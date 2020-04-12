Image caption 部分非裔人士稱被業主趕出住所。

近日，數百名在中國廣州居住的非洲裔居民，在沒有被確診新冠肺炎下，被趕出家門丶強制檢疫和沒收護照。美國稱，在廣州的非裔美國人也受到歧視，酒店不做非裔人士的生意。非洲聯盟及多個非洲國家發聲關注廣州非裔人士的處境，強烈譴責有人歧視和不人道對待當地非洲人。

中國外交部表示，實施抗疫措施時出現「一些情況和誤解」，中方高度重視，將「敦促相關方面改善工作機制和方法」，強調中國和非洲會相互支持丶攜手抗疫。

非裔人士流離失所

一些居住廣州的非裔人士向BBC表示，數以百計非裔居民和商人在廣州被歧視，分別被趕出家門和酒店。有些人則指在還未檢測是否確診便被強制隔離。

網上從4月初開始，便流傳了非裔居民在廣州流離失所丶以及警員制伏非裔人士的片段。

尼日利亞學生多班拿·維克托（Tobenna Victor）稱，當地人指控他們感染新冠病毒，「我們有交租金，但他們收了租金後把我們趕出去，有一晚我們要睡在街頭。」

剛果民主共和國的商人倫德·伊西多爾（Lunde Isidore）則表示，當局曾派人到他的家為他檢疫，本來說一日內有結果，但一日後依然沒有任何消息。

另一條引起非洲及中國網民關注的視頻中顯示，一名相信是尼日利亞駐廣州總領館的人員，與中國的執法人員發生口角，要求交還被沒收的多本護照。他說，尼日利亞護照屬於尼日利亞政府，沒有國家有權可以沒收，要求他們實行隔離政策時要一視同仁。

據美國有線新聞網絡報道，廣州的華人和白人均沒有受到這種特殊待遇，而部分非裔人士被趕離住所，似乎是業主的決定，而並非政府的安排。

中國廣州市約有30萬名非裔人士聚居。為何非裔居民突然成為目標呢？其中一個原因是近期中國把防疫焦點放在境外輸入個案，另一個原因是一些非裔人士違反抗疫令。

4月初，一名尼日利亞人確診後拒絶隔離，在廣州第八人民醫院打傷一名女護士。另外，4名尼日利亞籍人士從海外抵達廣州後確診，他們曾在越秀區礦泉街一間餐廳用膳，約200名密切接觸者需要隔離。

這些事件觸發當局加以為非裔人士做檢疫，亦可能令一些業主擔心非裔租客帶來傳播病毒風險。網上一度流傳「廣州黑人暴雷」（即引起大規模社區感染），可能「封村」，但廣州市公安局立即否認，稱有關信息是謠言，並已查處發佈信息的35歲男子。

圖片版權 Lunde Okulunge Isidore Image caption 商人倫德·伊西多爾（Lunde Isidore）表示，當局曾派人到他的家為他檢疫，但遲遲未有結果。

中非關係蒙上陰影

美國大使館周六發出題為「非裔美國人在廣州被歧視」的安全警示，稱「當地警察下令酒吧及食肆停止招待貌似非裔的顧客」，又指當地官員要求與非洲人有聯繫的人強制檢疫和自我隔離，一些商店及酒店拒絶與非裔美國人做生意。

中國官方並沒有公開承認或否認有提出或執行美方所稱的措施。

非洲多國向中方表達關注。尼日利亞丶加納丶肯尼亞丶塞拉利昂丶塞內加爾丶非洲聯盟，先後就事件發聲明或傳召中國大使，關注廣州非裔人士權益，強烈譴責當地非裔人士受到騷擾丶侮辱和歧視。他們認同中國是有需要採取嚴厲防疫措施，但過程中不應該有歧視性質。

肯尼亞議員摩西·庫裏亞（Moses Kuria）呼籲在華的肯民亞國民返國。尼日利亞眾議長費米·格巴賈比亞米拉（Femi Gbajabimila）在社交網站刊登他與中國駐當地大使周平劍會面的視頻。格巴賈比亞米拉說，對事件感到悲痛，不能夠容忍有尼日利亞人在中國受到不當對待。他當場向周平劍展示有非裔人士與當地執法人員衝突的片段。周平劍表示會認真處理。

中國外交部發言人趙立堅在4月9日回應有關事宜，稱中國政府對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行是零容忍，而中國抗疫面臨的最緊迫任務就是防止境外輸入和境內反彈，需要外國在華人員的理解與配合，在實施措施時出現一些情況和誤解，中方是高度重視，將敦促相關方面改善工作機制和方法。

他表示，中國人民早前抗疫時，非洲國家和人民給予有力聲援和支持，中方銘記在心，現在中國政府和民間都在積極向非洲提供力所能及的幫助，中非比以往任何時候都會更加團結，展現了患難與共的兄弟情誼。

中國一直塑造自己是非洲國家及人民的朋友，在今次疫情爆發初期，非洲多國均曾經讚揚中國處理疫情的速度，不過民間與政府有強烈對比，在非洲部分地區出現排華現象，指責中國在疫情初期涉及隱瞞行為，導致疫情蔓延，把病毒帶到非洲。

目前非洲疫情雖然不及歐美等國嚴重，但專家警告一旦爆發，當地醫療系統難以負荷。中國已向非洲多國提供醫療隊伍及物資等支援，非洲各國政府普遍表示歡迎，但尼日利亞和加納民間有聲音對中國提供的物資質素存疑，政府要主動闢謠去肯定中國物資及藥物安全，尼日利亞有醫護協會反對中國派醫生到當地，稱當地本來已有很多失業醫生可以參與救治工作，不應該讓中國醫生取代他們的工作。

非洲各國正在擔心自己的經濟會受到疫情打擊，希望中國能夠加以幫助。加納官員呼籲中國減輕非洲國家的債務負擔，南非礦業論壇主席布萊斯·拉姆巴（Blessings Ramoba）則表示，非洲國家的經濟受到重創，促請中國政府取消他們的債務。

中國外交部發言人趙立堅回應指，中方高度重視低收入國家面臨的挑戰，願通過雙邊渠道和有關國家保持溝通，幫助低收入國家妥善應對債務風險問題，而對於個別國家的要求，則會通過外交溝通協商。