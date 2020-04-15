泰國偶像劇演員如何點燃中泰網友「口水戰」

圖片版權 GMMTV/Twitter Image caption 演員Bright為他的推特轉發內容道歉。

中國和泰國一直被外界視為有著良好的關係，但近期，一部泰國偶像劇的男主角和女友在社交媒體的發文卻意外引發兩國網友之間的口誅筆伐。

兩國網友從周末開始，在社交媒體Instagram及Twitter上相互回復。數以萬計的貼文主要以 #nnevvy 為標籤，登上了Twitter在泰國、中國、香港等地的趨勢榜榜首。

BBC中文帶你了解事件的來龍去脈。

被指「辱華」

故事從一位名為瓦奇拉維特·奇瓦雷（Vachirawit Chiva-aree）的泰國明星開始說起。22歲的他是泰劇《因為我們天生一對》（又譯作《假偶天成》）中的男主角之一，又被觀眾稱為Bright。這部今年播出的同性戀題材校園喜劇在泰國、台灣、中國大陸等地都吸引了大批忠實粉絲。

在一名泰國攝影師在Twitter分享了四張風景照片後，Bright轉發了這條推文，但這條推文中，作者將香港與日本等並列稱為國家。

這件事隨即引發一些中國網友不滿。Bright隨後在個人賬號上道歉，稱自己沒有看清楚，原作者也刪除了推文。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @bbrightvc i’m feel so sorry about my thoughtless retweet too , i only saw the pictures and did not read the caption clearly. Next time there will be no mistake like this again.🙏🏼💙 — bbright (@bbrightvc) 2020年4月10日

「我為我欠考慮的轉發感到抱歉，我只是看到了圖片，沒有仔細閲讀配文，」Bright說。「下次我不會再有這樣的錯誤。」

但事件並未因此落幕，有中國網友翻出Bright女友（暱稱為「Nnevvy」）兩年多前在Instagram上的留言，Bright稱讚女友穿衣服很好看，「像個中國女孩」，Nnevvy則表示，「什麼？」。在另一條評論中，她回復稱，自己風格是「台灣女孩」。

不僅如此，有Twitter用戶「挖掘」了Nnevvy曾經發佈的推文。人們發現，她曾轉推另一名網友的帖子，該帖子稱位於武漢的病毒研究所保存有包括蝙蝠在內的1500種毒株，並附上中國官方媒體《中國日報》的報道。

圖片版權 GMMTV Image caption Bright（左）因電視劇《因為我們天生一對》收獲大量粉絲。

很多中國網友對此表示更加憤怒。他們認為，這番言論是一種「陰謀論」，用於迎合「反華」勢力，證明新冠病毒「起源於武漢」。

中國網友的指責引發了很多泰國網友反唇相譏。有泰國網友認為，認同台灣是國家是個人自由，還有泰國網友指責中國「隱瞞疫情導致病毒擴散」。

憤怒的情緒同樣在中國的防火牆內部蔓延。#泰國#、#泰國辱華#的話題，被推上了中國微博的熱搜榜。很多網友前往電影評論網站「豆瓣」，給該劇差評。

中國翻譯泰劇的「天府泰劇」和「喜翻譯制組」宣佈停止翻譯《因為我們天生一對》後續內容。

就連泰國國家旅遊局也不得不出面表示，個別藝人言論不能代表國家立場。

「幽默的免疫力」

泰國國立法政大學政治系助理教授普拉賈克·孔吉拉提（Prajak Kongkirati）表示，此次中泰網友的口水戰是兩國歷史上「最奇怪、幽默和複雜的『網絡戰爭』」。

他表示，在這場「戰爭」中，像泰國這樣較小國家的網民，以更好的批評技巧"擊敗了像中國這樣的龍王"。

「泰國網民也有更好的免疫力，能夠以對自己國家的不幸開懷大笑，」他說道。

普拉賈克所指的「免疫力」，來自於很多泰國Twitter用戶的自嘲。當中國網友批評泰國、甚至指出該國的「黑歷史」時，泰國網友似乎並不介意，甚至用幽默化解。

例如，一名疑似來自中國的用戶發佈了1976年發生在泰國法政大學校園內的屠殺事件照片，並配文稱「這是1976年的泰國嗎？太可怕了。#中國」。

很多泰國網友則回復道：「希望你說大點聲，幫我們記住這段歷史。」

有中國網友指責泰國發展落後，泰國網友則回復說：「30年前我們的政府就這樣說了，那又怎樣？」還有泰國網友打趣稱，不介意清邁也被當成一個國家。

來自香港和台灣的一些政客和公眾人物，也公開表達對泰國網友的支持。

香港眾志秘書長黃之鋒在Twitter發文稱，「香港與泰國珍愛自由的朋友站在一起，反對中國欺凌。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ChengWenTsan Thank you our friends from #Thailand. Thailand has long been a popular travel destination for the Taiwanese. We look forward to increased exchanges after the #COVID19 outbreak!

ไต้หวันและไทย สู้ไปด้วยกันนะครับ🇹🇼 🇹🇭#nnevvy — 鄭文燦 Cheng Wen-Tsan (@ChengWenTsan) 2020年4月12日

台灣桃園市長鄭文燦也感謝來自泰國的支持。他表示：「感謝我們來自泰國的朋友。泰國對台灣人來說一直是個熱門的旅遊地點。期待在新冠疫情結束後能有更多交流。」

中泰關係

儘管有這些不愉快，但中國和泰國目前仍保持著相當良好的關係。相當數量的泰國政客、明星都有華裔血統，中國也長期是泰國最大入境旅遊客源國。

圖片版權 AFP Image caption 曼谷華麗的鄭王廟是該市的地標之一，平時有大量中國遊客到訪。

新冠疫情爆發後，泰國旅遊局和曼谷市政府等一些政府機構製作了視頻，提供道義上的支持。該國最大的免稅零售商王權集團（King Power）也製作了聲援中國的視頻。在視頻中，旅遊業人士揮舞著中國國旗，包括萊斯特城足球明星等許多名人用中文說著鼓勁中國的話。泰國至今也未停飛來往中國的航班。

如今，一些更加理智的中國網友也紛紛來到 #nnevvy 標籤下發文，希望雙方能對對方有更多的交流和理解，並配上中國的風景名勝圖，邀請泰國人前來觀光。