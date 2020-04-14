肺炎疫情：四名患者成功戰勝新冠病毒的故事

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠肺炎的死亡個案不斷增加，但同時也有許多患者康復過來。

隨著新冠肺炎疫情擴散，全球接近200萬人已經確診感染，死亡數字也不斷增多。

各國的醫療水平不同，因此不同地方的患者得到的治療水平也不同，他們受外界的對待也十分不同。

這是四個來自世界不同地方新冠肺炎康復者的經歷。

「幸好有免費政府保健計劃」

圖片版權 Niharika Mahandru Image caption 尼哈麗卡呼籲年青一代不要忽視與新冠肺炎有關的健康建議。

尼哈麗卡（Niharika Mahandru）是一名28歲的英國女子。她早前到西班牙探望男朋友，抵達當地數天之後，開始出現頭痛、發熱和痛楚等症狀。

沒多久，這些症狀演變成咳嗽、呼吸困難，她也失去味覺和嗅覺。她到巴塞羅那一家醫院拍X光片，當地醫生發現她的肺部有積水。

她說自己當時連呼吸也出現困難，就像喉嚨要關上一樣，「那種感覺十分可怕」。

當地醫院缺乏人手，醫生為她進行新冠肺炎測試，給了她一些止痛藥和抗生素後，就叫她回家。第二天，她確診新冠肺炎。

醫生之後給她開出羥氯喹（Hydroxychloroquine）處方，這種藥物通常用作治療瘧疾，但一些醫生以實驗性質，給一些新冠肺炎患者開出這種藥物。尼哈麗卡說，據她的了解這種藥幫助她抵抗病毒，「但我不肯定自己痊癒是因為這種藥，還是因為其他因素」。

她在倫敦的家休養後已經康復過來。她擔心其他國家的新冠肺炎病人不會像她一樣得到及時的治療。

「我十分感激自己可以得到免費治療，我無法想象，那些需要付錢才能得到病毒測試或藥物的人的處境。」

「保持樂觀」

圖片版權 Gafar Marhoun Image caption 馬阿邁裏估計自己是回國期間坐飛機時被其他乘客傳染。

馬阿邁裏（Gafar Marhoun）是巴林一名26歲的公車司機，他是當地首名新冠肺炎患者。

他早前與妻子到訪伊朗，他懷疑自己在飛機上被一名「咳嗽很厲害」的乘客傳染。

「我是巴林第一名新冠肺炎患者，很多人都說一些詆譭我的話。」

但隨著疫情惡化，許多人都開始同情他的處境。他在患病期間被要求自我隔離，無法與自己的孩子相見，但他已經康復。

他認為抵抗疾病的最好方法是保持樂觀。「你的意志是自己能否生存最重要的因素，只要自己的意志高昂，就可以擊敗任何疾病。」

「除了病毒，還有歧視」

圖片版權 Jayantha Image caption 對拉納辛哈來說，要挑戰的不單是病毒，還有其他人的目光。

拉納辛哈（Jayantha Ranasinghe）是斯里蘭卡最早確診新冠肺炎的一批病人。

這名52歲的導遊確診前，曾經帶領四名意大利遊客遊覽。他的病發得十分突然，他見醫生後，被轉介到斯里蘭卡首都的傳染病中心，最終確診新冠肺炎。

但他面對的除了病毒的威脅，還有鄰居歧視的目光，更有人聲稱他會把病毒傳給整個村子。「其中一名女人更談到，要把我的房子燒掉。」

當地衛生官員得悉後，到訪拉納辛哈所住的村子向當地人解釋，情況才得到控制。

拉納辛哈現在已經康復，但他仍然遵從醫生的要求，繼續自我隔離21天。

「癌症讓我更能應付新冠肺炎」

Image caption 雅拉加認為，自己本身已經患有癌症，新冠肺炎對他來說不是大的挑戰。

BBC記者雅拉加（George Alagiah）多年來與癌症搏鬥，早前也不幸確診新冠肺炎，但他說自己已經應付癌症差不多六年，再應付新冠肺炎也不是難事。

「如果我可以接受自己患上癌症，當然也可以接受自己患上新冠肺炎。」

雅拉加已經64歲，按他的年齡，加上他本身已經患病，他算是個高危病人，但他認為自己本身患癌反而給他一個優勢。

「我們已經富有應付那些困難、黑暗日子的經驗。」

「我們會克服困境」

圖片版權 Rafiya Image caption 拉菲姬在醫院治病期間，只能靠這個窗戶看到外邊的風景。

新冠肺炎疫情爆發時，印度學生拉菲姬（化名）是一名在武漢修讀醫科的留學生，她在武漢封城前夕剛好離開當地。

但她回到家鄉不到數天就確診新冠肺炎，成為印度第一名患者。她被送到隔離病房治療，最終成功康復。

她康復之後，因為印度政府在全國實施封鎖令，她仍然需要待在家中，但家中的生活並不沉悶。

「我經常都很忙，我跟父母聊天。我的祖母也暫時與我們一起住，我的祖母、母親和我三個人一起做飯。我們是一個很快樂的家庭。」

她目前透過網絡繼續學業，武漢成功控制疫情並宣佈解除封鎖後，她也十分高興。

「我的生活已經回復正常，我希望所有事情最終都會得到解決。我們會克服困境。」