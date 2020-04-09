肺炎疫情：特朗普批評世衛 譚德塞反駁並指控台灣

圖片版權 Getty Image caption 2017年譚德塞成為世界衛生組織第一個非洲籍總幹事。

新冠肺炎疫情肆虐，隸屬聯合國、主掌世界公共衛生的世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）遭美國總統特朗普批評，特朗普指世衛組織防疫不力，世衛則全力反駁。

美國當地時間周三（4月8日），特朗普在白宮舉行的例行新冠疫情記者會上批評世衛偏袒中國，稱其以「中國為中心」（China Centric）進行防疫。特朗普稱，在疫情爆發初期，世衛判斷失誤，傳遞錯誤信息，導致新冠肺炎蔓延全球，他正在考慮停止對世衛組織提供資金支持。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在同日回應批評，表示各界不應將疫情政治化，亦不該利用新冠病毒贏取政治分數。

中國外交部發言人趙立堅，當日在記者會上表示，「美方如果暫停向世衛繳納會費，會對國際抗疫合作產生消極影響。」趙立堅並肯定譚德塞的防疫工作獲得國際認可。

意外的是，在4月8日世界衛生組織的例行記者會上，譚德塞突然特別點名批評台灣，意外點燃另一戰場。他批評台灣近三個月來對他個人持續抹黑，特別是針對他黑人身份的種族歧視，而且台灣外交部知情並且介入其中。

譚德塞的說法在台灣引起軒然大波，台灣總統蔡英文發文反駁譚德塞，而台灣外交部則要求譚德塞針對其指控道歉。

特朗普說了什麼？

在周三的白宮疫情記者會上，特朗普總統開口評價世衛組織「錯誤」判斷疫情，引發全球災難。他說，世衛組織必須「正確處理其優先事項」，而非以中國為中心。「每個人都必須得到適當的治療，但實情似乎並非如此。」

特朗普重申自己的觀點，認為世衛這個國際組織偏袒中國。「世衛組織搞砸了」（The WHO blew it），特朗普這樣批評世衛。但他話鋒一轉，立即肯定自己的判斷說：「幸運的是，我拒絶了他們在之前，建議各國持續向中國開放邊界的建議。「為什麼他們會給我們這樣一個錯誤的建議？」特朗普問。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當日回應表示，美方正「重新評估我們對世界衛生組織的資助」，世衛「組織必須做事。 他們的工作應達到預期目標。」蓬佩奧說。

這是美國自新冠肺炎流行病大爆發以來，對世衛聲調最高的批評。

根據世衛組織資料，美國是贊助世衛最多資金的國家，佔該組織總預算15%。但也有人說，特朗普此舉是為轉移各界對他處理美國疫情的關注，因為各界正積極檢視他的防疫工作。

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但是特朗普對世衛組織的批評獲得共和黨的支持。「法國廣播公司」報道，共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）之前提出決議案，呼籲美國國會凍結世衛捐助預算，直到譚德塞辭職下台，以及國際委員會針對世衛隱匿中國防疫不力一事展開調查為止。

譚德塞回應

作為對美國批評的會應，譚德塞周三在世界衛生組織例行記者會稱：「首先，各國該一起團結，切莫將病毒政治化」；「再者，全球該合作團結。美國和中國該坦誠相待地一起領導。」 這句話似乎是在回應特朗普。譚德塞又呼籲：「最有權勢的領導人應帶路，將政治隔離於防疫工作之外。」

譚德塞強調，各國都該將焦點放在挽救生命上，他形容如果在國家及全球層面因為疫情出現裂縫，就顯示被病毒擊敗。但他也試圖軟化來自美國的「財務威脅」，表示他相信美方的資金援助會持續。「現在是國際社會團結一致，制止這種病毒的破壞性後果的時候了」 ，他說。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）便曾為世衛辯護。他說冠狀病毒的爆發「史無前例」，任何針對疫情處理方式的質疑，都應留待未來解決。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三也致電譚德塞，向世界衛生組織表示了支持。法國總統府一名官員告訴路透社說：「馬克龍重申了自己對該機構的支持及信任，並拒絶看到世衛陷入中美之間的戰爭。」

中國肯定譚德塞

香港電台引述中國外交部發言人趙立堅周三（8日）記者會回應記者提問時說，「世衛在總幹事譚德塞帶領下，在推動國際抗疫合作發揮重要作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。」

