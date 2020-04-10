聯合國安理會：面對疫情全球各國應該團結

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）

4月9日，聯合國安理會的15個成員國聚首，首次召開視頻會議討論如何應對本次新冠病毒全球大流行。

此前聯合國安理會一直陷入僵局，主要是受到中美兩國政治角力的影響。上周，以德國為首的九個非常任理事國要求召開安理會。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在會上強調，「抗擊冠狀病毒疫情是一代人的戰鬥，也是聯合國存在的理由。」

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：譚德塞不在乎針對他的辱罵 籲各國不要將疫情政治化

呼籲團結

古特雷斯在安理會上表示，雖然新冠病毒大流行是一場健康危機，但其影響深遠。人們已經看到病毒正在衝擊社會和經濟，各國政府都在努力尋找對策，以如何應對失業率上升和經濟衰退帶來的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國大樓

他說：「這一流行病也對維護國際和平與安全構成重大威脅，有可能導致社會動蕩和暴力的增加，這將大大削弱我們抗擊這一疾病的能力。」

他認為，安理會的參與對於減輕病毒大流行對和平與安全所造成的影響至關重要。「在這個焦慮的時刻，安理會發出團結和決心的信號非常重要。」

根據根據約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據統計，截止北京時間4月10日下午，全球有超過160萬人確診感染，死亡人數超過9.5萬。

會後，聯合國安理會發佈一份簡短聲明。聲明指出，支持秘書長關於冠狀病毒大流行對受影響國家所做的努力，並號召所有受影響國家統一和團結。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊恩·戈爾丁：新冠病毒將會帶來和2008年一樣的經濟危機

中美之爭

有外交官將聯合國安理會在新冠病毒大流行疫情面前的不作為歸咎於美國和中國。

在以往應對重大衛生危機如伊波拉和艾滋病毒時，聯合國安理會的參與發揮了重要作用。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美角力令聯合國安理會陷入僵局

新冠病毒在去年年底從中國武漢大規模擴散，但科學界對於病毒源頭未有定論。美國總統特朗普上個月將新冠病毒稱為「中國病毒」，他認為北京應該更快地採取行動，向世界發出警告。

路透社引述一位不願具名的歐洲高級外交官說，「現在不是討論有關病毒命名的問題。新冠病毒威脅國際和平與安全，安理會早就應該表達自己的立場。」

中國常駐聯合國大使張軍說，安理會應該拒絶任何帶有污蔑性和政治化的行為。他說，「面對全球性挑戰，以鄰為壑、轉嫁責任是窮途末路。」

路透社引述智庫國際危機組織（International Crisis Group）的聯合國主任理查德•高恩(Richard Gowan)說，安理會在處理新冠病毒本身，和應對大流行病帶來的經濟後果方面無能為力。

高恩說：「委員會所能做的就是在疾病面前表現出一點國際團結。在中美兩國就病毒起源爭論數周之後，安理會發表一份關於各國有必要合作的簡單聲明對緩和局面釋放出積極信號。」