圖片版權 Getty Images Image caption 赫拉利暢銷書包括《人類簡史》、《21世紀21課》

以色列歷史學家、《人類簡史》作者尤瓦爾·赫拉利（Yuval Noah Harari）說，今天我們為應對病毒作出的選擇將在今後許多年內影響我們的生活。

疫情後重生的將是怎樣一個社會？國家之間是會更團結、還是更孤立？執法、監視工具將被用來保護、還是壓制公民？

赫拉利（又譯哈拉瑞）在接受BBC《新聞時間》採訪時說，「危機迫使我們作出重大決定，而且，還要迅速決定。但是，我們也有選擇。」

圖片版權 AFP Image caption 口罩擋不住微笑，巴黎女郎手中的樹葉

「政治」危機

他說，面對危機，「或許，我們面臨的最為重要的兩個決定是，選擇通過民族主義孤立、還是全球合作團結來應對。」

「在各個國家中，我們選擇通過專制、中央極權和監視、還是通過社會團結、賦權公民來戰勝危機。」

赫拉利說，新冠病毒疫情給世界提出了許多挑戰，既有科學的、也有政治的。但是，在直面科學挑戰的同時，我們對如何應對政治挑戰的思考更加欠缺。

他說，「人類有抑制、戰勝這次疫情所需的一切。

現在不是中世紀，這也不是黑死病。（當時）人一批批死去，我們對誰是兇手、如何制服一無所知，現狀並非如此。」

疫情爆發初期，中國科學家已經查明新冠病毒Sars-CoV-2的基因排序。許多其他國家也在展開同類研究。

雖然現在仍然沒有治療Covid-19的新藥，但是，應用最新的醫療技術、創新手段，科學家已經在疫苗研發領域取得相當的進展。

而且，我們也很清楚，勤洗手、社交疏離等措施可以保護我們免受感染、防止病毒傳播。

赫拉利說，「我們非常清楚對手是誰，我們有打敗它的技術手段，我們有經濟實力。」

「但是，如何使用這些實力呢？本質上講，這是一個政治問題。」

赫拉利《冠狀病毒之後的世界》開篇：

人類正在面臨全球危機，或許這是我們這代人遇到的最嚴重的危機。人民、政府今後幾周內做出的決定或許會在今後很多年內改變世界。它不僅將重塑我們的醫保體系，還將影響我們的經濟、政治和文化。

我們必須迅速、果斷地採取行動。我們也應該考慮我們這些行動的長期後果。在不同方案之間做選擇時，我們不僅要問自己，如何克服迫在眉睫的威脅，還要問自己，風暴過後，我們將生活在一個怎樣的世界。

是的，風暴必將結束，人類必將繼續存在。我們絶大多數人都還活著——但是，我們將生活在一個不同的世界中。

尤瓦爾·赫拉利（Yuval Noah Harari）1976年生於以色列，牛津大學歷史學博士，現任耶路撒冷希伯來大學的歷史系教授。赫拉利曾被稱為青年怪才、新銳歷史學家。暢銷作品包括《人類簡史》、《21世紀21課》等。

圖片版權 EPA Image caption 2020年3月中國深圳，警察治安機器人上街執勤

危險的技術

赫拉利近期在英國《金融時報》撰文警告，面臨危機，歷史進程加速推進。原來可能需要幾年時間審議的決策，現在幾小時內即可通過。「不成熟、甚至危險的技術付諸應用，因為不作為風險更大。整個國家成為大型社會實驗中的豚鼠。」

未經妥善研究、公開討論，以驚人的速度開發出的監視技術迅速投入使用。赫拉利說，「如果不謹慎的話，疫情可能成為監控歷史上的一個重要分水嶺。技術可以被政府用來建立全面監視制度，搜集所有人的數據，以不透明的方式作出決定。」

比如說以色列，當局不久前授權安全局——而不僅僅是衛生部門——部署監視技術追蹤個人定位數據。

韓國也曾試用這項技術，但是赫拉利說，韓國的舉動更加透明。

中國是監視行動佔世界領先地位的國家之一，當局使用面部識別技術追查、懲罰違反隔離規定的人。

赫拉利認為，短期內這些措施有合理性，但是風險在於，臨時措施有持久下去的慣性，短期緊急措施有可能成為我們生活的一部分。

赫拉利在BBC訪談中說，「我支持政府採取強有力、有時甚至極端的行動，不僅僅是衛生方面，也包括經濟方面。但是首先，這些行動必須由代表全體人民的政府決定。

正常情況下，有51%的人支持就可以治國。但現在這種情況下，政府必須真正代表人民、照顧所有人。」

圖片版權 Getty Images Image caption 實驗室中的意大利軍醫

孤立與合作

赫拉利說，過去一些年，一些國家的政府利用民族主義、民粹主義的漲勢將社會分裂為對立的兩大陣營，挑起對外國人、外國的仇恨。

但是，疫情在全球暴發表明，病毒並不歧視不同的社會群體和國家。

他說，我們必須作出選擇，面對威脅，我們是走分裂、還是合作之路。

一些國家獨立行事，將私營領域的醫療設施、物資收歸國有，美國試圖「加塞」收購口罩、化學製劑、呼吸機等受到更多批評。

人們還擔心，富裕國家實驗室中研發出的疫苗，發展中、貧窮國家不能普遍受益。

但是赫拉利指出，考慮到現在全球合作的可能性，中國科學家早上獲得的經驗當晚就可以在德黑蘭用於挽救生命。

通過在所有受疫情影響的國家中鼓勵知識共享、推動人力和物資的公平分配來加強國際合作「更理性」。

「可能要重返石器時代，才能找到疫情中人類通過與世隔絶保全自我的上一個先例。

就算在中世紀，流行病也普遍蔓延，比如14世紀時的黑死病。所以，就算重啟中世紀的體制也不能保護我們。」

圖片版權 AFP Image caption 一些國家關閉邊界或者要求入境者隔離

人的本性

不管我們今日的選擇最後的結果怎樣，赫拉利認為，疫情之後，我們仍將是「社會性動物」，這一點不會改變。

他說，病毒「正在利用人類本性中最好的一面，也就是我們表達感情、照顧病弱的一面。病毒利用這一點感染我們。現在我們被迫拉大社交距離、被迫更加明智，用理性、而不是情智決定我們的行為。」

「但是，人是社會性動物，這對我們來說很難做到。我認為，危機結束後，人們會感覺比以往更加需要社會紐帶。

我認為病毒不會從根本上改變人類的本性。」