他又說，「剛結束的20國集團領導人特別峰會發表的聲明強調，完全支持，並承諾進一步增強世界衛生組織在協調國際抗疫行動方面的職責。中方將一如既往堅定支持世界衛生組織工作，支持世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。」

台灣反駁「種族歧視」指稱

在周三的世衛組織記者會上，媒體多半聚焦世衛組織對於特朗普批評的回應。然而，意外的是譚德塞突然點名批評台灣，提到台灣政府近三個月來對他的種族歧視攻擊（racist slurs）：「若你要我說得更清楚，三個月前，這些攻擊來自台灣，我們老實說，我今天直接說，來自台灣。」

他又點名台灣政府稱：「台灣外交部知道這個活動，但他們不和這分開，反而跟著那些侮辱、譭謗開始批評我，而我不在乎，三個月！我今天會點名，因為真的夠了！」

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針對指控，台灣總統蔡英文周四（4月9日）在臉書發文表示強烈抗議。她說，台灣政府願意與世界各國交流分享防疫經驗，也提到台灣許多醫療工作者在譚德塞母國協助防疫。台灣外交部則要求譚德塞對其指控道歉。蔡英文並邀請譚德塞赴台，分享台灣經驗。

「對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，我要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」蔡英文說。

台灣與世衛的愛恨情仇

事實上，這已經不是台灣與世衛的首次摩擦。但這是此次世衛總幹事公開點名批評台灣。

台灣這幾年來一直進行國際游說，希望獲得世衛組織會員國身份，但是屢屢受挫。

自從2016年蔡英文當選後，台灣連世衛觀察員的身份也被後者以「一個中國」原則拔除。 2019年2月，台灣欲參與世衛在北京舉辦的「北半球流感病毒疫苗選株會議」，但遲至會議召開前日深夜才收到世衛組織的邀請函，台灣代表來不及列席會議，也是2014年以來首次缺席世衛組織疫苗選株會議。台灣批評世衛技術性阻擋台灣參與該會，世衛則回應，給台灣的邀請函已經透過北京轉發。

自今年新冠疫情以來，台灣與世衛的關係日益緊張。

3月28日日，世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）接受香港電台訪問，被問及世衛是否重新考慮接納台灣時，艾爾沃德停頓幾秒後稱「聽不到問題」，並拒絶回答。這段視頻引發爭議，國際媒體大幅報道稱「世衛官員裝聾避談台灣議題」。在壓力下，世衛3月29日首次在疫情期間回應台灣問題，表示台灣在世衛的資格由世衛的會員國決定，不是該組織的工作人員。但強調願意與世界各衛生部門合作，「包括台灣的醫療專家」，但沒有對其官員採訪中廣受非議表現有所回應。

圖片版權 YASCO Image caption 台灣口罩日產能超過一千萬。

推動台灣加入世衛多年，「台灣醫界聯盟基金會」執行長林世嘉之前向BBC中文說明，台灣需要加入世衛是基於醫療人權的考慮。她解釋2003年「薩斯」病毒（SARS）肆虐，但因為台灣被排除在世衛通報體系之外，無法拿到疫情最新通報。反而是「美國政府疾病防疫中心」通報台灣，也因為晚了一步，讓許多人在「薩斯」期間過世。林世嘉批評世衛處理台灣問題泛政治化，反覆以一個中國阻擋台灣的會員國資格，以及台灣在防疫上能提供的貢獻。

台灣前外交官劉仕傑則認為，台灣不應因為對譚德塞的不滿而抗拒進入世衛，他認為台灣沒有跟世衛堅壁清野的本錢，因為世衛是聯合國十五個專門機構之一，上有聯合國六大機構之一經社理事會（ECOSOC），因此「如果我們因為不滿WHO，而鄙視這個國際組織背後的自由主義或社群主義運作邏輯，那其他國際組織呢？台灣也比照不加入嗎？」

譚德塞就特朗普指控世衛於防疫是否「中國中心」的爭議，意外開啟台灣戰場，而台灣正對世界各國捐贈千萬醫療口罩，進行口罩外交。點燃台灣戰火之後，未來針對世衛的防疫績效，似乎增添了更多複雜因素。