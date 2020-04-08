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民主黨參議員伯尼·桑德斯8日宣佈退出2020年美國大選。這意味著前副總統拜登將在11月大選中作為民主黨候選人挑戰現任共和黨總統特朗普。

「我們一起改變了人們對國家的認識，在追求正義的鬥爭中往前邁了一大步，」桑德斯在退選演說中表示。

他和自己的競選團隊在評估了選情走勢之後認為獲得提名的勝算極小，所以決定退選。

BBC在美國的記者馮兆音說，桑德斯入主白宮的努力雖然在初選階段宣告結束，但他對美國年輕一代政治理念的影響深遠，將在美國歷史上留下深深的烙印。

你的器材不支持播放多媒體材料 桑德斯通過視頻宣佈退出大選（英文）

78歲的桑德斯兩度參選總統，兩度鎩羽而歸，在2016年與2020年分別敗給希拉里與拜登。

今年的選舉中，桑德斯在率先舉行初選的三個州表現亮眼。他在內華達州初選取得壓倒性勝利後，似乎有足夠的資源與勢頭一舉拿下提名。

桑德斯獲得眾多年輕選民的青睞，然而，他始終無法將非裔選民攬入麾下。他在初選中敗走非裔人口眾多的南卡羅來納州，那成為他與拜登之爭的轉折點。

桑德斯隨後在「超級星期二」的眾多州份失利，拜登的選戰則起死回生。

新冠疫情搗亂

自從新冠疫情在美國蔓延以來，多州延遲舉行初選，參選人也無法繼續舉行拉票集會，原定7月舉行的民主黨黨代會延後至8月。

初選的消息不再佔據新聞頭條，再加上拜登對黨內提名幾乎勝券在握，民眾對選舉的關注度顯著減少，讓桑德斯的選情回天乏力。

桑德斯宣佈退選後，拜登對這位對手不吝讚美，稱他掀起了有利於美國未來的強大運動，改變了國家的輿論風向。

他說：「我想要讚揚伯尼，他是一個強有力的聲音，呼籲推動美國變得更公正公平。」

圖片版權 Reuters Image caption 桑德斯（右）退選後，拜登（左）預料將成為民主黨總統候選人

輸掉選舉的桑德斯贏得了別樣勝利

BBC中文駐美記者 馮兆音

關注過2016年美國總統大選的人，無論是否支持桑德斯，大概都曾經體驗「feel the Bern」（桑德斯支持者常用的口號，意為感受伯尼熱），難忘他掀起的政治旋風。

當年的民主黨黨代會上，儘管大局已定，許多支持桑德斯的黨代表在目睹希拉里正式加冕成為提名人時，仍然無法自持，流下了不甘的淚水。狂熱的「桑粉」在場地外圍集聚，高聲抗議黨內建制派「黑箱操作」。

今年總統選舉中，桑德斯離目標更近了。不過世事弄人，他最終又一次被建制派參選人擊敗。這次，美國處在疫情隔離之中，在網絡上宣佈退選的桑德斯，身邊沒有支持者簇擁挽留。

但相信在無數電視與電腦屏幕前，不少美國人在為"功成身退"的桑德斯鼓掌。他舉起了民主黨內進步派的大旗，引領美國的政治敘事左轉。

他數十年來主張的進取社會政策，例如全民醫保、免費大學教育、減少收入不公等等，不僅不再被認為是不著邊際的癡人說夢，還成為了美國政治輿論場的中心議題。

桑德斯始終未能吸引足夠入主白宮的支持，然而他對美國年輕一代政治理念的深遠影響，將會給這個國家留下不可磨滅的烙印。

桑德斯的政治遺產，會比其選戰和下一任總統的任期都延續得更久。

就像他在退選演說中說的：「這場選戰到了盡頭，但我們的運動還沒結束。」

多年以後，也許人們會忘記絶大部分美國總統選舉的失敗者，但這位一頭銀髮、聲音沙啞、演講時不停揮舞手指的駝背老頭，不會被歷史遺忘。

共和黨一方的初選毫無懸念，特朗普將與副總統彭斯搭檔謀求連任。

與此同時，將代表民主黨出戰大選的拜登正在物色搭檔人選。他此前已承諾，會選擇一位女性作為副總統候選人。

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由於77歲的拜登年事已高，如果當選或不會謀求連任，副總統很可能會成為其接班人。換句話說，拜登選擇副總統的過程，猶如「選儲」。

目前，在抗疫中聲名鵲起的密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）和早前退選總統的加州參議員哈里斯（Kamala Harris，又譯為賀錦麗），被外界認為是副總統候選人的熱門人選。

亦有傳言指，拜登正在考慮選擇馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren），以團結黨內的中間與進步派。

政見與桑德斯接近的沃倫一度是民主黨總統候選人的大熱人選，她退選後尚未明確表態支持拜登。

通往白宮之路：美國2020年總統大選