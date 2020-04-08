肺炎疫情：從動物被新冠病毒感染看全球防控風險

圖片版權 Victoria Gill

肺炎疫情在全世界繼續蔓延，中國和國外最近都有證明新冠病毒能夠傳染動物的消息，全球的疫情防控面臨新挑戰。

首先是中國的一些科學團隊就在方面提出了學術認證。

中科院武漢病毒所石正麗教授團隊在國際學術平台上發表論文顯示，他們在武漢疫情期間取樣了102隻貓，有14.7%感染新冠病毒。

此前已有研究表明，貓可能是新冠病毒的潛在易感動物。中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所陳化蘭院士團隊研究發現，新冠病毒在雪貂和貓中複製效率很高，而在狗、豬、雞和鴨中複製能力微弱。

該研究還發現，新冠病毒可通過呼吸道飛沫在貓之間傳播。

這一論文研究結果也被《自然》雜誌報道。

此外，在香港和台灣，有一些研究人員開始調查貓狗對新冠病毒的感染性。

不久前香港漁農自然護理署發言人表示，當地一隻混種短毛貓對新冠病毒的測試呈陽性反應，引發廣泛關注。

圖片版權 Corbis via Getty Images Image caption 紐約市布朗克斯動物園一隻馬來亞虎感染了新冠病毒 （資料圖片）

動物被病毒感染

無獨有偶，美國紐約市布朗克斯動物園一隻老虎由美國愛荷華州獸醫實驗室確診感染了新冠病毒，是全美國首例確診動物感染新冠病毒的病例。

這頭被確診是一頭4歲的馬來亞雌虎，叫納迪亞。動物園官方稱，納迪亞和另外3隻老虎、3隻非洲獅出現乾咳和食慾下降症狀，經過檢測，納迪亞的結果為陽性。

動物園的獸醫稱，這些動物是被一名無症狀感染員工傳染。

動物園的首席獸醫卡勒還表示，這是世界上首例人傳染動物導致動物生病的病例。

動物園表示會密切關注其他動物是否會受到傳染。但他們表示這些獅虎會逐漸恢復健康。

圖片版權 Wildlife Conservation Society Image caption 野生動物保護協會呼籲禁止野生動物交易。

動物與新冠病毒

動物是否傳染新冠病毒的問題很早就進入公眾視線。其中，一些動物已被證實感染，一些則被懷疑是中間宿主。

新冠病毒出現後，經測序發現與SARS病毒同源，相似度79.5%，新冠病毒屬於SARS相關冠狀病毒。

因為SARS病毒的源頭是蝙蝠，有科學家最初便懷疑新冠病毒來自於蝙蝠這一天然病毒庫。特別是上述中科院病毒所石正麗團隊宣佈，發現中華菊頭蝠體內冠狀病毒基因序列與新冠病毒相似度達96%。

在此前後，香港大學袁國勇等團隊從走私到中國的馬來亞穿山甲體內發現了SARS相關冠狀病毒，但基因序列與新冠病毒相比，相似性僅在90%上下。

中國媒體也在中國疫情爆發和武漢封城前後大肆渲染上述報道，包括武漢華南海鮮市場出售野生動物及個別湖北人吃蝙蝠的消息，將動物與新冠病毒相聯繫起來。

還有一些理論預測的新冠病毒的中間宿主包括蛇、老鼠和家豬等動物。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究發現，印尼班達亞齊的靈貓與沙斯有關。

尚無研究定論

但目前，無論是在國際學術界還是臨牀醫學中，有關這些動物在新冠病毒傳播中具體扮演的角色尚無研究定論。

科研人員指出，貓容易感染新冠病毒是實驗室測試的結果，不等於現實中貓就容易被感染。因為實驗室的測試用的病毒劑量要遠遠超於現實的環境。

石正麗團隊就貓可能感染新冠病毒的研究引發的社會關注也補充表示，而且即使貓可能感染，也並不代表貓會傳染其它貓群甚至人。

很多動物研究人員表示，沒有證據表明寵物貓狗會傳染新冠病毒。

新冠病毒疫情仍在蔓延之時，諸多疑問還有待各國科研人員攜手合作，共同解答。

世衛組織總幹事譚德塞多次強調，在全球共同抗擊新冠肺炎疫情時，需要事實，而非恐懼；需要科學，而非謠言；需要團結，而非污名化。