肺炎疫情：郵輪行業是否還能再次啟航

圖片版權 Getty Images Image caption 巨大的郵輪就像浮動的海上酒店。

戴維·里斯（David Reece）和妻子卡羅琳（Carolyn）現在本該在印度洋上的某個地方喝雞尾酒。

但由於新冠病毒的爆發，他們的郵輪假期已被迫取消，而且他們很想念這種時光。過去二十年，他們是郵輪度假的堅定捧場者，他們已有近20次郵輪之旅。

對於這對普利茅斯的退休夫婦，一切都是偶然。戴維說：「我被派去旅行社訂在加那利群島的便宜假期，結果回來的時候我訂了個在紅海的郵輪套餐。因此卡羅琳有兩個星期沒跟我說話。」

他們很喜歡。從那以後，他們就乘郵輪環遊了世界。他們坐郵輪從波羅的海到加勒比海，再從澳大利亞到巴西。

對他們來說，那是完美假期，戴維解釋說：「我們的想法是穿越大西洋，坐在躺椅上，膝蓋上蓋著毯子。但實際上，這些船是流動的酒店，我們每天在不同的地方醒來……我們用它去我們想去的地方。」

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠疫情爆發一段時間後，一些乘客終於被允許離開郵輪。

但那些浮動酒店現在都迅速返回港口，卸客停航。該行業不僅遭到破壞，而且已完全停止運作。新冠病毒已成為完美風暴。

它已把一個年產值460億美元（370億英鎊），每年有2600萬人的行業，變成一夜之間幾乎停滯不前的行業。

諷刺的是，這個行業為船上疾病的爆發做好了充分的凖備。此前已發生過很多次，通常是由諾如病毒引起的食物中毒。

但正如波士頓大學酒店學教授克里斯托弗·穆勒（Christopher Muller）所說，這次計劃被挫敗。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多郵輪是以高載客量模式盈利。

他說：「如果乘客開始生病，最糟糕的事就是讓他們繼續待在船上。計劃本是去最近的港口讓所有人下船，然後給船消毒。」

通常這意味著這艘船幾周後可以再次啟航，但這一次「政府迫使他們將乘客留在船上」，穆勒教授補充說，「這不是行業的錯，他們通常不會這麼做。」

更糟的是，許多現代郵輪船艙相對較小。因為這個行業的經濟模式是讓盡可能多的乘客在船上的水療中心、餐廳、酒吧和商店花錢。

旅客眼見可以靠岸但卻只能留在船上隔離，這個行業將很難擺脫這種不良宣傳。

這是否會使最近幾年郵輪行業的快速擴張發生逆轉？相比旅遊業的其它環節和例如航空業等旅遊業的其他產業，郵輪旅遊業的一大隱患是，它沒什麼路子。

大多數遊輪並未在其開展業務的地方例如美國和歐洲註冊，而是在巴拿馬和巴哈馬群島等地註冊。

這樣做能節省一大筆稅，這意味著他們不必遵守美國或歐洲的勞動法。這使公司可以從發展中國家招廉價工人，少付工資還要加倍幹活。

但現在避稅和僱廉價的外國工人的做法看起來並不那麼聰明：郵輪運輸行業明確地不被包括在美國的救助計劃中。這個行業可能陷入困境，在黑暗中哭泣。

正如穆勒指出，即使政府希望提供幫助，但他們似乎沒提供幫助：「如果不繳稅就很難減稅」。

不僅如此，許多乘客喜歡的目的地並沒有想念這些郵輪。正如普利茅斯大學旅遊與酒店學系的謝拉·阿加瓦爾（Sheela Agarwal）教授所說：「沒人願意救助他們，不只因為他們避稅。也因為他們對目的地造成負面影響……他們對當地的經濟貢獻並不大。」

阿加瓦爾教授說，遊輪給本就喧鬧的城市帶去成千上萬的遊客而臭名昭著：「（遊客）花很少錢，在這個地方逛五到六個小時，吃打包好的午餐，然後回船上吃晚飯」。

那這個行業可以從這場危機中恢復過來嗎？在這些憂慮中似乎有一些好跡象。

「遊客的記憶很短，」阿加瓦爾教授說， 「這就像恐襲對目的地的影響力一樣，看看巴黎和布魯塞爾的襲擊事件，遊客人數最長三個月下降，現已恢復正常。」

同樣很明顯，旅行禁令一取消，這個行業會立馬做什麼？他們會大打促銷廣告來攬客。正如穆勒教授解釋的那樣，這樣做並非沒有痛苦。

圖片版權 Getty Images Image caption 旅客眼見可以靠岸但卻只能留在船上隔離，這個行業將很難擺脫這種不良宣傳。

他說：「必須讓這些船滿載才能獲利，可以打折很多，但必須支付固定成本。」

幸運的是，在這個低迷時期，油價也暴跌。燃油價格是郵輪公司最大的固定成本之一，穆勒教授說：「我敢保證他們買燃油期貨買瘋了。」

根據戴維和妻子卡羅琳的經驗，郵輪業可能比大多數行業反彈得快。

戴維說新冠疫情「根本不會讓我們失望」。相反他希望「在未來12個月內」重新安排旅行。

戴維補充說，他也可能會找任何特別優惠。他說：「我們可能買最後的優惠……退休後，我們可以隨時丟下手上的活就去旅行。」

總部位於英國的庫納德（Cunard）是全球最大的郵輪運營商嘉年華（Carnival）的子公司。前者也有包括瑪麗皇后2號（Queen Mary 2）在內的豪華郵輪，對該行業的復蘇充滿信心。

庫納爾（Cunard）總裁西蒙·帕萊索普（Simon Palethorpe）說：「我們已經航行了180年，我們期待著更多。我們將共同度過這些艱難時期，並期待在適當的時候盡快歡迎我們的客人再次回到船上。」

戴維補充說，即使一些小公司倒閉，但由於這些郵輪市值數十億美元，它們也不大可能被丟棄。他說：「有人會買下來的。」

看來，郵輪行業會繼續遠航。