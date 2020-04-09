肺炎疫情：為什麼與新冠病毒相關的假新聞禁之不絶

圖片版權 Getty Images Image caption 學者認為，新聞機構為讀者分析假新聞時，應該盡量簡單。

新冠肺炎在多國蔓延之際，許多相關的假新聞也不斷擴散。早在新冠肺炎疫情初期，已經有陰謀論認為這個病毒是一個軍事實驗，也有人誤信許多聲稱可以預防這種病毒的偏方。

這種與疾病相關的假新聞並不是第一次出現。早在1980、1990以至2000年代，我們已經可以看到一系列與艾滋病（AIDS，又譯愛滋病） 相關的假新聞。當時也有陰謀論認為艾滋病病毒是政府製造，也有人認為飲用羊奶可以治療。

隨著Facebook和WhatsApp等通訊平台的發展，這些假新聞傳播得更厲害。這些平台先後採取行動制止假新聞傳播，例如WhatsApp早前收緊限制，使用者每次只能向一個人轉發訊息。Facebook也加緊刪除平台上的不實訊息，包括巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）宣稱羥氯喹（Hydroxychloroquine）可有效治療新冠肺炎的講法。

BBC未來網記者羅布松（David Robson）分析說，這種假新聞永遠不缺乏讀者和市場，是因為編寫這種文章的人往往嘩眾取寵，又利用許多方法令文章讀起來更有說服力，令大家放下戒心。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西總統博爾索納羅在Facebook宣稱羥氯喹可有效治療新型肺炎的講法，帖文被Facebook刪除。

資訊過剩

現代社會資訊過剩，許多人判斷哪些資料可靠的時候，變成過度依靠直覺。澳大利亞國立大學心理學家紐蔓（Eryn Newman）早前發表研究指出，簡單在一篇文字旁邊配上圖片，一般讀者普遍就會認為文章更可信。

例如在一篇與病毒研究有關文章，配上一幅病毒的插圖。紐蔓認為，這幅病毒插圖不一定與文章有關，但可以令讀者在腦海想象相關情況，增加可信性。

除了圖片，網絡流傳的文章往往會配上一定程度的真實資料，例如一些著名的大學、研究所的資料，借助這些名字增加可信度。

圖片版權 Getty Images Image caption 與疾病有關的假新聞，並不是在這次新冠肺炎疫情才首次出現。

傳播假新聞有什麼問題？

許多時候，與疫情相關的假新聞會提供一些「健康建議」，但這些建議往往會造成災難性後果。例如，伊朗早前有人誤信飲用工業用酒精可以治療新冠肺炎，導致多人中毒死亡。

另一些建議也可以令人自我認為感到安全，因而拒絶遵從政府的衛生防疫建議。英國民意調查公司YouGov和經濟學人在3月一個調查發現，約13%受訪美國人認為新冠肺炎疫情是虛構，另外有49%的人認為病毒是人為製造。

一些例子說明，教育水平與會不會相信假新聞沒有直接關係。英國媒體早前報道，一名美國精神科醫生布蘿根（Kelly Brogan）早前發佈短片，質疑病毒是否真的在人與人之間傳播。她的說法被其他專家形容是「瘋狂」。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究發現，簡單為一篇文章加上配圖，就能增加在讀者心中的可靠性。編造假新聞的人經常使用這種技巧。

轉發前，先想想

加拿大裏賈納大學（University of Regina）學者彭尼庫克（Gordon Pennycook）早前進行研究，研究對象會被要求閲讀一些假新聞的標題，並決定它們是否真實。結果發現雖然研究對象大多時候，都能正確斷定它們是虛假訊息，但仍然有35%的研究對象說他們會轉發這些虛假消息。

彭尼庫克認為，社交網站使用者轉發訊息時不會太在意訊息是否真實，而更在意自己會不會獲得「讚好」。他形容，社交網站的運作模式不追求真實資料，「只在乎用家之間的互動」。

因應這些假新聞的傳播，Facebook、WhatsApp等平台和許多新聞機構先後推出許多求證文章，試圖向讀者解構這些網絡傳播的文章包含許多不準確的資料。

研究科學歷史多年的美國紐約大學學者史丹利（Matthew Stanley）認為，驗證假新聞的時候，盡量多使用插圖或圖表，讓讀者更容易理解背後的道理。

「一些人比較不願意思考或分析，針對這些人我們需要更多的溝通方式和技巧。」