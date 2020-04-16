肺炎疫情：美國停止對世衛資助有什麼影響

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普的決定引起多個國家和組織批評。

美國總統特朗普早前批評世界衛生組織應對新冠肺炎疫情中過份偏坦中國，宣佈將會暫停對世衛提供資金。他的說法引來外界批評，認為他不應該在各國全力抗疫期間這樣做。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對特朗普的決定表示遺憾，形容美國過去多年都十分「慷慨地捐助「，希望將來會繼續。譚德塞又說他正在審視沒有美國的資金，對世衛的運作會造成什麼影響。

中國外交部對特朗普的決定也表示「嚴重關切「，形容世衛推動國際抗疫合作發揮了「中心協調作用「，敦促美國「切實履行自身的職責和義務「。

許多專家都認為世衛在統籌各國抗疫的表現有爭議之處，但同時強調現在不是外界查找世衛不足的時候，更警告這樣做會影響世衛抗擊除了新冠肺炎外，其他疾病的工作。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 世衛多次稱讚中國處理新型肺炎的手法。

連鎖效應

全球各國每年都會向世衛繳交會費，這個費用以各個成員國的人口和財產為標凖計算，一些國家也會額外繳交自願捐款。世衛的數字顯示，美國是世衛最大的捐助方，去年會費加上自願捐款，給予世衛約四億美元。

世衛除了組織各國對抗新冠肺炎外，也在幫助一些發展中國家抵抗其他疾病。愛丁堡大學學者斯裏達爾（Devi Sridhar）說，美國這樣做會影響世衛應對其他疾病的工作，瘧疾、小兒麻痺症等疫症可能會重現。

英國衛生慈善組織惠康基金會（Wellcome Trust）總監法勒（Jeremy Farrar）說，世衛需要更多資金應付新冠肺炎疫情。「這應該是我們團結一起的時候。「

特朗普批評有道理嗎？

特朗普說他停止對世衛資助，主要是因為中國在新冠肺炎疫情爆發的早期聲稱病毒不會在人類之間傳播，而特朗普認為世衛當時未能就這個錯誤說法質疑中國。

世衛在1月初曾經發表聲明，引述中國官方稱病毒不會人傳人，最後證實這個說法錯誤。世衛在1月末的時候派出專家組到中國作出簡短調查，發現病毒在武漢居民之間互相傳播，之然發表聲明澄清。

世衛的專家要等到2月中，才能派出正式的國際專家團隊到中國進行調查。

中國醫生李文亮在去年12月已經向外界警告，在武漢華南海鮮市場發現新型肺炎病毒個案，之後一度被地方公安部門以散佈假消息警告。

世衛沒有公開評論中國當局懲罰李文亮，反而多次稱讚中國抗疫工作的透明度，只有在李文亮患上新型肺炎去世後，才在社交網站發帖表示「悲痛「。

中國當局隨後撤回對李文亮的警告，並把他與其他10多名殉職的醫護人員評定為烈士。

圖片版權 CNS Image caption 譚德塞與中國國家主席習近平見面期間，多次讚賞中方的防疫工作。

另外，世衛在疫情早期也多次要求各國不要實施旅遊限制。它1月時的建議指出，在公共衛生危機時實施人流和物流管制，對管控疾病傳播「沒有效用「，因為這只會鼓勵公眾非法越境，繼續傳續病毒。

但美國等多個國家都沒有理會，先後禁止疫情爆發地區的國民入境，包括中國。

中國外交部當時批評美國的做法歧視，但隨著中國國內疫情情況緩和，歐美地區的情況轉趨嚴重，中國採取類似的措施，禁止外國人入境。中國外交部後來解釋這是參考外國經驗後的做法。

學者對關閉邊境能否有效阻截病毒傳播仍然沒有定論。美國高級衛生官員安東尼·福西（Anthony Fauci）認為，美國先後禁止中國和歐洲公民入境美國，對阻截新冠肺炎在美國國內傳播十分有效。

但同時有研究指出，從過去非典型肺炎和伊波拉病毒的經驗看出，這種措施只能在暫時阻止病毒散播。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 世衛多次稱讚中國處理新型肺炎的手法。

美國公共衛生專家戈斯廷（Larry Gostin） 接受BBC訪問時形容，外界指控世衛「過份稱讚中國「的說法有建設性，這種批評也有道理。

「世衛應該早一點就以批判方式，仔細審視情況。「

雖然如此，多個國家先後在特朗普宣佈停止向世衛提供資金後表態，聲言會繼續支持世衛的工作。

英國是繼美國後，世衛資金的第二大捐助國。英國首相府發言人說英國沒有計劃跟隨美國的決定，又形容世衛對領導全球抗衡疫情有「重要角色「。

歐洲、澳洲和新西蘭等多國政府先後都發聲，強調它們會繼續向世衛繳交會費和捐款。