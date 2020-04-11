圖片版權 Getty Images Image caption 病毒蔓延，中美之間多次相互指責

西班牙是受病毒打擊最為沉重的國家之一，迫切需要醫護物資和設備，特別是疫情緊急的一些地區。

前不久，西班牙指控土耳其「扣留」該國三個地區衛生部門採購的數百台呼吸機等重要抗疫用品。

西班牙媒體援引當地消息人士形容，這等同「盜竊」。經過反覆交涉，西班牙外交部說總算拿到了交貨。

新冠病毒導致許多國家之間關係緊張，西班牙和土耳其只是一個例子。

歐盟成員三心二意

圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙醫院急需呼吸機，但是訂購的產品被土耳其「扣留」了

確實，美國和中國關係不和諧成為舉世矚目的外交緊張「震中」。美國總統特朗普指責世界衛生組織長期以中國為中心、並威脅將凍結繳納會費。

但是，外交關係「感染病毒」的症狀也出現在其他地區，而且並不總是圍繞被控隱瞞疫情嚴重程度的中國。

倫敦政治經濟學院全球事務研究所社會、政治研究員蓋斯頓（Sophia Gaston）告訴BBC，「理論上講，我們應該看到不同的國家團結起來、聯合對付同一個敵人。

但實際上，疫情危機推動各國更加『內向』，競爭多於合作。」

一個例子是歐盟的裂痕。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟的反應讓意大利總理孔特相當不滿

病例飆升時，意大利請求鄰國援助醫療物資，但是，德國和西班牙都採取行動禁止此類產品出口。意大利駐布魯塞爾大使在Politico網站撰文稱這是歐洲不團結的表現。

和德國的另一場拉鋸戰也讓意大利頗感寒心。柏林反對各國「湊份子」幫助疫情嚴重的歐盟國家的提議。

荷蘭、奧地利、芬蘭也表態反對，但西班牙、法國、比利時、希臘、愛爾蘭、葡萄牙、斯洛文尼亞和盧森堡表示支持。

這也凸現歐盟成員國之間的意見分歧。

中國美國爭奪空間

圖片版權 Getty Images Image caption 印度決定禁止出口抗瘧疾藥讓特朗普相當不滿

意大利也是專家所稱的中國「口罩外交」的典型案例之一。中國國內疫情蔓延放緩後，北京向世界各地一些國家伸出援手。

羅馬收到中國捐贈的醫療物資、檢測盒，甚至還接待了來自中國的醫療小組。意大利社交媒體上，#grazieCina（感謝中國）一度飆紅。

位於倫敦的外交和國際發展諮詢公司Pax Tecum執行總裁巴亞茲(Gesu Antonio Baez)說，中國此舉旨在抓住機會、佔領美國—特別是2016年新總統特朗普大力提倡「美國第一」後—在國際舞台上留下的空白。

在其他一些方面，就算華盛頓的應對策略有不同之處，但立場也遠遠稱不上親善。除了和中國唇槍舌劍互相指責之外，特朗普還讓德國大為光火：他試圖「買斷」德國公司研發的新冠疫苗。

不久前，印度決定禁止出口抗瘧疾藥羥氯喹，特朗普也警告，美國可能報復。

巴亞茲解釋，危機當頭，作為外交大國的美國沒有挺身而出，給了中國填補空缺的機會。

巴西中國唇槍舌劍

圖片版權 Getty Images Image caption 中國和巴西的關係好像也不如從前「親密」

不過蓋斯頓則指出，巴西的例子證明，中國「口罩外交」進展並不總是一帆風順。中國被指在武漢疫情暴發初期沒有盡快制止病毒蔓延也引起許多國家的不滿。

她說，美國情報報告指責中國隱瞞感染人數、死亡案例，英國有官員質疑中國的官方數據，「中國在面對世界審視的同時發起規模浩大的公關攻勢。」

另外一個對中國提出質疑的國家是巴西。疫情暴發以來，中國和巴西曾多次打嘴仗，最後發展到中國外交官和巴西總統圈內人在社交媒體上對攻。

不久前，巴西教育部長魏因特勞布又惹惱了中國官員，他的推文被中國指責是種族歧視。

中國駐巴西大使館反擊他的言論「荒唐、卑劣，有強烈的種族主義腔調」，敦促他「立即糾正錯誤，停止對中國的無端指責。」

中國是巴西最大的貿易伙伴，大豆進口佔巴西總出口的80%。魏因特勞布發聲之前，巴西衛生部門已經很難從中國買到呼吸機等衛生物資。

南美鄰居「更不般配」

圖片版權 Handout Image caption 委內瑞拉和哥倫比亞為兩台檢測儀爭執

新冠病毒也在給一些國家間已經存在的不和諧添柴。比如哥倫比亞和委內瑞拉。

哥倫比亞不承認委內瑞拉總統馬杜羅領導的是合法政府，委內瑞拉移民大批湧入哥倫比亞，早已經導致這兩個國家關係緊張。

最近一次對峙發生在4月1日。起因是馬杜羅向哥倫比亞總統杜克表示，願意向哥倫比亞提供兩台Covid-19檢測儀。

那以前，媒體報道稱哥倫比亞僅有的一台檢測設備臨時出故障無法運作。

但是，杜克辦公室對馬杜羅的表態保持沉默，這讓委內瑞拉一批官員、包括副總統羅德里奇（Delcy Rodriguez）在內大為光火。

羅德里奇發推特說，杜克政府拒絶馬杜羅總統捐贈的兩台檢測儀……這是杜克不尊重哥倫比亞人生命和健康的另一個表現。

在4月7日發表的廣播採訪中，杜克說，委內瑞拉捐贈的儀器和哥倫比亞使用的檢測種類、試劑以及其他材料「不配套」。

中東地區「新仇舊恨」

圖片版權 Getty Images Image caption 卡塔爾和埃及為移民工吵嘴

在中東，卡塔爾和埃及也圍繞困在卡塔爾的埃及公民應該怎麼辦發生爭執。

卡塔爾一度是確診病例最高的海灣國家。卡塔爾當局告訴半島電視台，埃及當局拒絶接受他們為埃及民工安排的包機。

2017年，埃及等其他一些阿拉伯國家斷絶和多哈的外交關係，他們指責卡塔爾當局支持極端組織。

不過，造成疫情下外交緊張的原因並不僅僅是口罩和封城。

比如3月18日，歐盟一份報告被洩漏給媒體，報告指責俄國操控的媒體在西方散佈有關Covid-19的假消息。俄國政府發言人反駁歐盟報告的指控是「毫無根據」。

國際關係「危機並存」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國向不少國家捐贈醫療物資

疫情之下外交分歧、緊張升級，但也有專家看到正能量。

智庫「海外發展研究所」的研究員普利森（Annalisa Prizzon）說，危機也給加強合作創造了機會。

「危機證明，發達國家可能並不總是『專家』。中國和意大利分享抗疫經驗就是一個及時、具體的例子。」

蓋斯頓認為，仍有必要進一步加強合作。

「已經錯過一些機會了，特別是在民粹、民族主義抬頭的那些西方國家。這應該是展示合作力量的時候。相反，許多策略卻導致了國家之間關係惡化。」