歐洲目前正處於新型冠狀病毒疫情大流行的中心，但是這片大陸上卻有一個國家，當局並沒有下令對日常生活作出重大改變。

白俄羅斯在很多方面都是一個奇特的國度。與歐洲其他國家乃至其鄰近的俄羅斯和烏克蘭相比，它走的是一條與眾不同的道路。

白俄羅斯沒有關閉電影院或劇場，也沒有禁止任何公眾活動。它是世界上所剩無幾的仍然未讓其足球聯賽停擺的國家之一。白俄羅斯超級聯賽仍在進行，而且通過電視轉播讓鄰國俄羅斯對足球如饑似渴的球迷收看。