圖片版權 EPA Image caption 特朗普多次指責世衛「以中國為中心」。

美國總統特朗普稱，他已經指示政府暫停向世界衛生組織（WHO）提供資金。

他表示，世衛在對新型冠狀病毒疫情爆發的應對上「未能履行其基本職責」。

他指控這個聯合國旗下的組織管理失當，並在病毒於中國出現時對其傳播狀況有所隱瞞，稱世衛必須對此負上責任。

特朗普此前曾指，世衛偏袒中國。

美國總統自己對於疫情的應對亦受到美國國內輿論的批評。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普指，世衛「未能履行其基本職責」。

「我正在指引我的政府暫停提供資金，同時一項檢討正在進行，以評估世界衛生組織在冠狀病毒擴散問題上嚴重管理失當和隱瞞事情上的角色，」特朗普在白宮的一場新聞發佈會上說。

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「世衛未能履行其基本職責，必須負上責任，」他說。

對於特朗普的言論，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）回應表示，現在消減世衛的資源「不是時候」。

特朗普的決定遭到包括微軟（Microsoft）創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）在內的公眾人物批評。

蓋茨夫婦在推特（Twitter）上發文指，決定暫停向世衛提供資金的決定是「與它聽起來一樣危險」。

「世界現在比任何時候都更需要世衛，」蓋茨夫婦的推文說。

美國是世衛組織最大的單一資助者，去年注資4億美元（3.16億英鎊）——接近世衛總預算的15%。

若美國永久停止向世衛提供資金，就將不再是世衛組織成員。

據世衛組織網站資料顯示，中國在2018－19年度對世衛的資助是包括接近7600萬美元的評定會付費，以及大約1000萬美元的自願捐款。

3月，該組織發起了一項6.75億美元的募捐，以幫助對抗此次全球大流行疫情；據報世衛還在計劃發起新一輪募捐，總額至少達10億美元。

「在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行爆發之下，我們非常擔心，美國的慷慨是否得到了盡可能好的利用，」特朗普說。

美國目前是受新型冠狀病毒全球大流行影響最嚴重的國家，目前共計有608377宗確診病例和25981宗死亡。

特朗普指責說，當疫情最初在中國城市武漢爆發時，世衛未能恰當地評估狀況。

「如果世衛有做好自己的工作，將醫療專家派往中國，客觀地評估那裏的實際情況，指出中國缺乏透明度，疫情爆發可能就會在最源頭得到控制，死亡就會非常少，」他向記者表示。

「這就會挽救數以千計的人命，也會避免世界性的經濟破壞。相反，世衛卻是甘願相信中國在表面上作出的保證……並且為中國政府的行動辯護。」

不過，白宮記者指出，特朗普本人亦曾經讚揚過中國對疫情的應對，並且在美國本土談化了病毒的危險性。

數次與國際組織「決裂」的特朗普

假如美國永久性地停止向世衛提供資金，它就將不再是WHO的成員國。

不過，在特朗普任內，美國已經退出過多個國際組織或者國際協議。

上任總統之後幾天，特朗普即頒布行政命令，退出有12國簽署的「跨太平洋伙伴關係協定」（TPP）。

美國在2018年6月宣佈退出聯合國人權理事會（UNHRC），稱該組織「無止境地對以色列存有敵意」。

去年，特朗普又確認將會退出《巴黎氣候協議》，這一決定將在今年生效。

還是在2018年，特朗普宣佈退出伊朗核協議。之後，仍留協議內的歐洲協約國指責伊朗多次違背協議。

此外，雖然美國一直都不是國際刑事法院（ICC）的成員，不過在2018年，時任國家安全顧問博爾頓（John Bolton）稱，美國將會完全停止與該組織合作。

仍在封鎖令之下的美國

在白宮的玫瑰花園，特朗普還表示，美國各地解除封鎖的計劃已經「接近最終確定」。

特朗普在周一（4月13日）就曾引起過一場熱議，當時他說，有權力解除封鎖和重啟經濟的是他，而不是各州州長。

不過，他在周二又改變了立場，說：「是州長負責，他們必須說了算。」

「聯邦政府會緊密地盯著他們。我們會要他們承擔責任，但是會與他們合作，確保事情很順利。」

專家們也同意，在美國法律下，各州的管轄權在州長手上。

你的器材不支持播放多媒體材料 新冠疫情：期間紐約「萬人冢」喪葬增加

周二，紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）指控特朗普是「急著找麻煩」。

「我們是沒有皇帝的，我們有的是總統，」他說。

紐約州目前是確診病例最多的州份，接近19萬宗確診，超過1萬宗死亡。不過，該州需要送院救治的人數第一次出現下降，狀況有改善的跡象。

特朗普針對的是中國正在增加的影響力

－駐美國國務院特派記者芭芭拉·布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）分析

在一個層面上，這個動作是針對冠狀病毒的。政府官員一直都在尖銳地批評世衛組織在處理這次全球大流行疫情當中的失誤，指它偏袒中國。

他們說，世衛組織太願意相信中國在初期作出的那些有關病毒狀況的欺騙性說法，然後沒有足夠有力地阻止北京以虛假信息作出的隱瞞。特朗普總統特別抓住不放的，是世衛針對他對中國採取旅遊限制措施的批評。

不過，在另一個層面上，停止向世衛發放資金的舉動，是一個更廣大意圖的一部分，特朗普政府在試圖削弱中國正在擴大的全球影響力。

當中的論點是，中國在國際組織當中的領導地位削弱了以規則為基礎、問責制的國際體系，而這正是避免以及對抗全球大流行疫症所需要的。

但是，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，這個決定還來自於一場仍在持續的討論，關於美國的對外援助是否應該與接受這些援助的組織當中有多少美國人在工作有關。

WHO為何備受批評？

世衛對此次疫情的處理，已經不是第一次受到批評。

2月，WHO表示，要阻止2019冠狀病毒疾病的擴散，大規模的旅遊限制並非必要——後來大多數國家都忽略了世衛的這一意見。

3月，世衛一名高級官員拒絶談論台灣對這次疫情的處理，使得這個聯合國組織再度被指控沒有理由地受到中國的影響。

此外，一些衛生專家也表示，世衛對於口罩使用的指引也令公眾產生困惑。

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