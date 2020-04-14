美國2020大選：奧巴馬公開表態支持拜登挑戰特朗普 正當其時？
美國前總統奧巴馬14日公開支持前搭檔喬·拜登競選總統，體現民主黨正加速凝聚對拜登的支持。如無意外，拜登將在8月的民主黨黨代表大會中，正式成為總統候選人，力求在11月的大選中擊敗現任總統特朗普。
奧巴馬14日在社交媒體上發佈近12分鐘的視頻，首度對拜登的競選表示支持。
他說道：「選擇喬作為我的副總統，是我做過最正確的決定之一，他成為了我的好友。我相信他擁有總統所需的所有品質。」
鑒於美國正處於新冠疫情與隨之而來的經濟動蕩，奧巴馬強調拜登是能在這一艱困時期掌舵美國的領袖。
「以喬的品性與經驗，他能帶領我們度過我們有史以來最黑暗的時期，在漫長的康復期療癒國家，」奧巴馬表示。
他在發言中提及2008年金融危機後拜登在重塑美國經濟、拯救汽車工業、以及協助控制甲型流感H1N1與伊波拉病毒疫情等方面的政績。
自卸任以來，奧巴馬保持低調，甚少出現在公眾視野中，但他仍是民主黨內號召力數一數二的政治人物。
儘管他對拜登的支持並不令人意外，但估計仍會為因疫情陷入停擺的拜登競選活動注入新動能。
姍姍來遲的支持
拜登曾在2008年至2016年擔任奧巴馬的副手，但奧巴馬此前從未公開表達對其參選的態度。
特朗普競選團隊稱，奧巴馬對拜登的公開支持姍姍來遲，體現了對其的不信任。
特朗普競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）在聲明中寫道：「拜登是一個糟糕的總統競選人，他會讓自己和他的黨出醜。特朗普總統會摧毀他。」
奧巴馬的團隊則在聲明中稱，早在初選初期，奧巴馬就已明確表示將保持中立，讓民主黨選民選擇他們青睞的參選人。而無論誰最終成為民主黨提名人，奧巴馬都會幫助團結全黨，並在大選期間積極為其助選。
桑德斯呼籲團結
在奧巴馬宣示支持拜登的前一天，曾是民主黨提名大熱人選的桑德斯已通過視頻連線，站在了拜登的陣營之中。
桑德斯13日在兩人的公開視頻連線中表示：「今天我請求全體美國人，每一位民主黨人和無黨派人士，以及很多的共和黨人，一起來參與到這場競選中，支持我背書的參選人（拜登）」桑德斯形容特朗普為「美國現代史上最危險的總統」，呼籲美國人團結一致，在大選中將他擊敗。
桑德斯退選後五日便迅速表達對拜登的支持，與四年前的總統初選時他的表現截然不同。當年，桑德斯與希拉里纏斗多時，前者在接近黨代表大會時才公開支持後者的競選。民主黨內的分裂為希拉里的敗選埋下了伏筆。
奧巴馬也在最新視頻聲明中表達對桑德斯的敬意，指兩人雖有諸多政見不同，但同樣致力減少美國的不公平。通過這些團結一致的呼籲，民主黨希望將左翼進步派的支持者納入拜登麾下。
桑德斯一向受到大量年輕選民的熱切支持，但他們卻是投票率較低的族群。年輕選民在初選中的缺席，亦是桑德斯敗選的關鍵因素之一。
BBC北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析，桑德斯對拜登的支持能否幫助其入主白宮，關鍵要看桑德斯的支持者們，尤其是年輕選民，是否會聽從呼籲，身體力行在大選中投拜登一票。
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