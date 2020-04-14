圖片版權 Getty Images Image caption 美國的死亡率已經超越意大利。

美國高級衛生官員安東尼·福西（Anthony Fauci）稱，如果美國能早些採取措施阻止新冠病毒傳播，「本可以挽救生命」。

福西告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「如果一開始我們就關停所有設施，境況可能有所不同。」但他說，做（全面關停的）決定很複雜。

美國目前有55.5萬確診病例和約2.2萬人死亡。

福西與特朗普的公開分歧

福西是美國國家過敏與傳染病研究所所長，他堅持科學事實，在關於疫情爆發的嚴重性上反覆與特朗普唱反調。

特朗普隨後轉發一條要求解僱福西的推特，來表達他對福西CNN採訪的反對。

在與疫情抗爭過程中，福西已成為被美國大眾熟知的面孔，他與特朗普一同出現在白宮每日的疫情公布會上。

圖片版權 Getty Images Image caption 福西是領導美國抗疫的主要衛生專家。

但福西和特朗普在幾個問題上的分歧已經公開化。福西在最近接受哥倫比亞廣播公司採訪時指出，他採取科學的方法，而特朗普則採取「一廂情願的外行立場」。

特朗普周日在推特上轉發前共和黨前國會議員迪安娜·洛林（Deanna Lorraine）的推特。

「 2月29日福西告訴公眾沒什麼可擔心，不會對美國公眾構成威脅，」 該推特還說：「炒福西的時機到了。」

3月16日特朗普政府發佈社會隔離措施指南，此指南已延長至4月。但對於何時應該解除限制外界存在質疑。

福西說過什麼

《紐約時報》報道稱，福西和其他官員建議在二月底前採取更嚴厲防疫措施。對此福西表示，衛生官員只能從「純衛生角度」提建議，「通常建議會被會採納。有時不會。但已經板上釘釘，事實已經如此。」

福西是領導美國抗疫的主要衛生官員。他說從邏輯上講，「沒人會否認」較早的疏緩措施可以挽救生命。

但他說：「做這類決定（的過程）很複雜，彼時要實施全面關閉措施有很多阻礙。」

這位資深醫生還承認，造成美國目前疫情形勢的原因有很多，除了防控措施啟動慢，還有美國國家規模和異質性等因素。

但他說美國部分地區（也許在下個月）可能開始緩慢恢復正常。

福西還強調說：「不要陡然做一些事。「他指過早束病毒防控工作可能會導致疫情反彈。

「這取決於你在美國的哪個地區，你已經歷的疫情本身和未經歷的疫情爆發的風險。」

福西還預測，如果美國防控從嚴格逐漸轉到放鬆，原定於11月3日開始的美國總統大選仍有希望繼續進行。他還建議美國部分地區最早可能於5月逐漸恢復正常。

紐約情況如何

在美國時間周日（4月12日）晚的簡報中，紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）說，他希望紐約州能「盡快」開放，紐約一直是美國疫情中心。目前紐約已有19萬確診病例，9000多人死亡，是世界上死亡率較高的地區之一。

但州長庫莫持謹慎態度，稱相鄰的州之間必須採取協調合作，提供更多的檢測，同時還需要額外的聯邦資金支持。

庫莫也對任何疫情預測都持懷疑態度，他說：「專家們的每項預測都沒正確過。」

庫莫說，死亡人數正在趨於穩定，儘管這是「非常高的比率」。過去24小時，紐約州內有758人死亡。過去幾天，該州每天的死亡人數一直保持在700人左右。

美國會放鬆管制嗎

美國食品藥品監督管理局局長史蒂芬·哈恩（Stephen Hahn）表示，白宮仍傾向於放鬆社會管制，將5月1日定為目標日期。

哈恩周日對美國廣播公司新聞（ABC）說：「我們已看到隧道盡頭的光亮。」

他補充說，改變社會限制主要基於安全和福利方面的考慮。

包括哈恩博士在內的專家表示，增加檢測將是決定美國能否復工復產的關鍵因素。

為了走在病毒前面，紐約州長庫莫和新澤西州州長菲爾·墨菲（Phil Murphy）都呼籲進行更多檢測。

周日庫莫宣佈一項行政命令，要求實行更多檢測，以確定可能有新冠病毒免疫力的人可以重返工作崗位。