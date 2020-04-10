肺炎疫情：全球汽車業陷入有史以來空前危機

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在新冠病毒疫情的影響下，全球汽車行業從生產到消費都正在遭遇有史以來的一場空前危機。

中國市場的汽車產銷和市場正在緩慢復蘇，這是否能給全球汽車行業雪中送炭？汽車業抗疫有何出路？疫情能否迫使汽車業清潔轉型？

汽車製造工廠停工、產業鏈阻斷、新車銷量銳減、二手車市場交易同樣下跌，失業和經濟前景不明使得消費者信心大幅下降。新冠疫情下的全球汽車業一片哀鴻。

停工停產

疫情首先導致工廠停工，目前全球除中國以外的工廠基本全部停產，至少120家汽車工廠暫時關閉。

僅在美國就因為有多名汽車業工人感染新冠病毒去世，在工會的壓力下，從3月中旬起美國三大汽車製造商福特、通用和菲亞特克萊斯勒宣佈北美工廠開始停產，15萬工人回家待業。

歐洲的汽車製造業也隨著意大利疫情的爆發到惡化逐步停擺。僅在歐洲就有111萬汽車業相關員工生計直接受到影響。

因為產業鏈被疫情斷供等因素，日本8家車企都宣佈暫停國內的汽車生產，豐田汽車還相繼叫停了南非、埃及等地的工廠，復工時間尚是未知。

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斷崖式下跌

全球汽車銷售也在人們大多閉門不出的疫情風暴中銳減。

以英國市場為例，根據英國的機動車製造和交易協會的數據，2020年3月份英國的新車銷售同比大跌44.4%。

而3月份通常是一年裏汽車銷售勢頭強勁的月份。但英國2020年3月份的新車牌照登記比去年同期減少20萬個。

全球金融數據機構也紛紛下調了對全球汽車銷量的預測數據。信用評級機構穆迪目前預計2020年全球汽車銷量將下降14%，其中西歐市場受到的衝擊最大，降幅為21%。

諮詢機構IHS Markit預測，2020年全球汽車銷量同比下降已經超過12%，跌幅高於2008年金融危機時的8%。

因為疫情人們無法駕車出行，大小汽車展台紛紛關閉，二手車的交易量也同樣大幅下滑。

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金融壓力

新冠病毒疫情給製造業者和消費者兩端同時帶來金融壓力。

因為對於汽車業抗擊疫情前景不明，沒有生產沒有銷售的狀態讓全球各大汽車製造商除了股市下跌的資融壓力，還面臨現金流的壓力。

對原來的二手車交易大戶來說，庫存無法出手，每天都也增加其成本開支。

在消費者一方，因為失業停工的現實，汽車信貸受到嚴重打擊。

以總值高達750億英鎊的英國汽車貸款市場為例，據英國《衛報》報道，到2020年4月初，已經有650萬輛汽車車主表示其月供難以為繼。

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尋找出路

汽車業分析人士認為，需求和產能雙雙下降，汽車行業裁員可能無法避免。

為了保護汽車工業，在企業求救之際，多國政府都表態凖備介入。德國政府和法國政府都分別表示將提供數千億歐元的政府貸款擔保。

美國三大車企和特斯拉同時開源節流，企業宣佈了降薪計劃，包括高管降薪、推遲發放員工工資等舉措。

在疫情造成的市場需求下，不少車企轉產口罩、呼吸機等抗疫物資。比如通用汽車從3月底開始生產外科口罩和呼吸機。

值得注意的是，最早暴發疫情的中國市場產銷恢復也早。中國車企早自2月中旬開始逐漸復工，疫情中心武漢工廠的生產線也在3月中旬開始恢復。

雖然中國是歐美車企的重要市場，但全球汽車供應鏈緊密相連，單一國家復工意義有限，加之中國市場的消費情況也大受打擊，因此歐美各大汽車製造商也難以將出路僅寄托在中國市場上。

電動車轉型

行業人士認為，這次疫情造成的危機也是全球汽車業向清潔能源電動車轉型的一次機會。

在英國和歐洲政府及各界倡導清潔能源的努力下，雖然疫情對整個汽車行業的銷售造成了打擊，但2020年3月份歐洲的電動車銷售比例卻比原來有所提升。

前兩年在英國市場上還佔半壁江山的柴油車2020年3月的銷售大幅下滑62%，佔新車登記比例不到1/5。

但《金融時報》一篇報道認為，為了挽回疫情造成的經濟損失，北京的產業政策可能更有利於汽油車而非電動汽車。

因為全球產業鏈受到疫情的阻礙，西方也有汽車業人士呼籲汽車鋰電池的生產應該避免依賴中國供應商，應該在美國或歐洲建立新的汽車鋰電池供應基地。