診數最多的國家。

美國在周二（4月7日）報告新增新型冠狀病毒死亡病例超過1800宗，是目前為止單日錄得死亡病例最多的一天。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據統計，這令美國的疫症總死亡人數接近13000人。

美國國內確診病例超過39.8萬宗，是全球最高。目前全球總確診病例已經超過140萬宗。

不過，在一場新聞發佈會上，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美國可能正在向疫情的高峰頂點邁進。

與此同時，在疫情最先爆發的中國武漢市，則剛剛結束了長達11個星期的封城令。

周二公布的最新數字創下新高之前，美國單日最高的死亡人數是4月4日的1344人。

美國創作歌手約翰·普萊恩（John Prine）的家人確認，這名鄉謠歌手已經死於與新型冠狀病毒有關的併發症。

圖片版權 Getty Images Image caption 一眾音樂人均向周二死於新型冠狀病毒併發症的約翰·普萊恩致以哀悼。

以《蒙哥馬利的天使》（Angel from Montgomery）和《山姆·斯東》（Sam Stone）等歌曲著名的普萊恩在周二於納什維爾逝世，終年73歲。他的妻子亦被驗出新型冠狀病毒呈陽性，後來康復。不過，普萊恩於上月因為出現症狀而入院，須使用呼吸機。

包括布魯斯·斯普林斯汀（Bruce Springsteen）和馬戈·普萊斯（Margo Price）等多名歌手都對此表示悼念。

紐約州確診接近意大利全國

美國大部分的死亡病例發生在紐約州。那裏被廣泛認為是美國疫情爆發的中心，在周二報告了731宗死亡病例。

該州的確診病例數字即將超過意大利全國。

紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）表示，該州似乎正在逼近疫情大流行的高峰，目前醫院和重症監護已經爆滿。

紐約州族長敦促民眾留在家中，並且繼續保持社交距離。

「我知道這很難，但是我們不得不繼續這樣做，」他說。

隨著猶太教逾越節（Passover）和基督教復活節臨近，紐約市民被告知不要進行大型聚會。

在另一邊的威斯康辛州，儘管全州下達了封鎖令要市民留在家中，但是周二仍然如期進行了總統候選人初選投票。

特朗普矛頭指向WHO

在周二的新聞發佈會上，特朗普表示，他不願意多討論，但是美國的死亡人數可能會比預期中少。

根據總統的特別部門預計，美國在此次疫症大流行當中的死亡人數可能多達24萬。

特朗普表示，美國可能正在逼近疫情爆發的高峰頂點。

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在簡報會上，特朗普還批評了世界衛生組織（WHO），指它提出了壞建議，此外還將焦點指向中國。

「世衛真的玩壞了。出於某些原因，大部分資金來自美國，卻是非常以中國為中心，」他說。

他還表示，美國將會扣住原本要撥給世衛的錢。