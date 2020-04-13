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因為新型冠狀病毒全球大流行，全世界各地數十億人都要留在家中——停下來的人太多，以至於地球運動的方式也正在發生改變。

由於多國實施的封鎖令，人們通過公路或鐵路通勤上班或出行休閒的次數大大減少，很多重工業亦停止了生產活動。

科學研究證明，如此多的人減少了活動，以至於連地殼的振動都有所減弱。

這是一件挺令人驚嘆的事，因為我們的星球的質量可是相當於600萬億噸。

地殼運動強度明顯下降

最先察覺到這個變化的是比利時皇家天文台的科學家：「自政府實施限制措施以來，頻率在1-20赫茲之間（比低音提琴的聲頻更低，相當於一個大風琴）的地表運動強度比平常要低得多。」

世界其他地方也同樣察覺到了這種變化。

尼泊爾的地震學家看到了地殼運動的減少，巴黎地球物理學院的一名工作人員也說，法國首都錄得的運動下降程度是巨大的，美國加州理工學院的一名研究人員也形容，洛杉磯錄得的運動減弱程度「實在是很嚇人」。

在這個圖表當中，可以看到尼泊爾地殼運動大幅下降的程度。

空氣乾淨了，海洋也安靜了

新型冠狀病毒疫情影響了我們的生活方式，從而令自然界發生改變——地殼運動只是其中的一個方面。

衛星已經監測到，轎車、貨車、巴士和發電站排放污染氣體二氧化氮的濃度已經下降。

圖片版權 Getty Images Image caption 郵輪上爆發的感染讓整個行業陷於停滯，這也讓地球變得安靜。

同時，世界也變得更安靜了。

每天測量我們城市背景噪音和研究深海的科學家都發現，地球的聲響減弱了。

地球的脈動更加清晰

這項地震研究的新發現並不意味著地球完全停止了震動。對於科學家來說，這種變化不僅可測量，而且還可能有用。

人類活動就像背景噪音，使得傾聽地球的自然活動變得更加困難。

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「少了些噪音在上面，你會得到更清楚的信號，讓你能夠在這些事件當中提煉出多一點的信息，」地震學家安迪·弗拉塞托（Andy Frassetto）在華盛頓地震學研究機構聯合會（Incorporated Research Institutions for Seismology）的網站上這樣解釋說。

一些研究人員則甚至能夠凖確地找出他們所在的地區振動下降的確切原因。

倫敦國王學院（Imperial College London）的史蒂芬·希克斯（Stephen Hicks）將該區振動減弱歸因於M4高速公路下降的交通流量——那是連接倫敦與威爾士的公路。

「在過去這幾天似乎比較清楚了，天亮時噪音上升的幅度比之前幾個星期小得多，」他在推特（Twitter）上發帖說。

「我猜這是因為早晨繁忙時段的交通強度要弱得多——通勤的人少了，也沒有人趕去上學。」

你的器材不支持播放多媒體材料 無數城市為阻止新冠肺炎擴散而頒布「禁足令」甚或「封城」，形成罕見的寂靜景象。

季節性變化

這樣的變化並非沒有先例。

你或許也知道，人類活動通常在一天和一年的不同時段有所差異，因為人們在某些特定時間會減少活動。

夜間會比白天安靜一些，而在重大的節假日，這種下降也會發生。

不過，現在世界各地正在發生的是，活動強度的下降持續了多個星期，甚至可能會是幾個月，而這種程度的下降，以往通常只是在聖誕節假期之類的時段才會短暫出現。