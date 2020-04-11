武漢解封、台灣口罩外交和本周更多重要故事

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2020年4月第二周，新冠肺炎疫情在歐美持續。同一時間，中國疫情最初的爆發地武漢經過76天「封城」後，在本周解封；中國大陸向多國捐贈防疫物資之際，台灣也發動「口罩外交」，宣佈將捐出1000萬個口罩給全球疫情嚴重國家的醫護人員；世衛組織總幹事譚德塞批評台灣對其進行「種族歧視」攻擊，台灣官方與民間的反應進一步升級；美國民主黨總統初選候選人桑德斯宣佈退出競選，令前副總統拜登很有機會與特朗普競爭總統寶座。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 武漢封城76天：難以畫上的休止符

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢市長周先旺事後形容，封城是一個非常艱難的決定。

從1月23日武漢「封城」到解封，已經過去76天，經歷了死亡、悲傷、憤怒和絶望。這座城市似乎已經凖備好恢復正常生活。而那些逝去的生命、被訓誡的「造謠者」和沒有迴音的追責，仍在拷問著每一個人。

經歷了死亡、悲傷、憤怒和絶望，這座城市似乎已經凖備好恢復正常。而逝去的生命和沒有迴音的追責，仍在拷問著中國。

2. 台灣版口罩外交：1000萬片政府援助口罩贈予誰

圖片版權 Reuters Image caption 台灣早前大幅擴充口罩產量，成為全球第二口罩生產地。

各國開始正視口罩的重要性之大背景下，台灣開始對外援助口罩物資，開啟全球外交行動。 擱置過去「金援外交」策略，被阻擋在世界衛生組織（WHO）門外的台灣，開始以「Taiwn can help」（台灣能幫忙）為外交口號，與深陷疫情但尚無邦交的世界各國互動。與此同時，中國政府也正對全球進行大規模捐贈醫療用品及醫療協助，並於3月18號捐贈大筆醫療物資給歐盟。

新冠肺炎疫情肆虐，隸屬聯合國、主掌世界公共衛生的世衛組織遭美國總統特朗普批評，特朗普指世衛組織防疫不力，世衛則全力反駁。

4月8日，世衛總幹事譚德塞在回應美國總統特朗普針對世衛防疫失靈，並且「中國中心」的批評之後，突然話鋒一轉，在記者會上批評台灣外交部知情甚至與台灣民眾合作，對其進行有關「種族歧視」的人身攻擊。譚德塞對台灣的意外批評，在當地引起議論紛紛。台灣總統蔡英文周四（9日）臉書發言，對其指控表示嚴正抗議。

3. 疫情嚴峻 英國女王歷史性講話傳遞的信號

Image caption 英女皇在位至今68年，這是她第五次發表這種特別演說。

英國肺炎疫情持續，菲利普親王和首相約翰遜先後確診，女王伊麗莎白二世發表電視講話，敦促國人「自律」、「堅強」。女王說，英國一定會戰勝疫情，「我們一起應對......如果我們團結一心、堅韌不拔，我們一定會戰勝它」。「我們將和朋友重逢，和家人團聚，我們後會有期。」

英國首相約翰遜的父親表示，他的兒子已經離開重症監護病房，轉入普通病房繼續住院觀察。對此，他向醫務人員表示「非常感激」。英國首相鮑里斯·約翰遜周四（4月9日）晚離開重症監護病房，轉入普通病房繼續住院觀察休息。

4. Zoom創始人公開道歉承諾修補安全漏洞

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網絡視像會議服務公司Zoom早前被指有一系列安全漏洞，公司宣佈暫停任何新功能的開發，以專注於安全和隱私問題。

這個視頻會議應用程序的首席執行官袁徵（Eric Yuan）在博客中對安全問題「無法達到標凖」致歉，並承諾將解決這些問題。

他說，在冠狀病毒大流行之前，他沒有預測到Zoom的使用者會以前所未有的方式暴增。

5. 桑德斯退出美國2020年總統大選

圖片版權 Reuters Image caption 桑德斯（右）退選後，拜登（左）預料將成為民主黨總統候選人

民主黨參議員伯尼·桑德斯8日宣佈退出2020年美國大選。這意味著前副總統拜登將在11月大選中作為民主黨候選人挑戰現任共和黨總統特朗普。

「我們一起改變了人們對國家的認識，在追求正義的鬥爭中往前邁了一大步，」桑德斯在退選演說中表示。

他和自己的競選團隊在評估了選情走勢之後認為獲得提名的勝算極小，所以決定退選。