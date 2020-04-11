肺炎疫情：世衛警告過早解除限制措施或致疫情捲土重來

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世界衛生組織總幹事譚德塞警告，如果過早解除新型冠狀病毒封鎖措施，可能會引發疫情「致命複燃」。

譚德塞稱，一些國家在努力應對疫情對經濟的影響，但各國在放寬限制方面應該保持謹慎。

歐洲受疫情影響最嚴重的國家西班牙和意大利都放鬆了一些管控措施，但封鎖措施仍在繼續。

譚德塞稱，一些歐洲國家的傳染已經放慢，世衛組織正與各國政府合作制定放寬管控的策略，但這不應該太早完成，「太快解除限制可能會導致（疫情）出現致命複燃」。

目前，全球一共有160萬新冠病毒病例，超過10萬人死亡。

西班牙和意大利放鬆管控了嗎？

西班牙政府凖備允許建築和工廠生產的工人重返工作崗位。西班牙周五（4月10日）錄得17天以來最低每日死亡人數：605人。根據最新數據，西班牙已經有15843人死於與新冠病毒有關疾病。

但是，西班牙政府仍然要求民眾在復活節長周末繼續保持社交距離。

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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）將全國封鎖令延長到5月3日，警告不能失去目前取得的抗疫成果。

但是，自3月12日以來關閉的一小部分企業將獲准在下周二（4月14日）重新開業。孔特特別提到書店和童裝店，但媒體報道顯示，洗衣店和其他服務可能也包括在內。

意大利實施封鎖措施以來，只有雜貨店和藥店能正常經營。周五，意大利的死亡人數增加了570人，低於前一天的610人，新增病例數量也略有下降，從4204例降至3951例。

周五，法國死於新冠病毒的人數增加了近1000人，達到13197人。但是重症監護病房的人數連續第二天略有下降。該國衛生部負責人稱，儘管人數仍然較多，但似乎到達平台期。

其他地方疫情發展

愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡（Leo Varadkar）宣佈，該國封鎖措施將延長至5月5日。

土耳其已經下令31個城市從午夜起開始實行48小時宵禁，其中包括伊斯坦布爾和安卡拉。政府在宵禁開始前兩小時宣佈了消息，引發恐慌性搶購和成群的購物者。

葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）表示，該國緊急狀態將持續到5月1日。

英國政府面臨壓力解釋限制措施最終會如何解除，但表示直至有證據表明高峰過去前，封鎖限制將仍然持續。

南非總統馬塔梅拉·西里爾·拉馬福薩（Matamela Cyril Ramaphosa）周四晚些時候表示，該國為期21天的封鎖將再延長兩周。主要反對黨稱該決定將導致經濟災難。

病毒傳播減緩了嗎？

譚德塞對歐洲一些國家疫情傳播放緩表示歡迎。美國官員也稱，新冠病毒疫情在美國趨於穩定。

白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）表示，有跡象表明疫情正在穩定下來，但警告美國還沒有到達頂峰。

美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國目前至少18693人死於新冠病毒，確診病例超過50萬。死亡病例中，約一半是在紐約地區錄得。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國可能很快就會超過意大利，成為全球新冠病毒死亡人數最多的國家。

約翰·霍普金斯大學數據還顯示，周五美國有2108人死於新冠病毒，美國成為全球第一個一天內有超過2000人死於新冠病毒的國家。

美國可能很快就會超過意大利，成為全球新冠病毒死亡人數最多的國家。

意大利新冠病毒累計死亡人數目前已達18,849人，而全球死亡人數已達102,000多人。

世衛總幹事譚德塞同時警告，新冠病毒目前在其他一些國家傳播更快。他強調了非洲，稱病毒已經傳播到農村。

他說，非洲大陸超過16個國家中分佈著許多病例，也有社區傳播。他預計，這些地區本已不堪重負的衛生系統將面臨嚴重困難，特別是在農村地區，那裏通常缺乏城市的衛生資源。

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