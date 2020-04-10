圖片版權 EPA Image caption 西班牙醫護人員

歐盟財長們已同意向遭受新冠病毒大流行打擊的歐洲國家提供5000億歐元（4400億英鎊； 5460億美元）的救助。

法國財政大臣布魯諾·梅爾（Bruno Le Maire）表示，該協議是歐盟歷史上最重要的經濟計劃。

截止4月10日，西班牙確診案例為歐洲最多，為152446例，造成1.5萬人死亡。總理說西班牙疫情拐點就快到來。與此同時西班牙議會批准將緊急狀態延長15天。

西班牙總理佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）對議員說：「火勢（疫情）開始得到控制。」該國將在病毒疫情防控上「取得全面勝利」。

桑切斯是最新暗示疫情穩定的歐洲領導人。

西班牙近況如何？

周四（4月9日）西班牙錄得683例死亡，比周三的757例相比，有所減少。

目前，確診病例總數為152,446例，西班牙目前的確診病例僅次於美國，位居全球第二。美國的確診病例超過40萬。

周四，西班牙議會決定將西班牙的緊急狀態延長至4月26日，讓人們在家再待兩周。

西班牙的一些措施是歐洲國家中最嚴格的。桑切斯認為這些措施大大幫助降低感染率。

歐洲仍然是世界範圍內疫情最嚴重的地區，有很多確診和死亡病例。

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利爆發疫情前就已負債累累

復活節後封城如何放鬆？

歐洲國家已經開始慢慢放鬆封城措施。最近幾天，領導人的語氣聽起來更樂觀。

下周捷克和奧地利的小型非必要商店將重開。丹麥的學校和幼兒園將於4月15日重新開放，挪威則定於4月20日重新開放學校和幼兒園。

德國衛生部長延斯·斯帕恩（Jens Spahn）周四表示，如果當前的積極趨勢持續下去，復活節後可能會「逐漸恢復正常」。

瑞士的每日死亡人數已持續下降近一周，而比利時首次錄得因新冠病毒住院的人數下降。意大利是全球死亡人數最高的國家，也在考慮如何放鬆限制。儘管意大利總理朱塞佩·孔特（Giuseppe Conte）警告該國仍需保持謹慎，但自疫情爆發以來，意大利的感染率已大大降低。

他說：「我們要選一些能復工復產的領域。如果科學家們證實這一點，我們可能會在本月底開始放寬一些措施。」

但復活節期間人們通常走親訪友，這點引起廣泛關注。許多國家發起呼籲，希望公眾在這個特殊的長周末能待在家。

奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茲（Sebastian Kurz）表示，晴朗天氣不是聚會的借口，並表示局勢仍然「危險且具有欺騙性，因為該病毒尚未被撲滅」。

葡萄牙在復活節期間加強了封鎖措施：禁止沒有官方放行文件的人離開當地。

但葡萄牙總理安東尼奧·科斯塔（António Costa）已建議學校5月4日開學。