圖片版權 Getty Images Image caption 如果美國成功在外太空開採稀有礦產，將可以打破中俄等國對這些礦產的出口控制。

美國總統特朗普早前簽署文件，指出美國政府有權探索和開採外太空的資源，又說美國並不認為外太空的資源應由各國共享，開採前也不需要徵得其他國家同意。

BBC記者潘迪（Manish Pandey）和巴格（Michael Baggs）的報道指出，開採外太空資源聽起來似乎是天方夜譚的事情，但專家說這些資源有許多實際的用途。

「太空加油站」

其中一個用途，是外太空的資源可以製成燃料，為途經的飛船補給。研究外太空探索多年的美國記者克蘿達斯（Sarah Cruddas）說，這可以讓人類在太空探索計劃深入到更遠的地方。

她舉例說，月球有氦氣和氧氣等物質，可以轉化成火箭燃料，讓它變成一個太空的「加油站」。

她說一般人外出旅行時，不會把所有東西帶上身，而是沿途補給。同一個道理，「我們探索太空時，也不應需要把所有東西都帶上。」

太空資源

除了製造燃料，外太空也有一些資源，可用於改善人類在地球上的生活。

英國薩塞克斯大學教授本傑明（Benjamin Sovacool）說，隨著世界越來越多人使用再生能源，鋁和鈷等物質的需求大升，而地球上這些物質的存量有限。

他認為，在太空開發這些資源，可以用來製造電動車等產品，「長遠來說對環境有益」。

「這些礦物的主要產地在俄羅斯、中國和剛果等地。開採也不是容易的事。」

他說各國對開採礦物都有不同的規定，如果由單一國家在月球開採，程序就簡單許多。但他坦言，利用外太空的礦物在地球上發展再生能源，並不是解決氣候變化的短期方案。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前規管外太空的法律，跟規管國際公海的法律差不多。

中美之爭

特朗普想要發展外太空的礦物資源，很大程度上與美國目前開採地球上礦物的難度有關。

中國在中美貿易戰中，多次聲言要減少稀土出口，被視為對美國的反制措施，這些稀土在製造蕊片、智能手機、電動車等科技產品的過程都十分重要。

本傑明形容，這是特朗普展示他的領導能力的時候。「在外太空資源開採方面，如果美國能夠先於中國實現的話，這對特朗普這樣的人是有誘惑力的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 學者認為地球終有一天會變得不適合人類居住，因此必須探索太空。

這樣做合法嗎？

特朗普明言，目前國際法沒有規管美國在外太空的活動。

法律對人類在外太空活動的管控的確沒有十明確的規定。研究外太空探索多年的美國記者克蘿達斯說，太空中管用的法律仍然在發展中，「不斷在演化」。例如，目前規管月球的法律跟規管國際水域的法律很像：如果你到那裏，找到一些東西，給它一個名字，它就屬於你。

本傑明認為，氣候變化迫使人類必須探索太空，因為地球終有一天會變得不適合人類居住。

「這個情況，令太空探索變成人類的唯一出路。」

我們有生之年可以看到這個情況嗎？

克蘿達斯說，其實在太空開採礦物的科技已經存在，而且有許多私人公司參加相關研究，進展因此十分快。

她認為，私人公司主導的太空探索計劃，比政府主導的計劃更有財力，目標也更高。

「在月球和小行星上採礦、人類登陸火星等，這些在我們有生之年都是可行的事。」