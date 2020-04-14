肺炎疫情：四名患者成功戰勝新冠病毒的故事
隨著新冠肺炎疫情擴散，全球接近200萬人已經確診感染，死亡數字也不斷增多。
各國的醫療水平不同，因此不同地方的患者得到的治療水平也不同，他們受外界的對待也十分不同。
這是四個來自世界不同地方新冠肺炎康復者的經歷。
「幸好有免費政府保健計劃」
尼哈麗卡（Niharika Mahandru）是一名28歲的英國女子。她早前到西班牙探望男朋友，抵達當地數天之後，開始出現頭痛、發熱和痛楚等症狀。
沒多久，這些症狀演變成咳嗽、呼吸困難，她也失去味覺和嗅覺。她到巴塞羅那一家醫院拍X光片，當地醫生發現她的肺部有積水。
她說自己當時連呼吸也出現困難，就像喉嚨要關上一樣，「那種感覺十分可怕」。
當地醫院缺乏人手，醫生為她進行新冠肺炎測試，給了她一些止痛藥和抗生素後，就叫她回家。第二天，她確診新冠肺炎。
醫生之後給她開出羥氯喹（Hydroxychloroquine）處方，這種藥物通常用作治療瘧疾，但一些醫生以實驗性質，給一些新冠肺炎患者開出這種藥物。尼哈麗卡說，據她的了解這種藥幫助她抵抗病毒，「但我不肯定自己痊癒是因為這種藥，還是因為其他因素」。
她在倫敦的家休養後已經康復過來。她擔心其他國家的新冠肺炎病人不會像她一樣得到及時的治療。
「我十分感激自己可以得到免費治療，我無法想象，那些需要付錢才能得到病毒測試或藥物的人的處境。」
「保持樂觀」
馬阿邁裏（Gafar Marhoun）是巴林一名26歲的公車司機，他是當地首名新冠肺炎患者。
他早前與妻子到訪伊朗，他懷疑自己在飛機上被一名「咳嗽很厲害」的乘客傳染。
「我是巴林第一名新冠肺炎患者，很多人都說一些詆譭我的話。」
但隨著疫情惡化，許多人都開始同情他的處境。他在患病期間被要求自我隔離，無法與自己的孩子相見，但他已經康復。
他認為抵抗疾病的最好方法是保持樂觀。「你的意志是自己能否生存最重要的因素，只要自己的意志高昂，就可以擊敗任何疾病。」
「除了病毒，還有歧視」
拉納辛哈（Jayantha Ranasinghe）是斯里蘭卡最早確診新冠肺炎的一批病人。
這名52歲的導遊確診前，曾經帶領四名意大利遊客遊覽。他的病發得十分突然，他見醫生後，被轉介到斯里蘭卡首都的傳染病中心，最終確診新冠肺炎。
但他面對的除了病毒的威脅，還有鄰居歧視的目光，更有人聲稱他會把病毒傳給整個村子。「其中一名女人更談到，要把我的房子燒掉。」
當地衛生官員得悉後，到訪拉納辛哈所住的村子向當地人解釋，情況才得到控制。
拉納辛哈現在已經康復，但他仍然遵從醫生的要求，繼續自我隔離21天。
「癌症讓我更能應付新冠肺炎」
BBC記者雅拉加（George Alagiah）多年來與癌症搏鬥，早前也不幸確診新冠肺炎，但他說自己已經應付癌症差不多六年，再應付新冠肺炎也不是難事。
「如果我可以接受自己患上癌症，當然也可以接受自己患上新冠肺炎。」
雅拉加已經64歲，按他的年齡，加上他本身已經患病，他算是個高危病人，但他認為自己本身患癌反而給他一個優勢。
「我們已經富有應付那些困難、黑暗日子的經驗。」
「我們會克服困境」
新冠肺炎疫情爆發時，印度學生拉菲姬（化名）是一名在武漢修讀醫科的留學生，她在武漢封城前夕剛好離開當地。
但她回到家鄉不到數天就確診新冠肺炎，成為印度第一名患者。她被送到隔離病房治療，最終成功康復。
她康復之後，因為印度政府在全國實施封鎖令，她仍然需要待在家中，但家中的生活並不沉悶。
「我經常都很忙，我跟父母聊天。我的祖母也暫時與我們一起住，我的祖母、母親和我三個人一起做飯。我們是一個很快樂的家庭。」
她目前透過網絡繼續學業，武漢成功控制疫情並宣佈解除封鎖後，她也十分高興。
「我的生活已經回復正常，我希望所有事情最終都會得到解決。我們會克服困境。」