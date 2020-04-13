美國航母「中毒」 中國遼寧號航母再次穿越第一島鏈

圖片版權 AFP Image caption 遼寧號

新冠肺炎疫情仍持續，美中台三方的軍事外交角力在西太平洋開啟。

台灣國防部4月12日發佈新聞稿稱，中國航空母艦遼寧號編隊在上周五（4月10日）由東海航經宮古海峽水道後，隔日航經台灣東部外海，亦即西太平洋區域後續往南部海域航駛，從事遠海長航訓練。

遼寧艦編隊再次穿越第一島鏈南下西太平洋之際，美國在太平洋海域暫無航母可用。

台灣國防部稱對此「全程監控」。

圖片版權 AFP Image caption 美國核動力航空母艦卡爾文森號資料圖。當前美國在印太地區部署的4艘現役航母，全因為肺炎疫情感染嚴重，暫時停泊於各軍港內，被解讀為戰力出現空缺。

軍事研究者，《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘告訴BBC中文，遼寧號前往西太平洋「第一島鏈」（指東亞北起日本群島經琉球群島，台灣，南至菲律賓的鏈形島嶼帶之間海域）航行，對台灣和美國傳達的信息十分濃厚。當前美國在印太地區部署的4艘現役航母，全因為肺炎疫情感染嚴重，暫時停泊於各軍港內，可以被解讀為戰力出現空缺。

「所以美國航母一回軍港，遼寧號這時候就開始前進，這十分正常，對中國此刻展示軍力也是個好時機。但美國除了航母之外，在關島或琉球等印太地區部署的軍力還是十分驚人。」陳國銘解釋。

美國公布軍艦演練視頻

遼寧號行經路線一開始接近日本沖繩，其航線消息，是先由日本方面於11日晚間公布，引起第一島鏈各國高度注意，台灣方面首先不願表示意見，但在隔日證實。

此外，美軍太平洋艦隊也在4月11日在官方推特帳號公布有「凖航母」之稱的美國兩棲攻擊艦「美利堅號」，在東海與日本自衛隊「和曙號」（JS Akebono）驅逐艦進行聯合操演的視頻。4月10日，美軍飛彈驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry ）亦同時穿越台灣海峽進入南海。根據報道，貝瑞號是美軍目前唯一在南海海域運作的艦艇。

解放軍今年六度飛近台灣

不只是在海域，台灣四周的空域亦十分忙碌。

根據台媒報導，中國解放軍「轟六」轟炸機、「空警五○○」預警機與「殲十一」戰鬥機4月10日也飛行通過台灣西南海域，執行遠海長航訓練。

根據統計，這是今年第六度中國戰機在台灣周遭敏感空域上通過。

10日當天，美軍出動一架RC-135U電子偵察機，由巴士海峽往中國沿海巡弋。

台灣國防部前副部長林中斌告訴台媒《自由時報》稱，當日是中、美兩國軍機近年來，在台灣外圍空域「時間差」最近的一次。之前美軍機巡弋回應解放軍繞台通常是在一、兩天之後，但此次美軍機回應在4小時之內。

此外，根據「飛機守望」（Aircraft spot）今日在推特公布的偵測信息，美國空軍一架RC-135W電偵機在台灣西南方海域出現後，另一架美國海軍的P-3C反潛偵查機從台灣南部進入南海。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AircraftSpots US Navy P-3C 161586 callsign UT952 operating over the South China Sea pic.twitter.com/7x4o8xbXlU — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 2020年4月13日

中國傳遞的信息

中國軍事研究者李傑告訴官媒《環球時報》表示，疫情對美海軍全球部署能力已經造成沉重打擊，需要時間恢復，對美海軍戰鬥力的影響會持續下去。

目前美國11艘海軍現役航空母艦，就有4艘染上新冠病毒，且全都是部署在印太地區的戰艦，分別是羅斯福號、雷根號、卡爾文森號和尼米茲號，現在都暫停軍事移動。

台灣民進黨立法委員羅致政說中國此舉「是要測試美軍的戰力有沒有因為這波疫情受到衝擊下降，現在美軍在印太地區部署的四艘航空母艦，因染疫都泊在港內，遼寧艦不趁現在出來耀武揚威太可惜。」

政治立場傾向兩岸統一的台媒《聯合報》則發表評論解釋，遼寧艦此次對美國「秀肌肉」成分大，對台灣雖造成一定壓力，但並不是很大的危險或威脅。該評論認為，遼寧艦這種「繞台」看似聳動，實際上威脅性相對最小，因為路線已經公開。