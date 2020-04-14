圖片版權 Getty Images Image caption 美國前總統奧巴馬首次公開表示支持拜登競選總統。（資料圖片）

美國前總統奧巴馬14日公開支持前搭檔喬·拜登競選總統，體現民主黨正加速凝聚對拜登的支持。如無意外，拜登將在8月的民主黨黨代表大會中，正式成為總統候選人，力求在11月的大選中擊敗現任總統特朗普。

奧巴馬14日在社交媒體上發佈近12分鐘的視頻，首度對拜登的競選表示支持。

他說道：「選擇喬作為我的副總統，是我做過最正確的決定之一，他成為了我的好友。我相信他擁有總統所需的所有品質。」

鑒於美國正處於新冠疫情與隨之而來的經濟動蕩，奧巴馬強調拜登是能在這一艱困時期掌舵美國的領袖。

「以喬的品性與經驗，他能帶領我們度過我們有史以來最黑暗的時期，在漫長的康復期療癒國家，」奧巴馬表示。

圖片版權 AFP via Getty Images Image caption 桑德斯決定退出民主黨總統候選人提名競爭

他在發言中提及2008年金融危機後拜登在重塑美國經濟、拯救汽車工業、以及協助控制甲型流感H1N1與伊波拉病毒疫情等方面的政績。

自卸任以來，奧巴馬保持低調，甚少出現在公眾視野中，但他仍是民主黨內號召力數一數二的政治人物。

儘管他對拜登的支持並不令人意外，但估計仍會為因疫情陷入停擺的拜登競選活動注入新動能。

姍姍來遲的支持

拜登曾在2008年至2016年擔任奧巴馬的副手，但奧巴馬此前從未公開表達對其參選的態度。

特朗普競選團隊稱，奧巴馬對拜登的公開支持姍姍來遲，體現了對其的不信任。

特朗普競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）在聲明中寫道：「拜登是一個糟糕的總統競選人，他會讓自己和他的黨出醜。特朗普總統會摧毀他。」

奧巴馬的團隊則在聲明中稱，早在初選初期，奧巴馬就已明確表示將保持中立，讓民主黨選民選擇他們青睞的參選人。而無論誰最終成為民主黨提名人，奧巴馬都會幫助團結全黨，並在大選期間積極為其助選。

圖片版權 Getty Images Image caption 4月13日，拜登競選網站上直播桑德斯表示支持拜登作為民主黨總統候選人與特朗普對壘

桑德斯呼籲團結

在奧巴馬宣示支持拜登的前一天，曾是民主黨提名大熱人選的桑德斯已通過視頻連線，站在了拜登的陣營之中。

桑德斯13日在兩人的公開視頻連線中表示：「今天我請求全體美國人，每一位民主黨人和無黨派人士，以及很多的共和黨人，一起來參與到這場競選中，支持我背書的參選人（拜登）」桑德斯形容特朗普為「美國現代史上最危險的總統」，呼籲美國人團結一致，在大選中將他擊敗。

桑德斯退選後五日便迅速表達對拜登的支持，與四年前的總統初選時他的表現截然不同。當年，桑德斯與希拉里纏斗多時，前者在接近黨代表大會時才公開支持後者的競選。民主黨內的分裂為希拉里的敗選埋下了伏筆。

奧巴馬也在最新視頻聲明中表達對桑德斯的敬意，指兩人雖有諸多政見不同，但同樣致力減少美國的不公平。通過這些團結一致的呼籲，民主黨希望將左翼進步派的支持者納入拜登麾下。

桑德斯一向受到大量年輕選民的熱切支持，但他們卻是投票率較低的族群。年輕選民在初選中的缺席，亦是桑德斯敗選的關鍵因素之一。

BBC北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析，桑德斯對拜登的支持能否幫助其入主白宮，關鍵要看桑德斯的支持者們，尤其是年輕選民，是否會聽從呼籲，身體力行在大選中投拜登一票。

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