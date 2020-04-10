疫情期間在美國分娩的意外與恐懼

圖片版權 Getty Images

分娩本就是令人緊張的過程，在疫情期間分娩，就更添幾分未知與恐懼。

3月中旬，居住在美國康涅狄格州的華人孕婦Alice到當地大型超市採購護理新生兒所需物品。當時，離她的預產期只有兩周。她驚訝地發現，嬰兒濕巾貨架空空如也，專供新生兒的液體奶、奶粉也缺貨。

「可能因為消毒濕巾賣光了，人們就轉而買嬰兒濕巾。液體奶和奶粉則可能是因為媽媽們打算多囤點貨，」Alice對BBC說。她生活的康州位於紐約州以南，也屬於防疫形勢嚴峻的州份。幸而， 她在1月就未雨綢繆，採購了足夠使用三個月到半年的育兒物資，才不至於在疫情之下措手不及。

疫情下，孕婦需獨自生產？

疫情期間，人們的生活步調被打亂，但美國每個月30萬的新生兒依然會如期而至。

在疫情重災區紐約州，為了減少醫護人員被感染的風險，一些私營醫院一度禁止包括配偶在內的探視者進入產房，但卻引發孕婦在沒有家人在旁的情況下獨自生育的憂慮。

據《紐約郵報》報道，幫助孕婦在家生產的紐約助產士近期需求上升了近一倍。孕婦們突然開始轉投原本較小眾的分娩方式，原因是擔憂被迫獨自分娩，或是前往醫院生產的感染風險高。

紐約州政府隨即在3月下旬頒令，要求公立及私營醫院都必須允許一位伴侶陪伴孕婦進入產房。

圖片版權 Getty Images

華人新手媽媽景湧泰住在紐約曼哈頓，她在疫情蔓延前的2月13日順利誕下女兒，過程卻少不了波折。原本打算自然分娩的她，在宮縮多個小時後，遵循醫生的建議改為剖腹產。這一緊張過程中，她的丈夫陪伴在側。「要是只有我的話，肯定就手足無措了，」景湧泰對BBC說。

不過，允許探視者的政策亦有隱憂相隨。在美國醫院，在孕婦生產過程中，前後通常至少有20位醫護人員照料。由於防護用品緊缺，他們有的無法得到全套防疫防護。

在紐約的一家醫院，就曾有兩名孕婦在生產時毫無病症，在分娩後不久便出現嚴重症狀、且新冠病毒檢測結果為陽性。新生兒沒有感染病毒，但30名早前照料過她們的醫護人員有可能被傳染。

在疫情期間，為了保障孕婦在分娩時有來自家人的精神支持，前線的醫護人員承擔了更高的風險。

意料之外的育兒挑戰

Alice則在4月1日在丈夫的陪伴下順利分娩，她形容過程並無驚險。產科有獨立樓層，與接收新冠病人的區域甚至不在同一棟樓內。從3月下旬開始，醫護人員全部配戴口罩，人員進出醫院也需要先在大堂測量體溫。

儘管Alice前期凖備充分，還是遇上了不少意料之外的挑戰。原本打算從中國專程來照顧她與嬰兒的婆婆和父親，由於收到旅行禁令、簽證暫停發放的美國政策影響，無法成行。在疫情期間，也不放心僱傭月嫂前來協助。於是，她和伴侶雖初為人母人父，立即需要「自力更生」。

協助新手媽媽餵母乳的顧問也取消了上門指導的熱門服務。除了必要的新生兒疫苗接種外，產後母嬰的常規檢查改成了線上諮詢，以減少醫院來訪者與交叉感染的風險。

圖片版權 Getty Images

「疫情對育兒最大的改變是，不能帶孩子出門了，」景湧泰說。她居住的街區附近，雖不是重災區，也有多宗確診病例。她出於謹慎，甚少與孩子外出。

不過，疫情期間分娩也帶來一個意想不到的好處。Alice與景湧泰都說，兩人與伴侶有了更多在家照料新生兒的時間。美國沒有法定產假，僱主許可的產假通常較短，父母與新生兒相處的親密時間尤其珍貴。

整天與啼哭的嬰兒呆在家中，卻可能加劇新手父母的孤獨與焦慮。

「照料新生兒，本來就是一種社交疏離，」紐約助產士普拉馬斯（Jesse Pournaras）接受媒體訪問時說。新生兒父母忙得焦頭爛額，而疫情隔離又讓其他人很難施以援手。

雖然育兒計劃稍微被打亂，與全球億萬處於隔離中的人一樣，Alice以視頻連線與遠方的家人保持聯繫。家人還諮詢了專業月嫂，轉達育兒指引。

「嬰兒監控器、遠程問診等現代化的技術都在輔助我們，每天過得挺輕鬆，」對初為人母的她來說，只要孩子健康，一切就是最好的安排。