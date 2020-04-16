圖片版權 Getty Images Image caption 太勇浩是迄今為止從朝鮮叛逃的官員中級別最高的一位。他曾經是朝鮮的外交官，代表韓國反對黨參選

太勇浩曾經是朝鮮駐英國副大使，2016年他和家人在英國叛逃出走，成為朝鮮叛逃的最高級別官員。

現在，太勇浩再度創下先例，成為第一個當選韓國國會議員的朝鮮叛逃者。

他代表反對派——未來統合黨參選，選區是首爾富裕的江南區，點票結果他贏得58.4%的選票。

他表示，希望他的參選能向朝鮮精英階級傳達訊息，鼓勵他們追求新的未來。

韓國周三（4月15日）舉行國會大選，雖然仍在新冠病毒疫情期間，但投票率66.2%創下新紀錄。

韓國總統文在寅所屬的民主黨取得國會過半席次，300個議席中贏得163席。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國總統文在寅所屬的民主黨取得國會過半席次，300個議席中贏得163席。

非凡的勝利

BBC記者比克從首爾報道

太勇浩原本可以在韓國過著平靜的日子，但是他卻利用自己的身份公開譴責朝鮮金正恩政權，同時還為3.3萬名在韓國的脫北者發聲，替他們說出每天面臨的困境與挑戰。

在競選期間，太勇浩競選策略花樣新穎，他戴著粉紅色棒球帽為自己的競選歌曲大唱饒舌歌，沿著江南區的街道拜票拉票，利用社交媒體和選民聊天。

雖然是安全席位，但太勇浩在韓國最富裕的地區贏得勝利仍然是非常值得注目的。

不論如何，他的當選為其他冒著生命危險的脫北者帶來了正面訊息。

你的器材不支持播放多媒體材料 叛逃朝鮮外交官：脫北「不後悔」

從英國叛逃

太勇浩2016年8月在擔任朝鮮駐英國副大使期間叛逃，他表示叛逃的原因是因為自己對人生幡然醒悟，對朝鮮「令人髮指的生活境況」越來越感到不安。

他在抵達韓國之後，出席韓國國會一個委員會表示，朝鮮人的生活境況與奴隸無異。

太勇浩叛逃後，金正恩政權曾緊急召回其他駐外人員，以防更多人叛逃。

朝鮮還把叛逃的太勇浩說成是個「人渣」。

朝鮮當局旗下的媒體稱這名前外交官犯有洩露國家機密、侵吞公款和性侵兒童等罪名。

圖片版權 Getty Images Image caption 點票結果宣佈後太勇浩激動不已

「紅二代」

太勇浩出身於一個朝鮮政治、軍人世家。他是朝鮮前中央委員會委員、抗日游擊隊紅一代太炳烈的兒子，是朝鮮「政治可靠」的紅二代。

太勇浩高中時代便到中國留學，學習中文和英文，後來返 國升讀平壤國際關係大學，並曾被送往丹麥留學。

他是朝鮮資深外交官，自1990年代初一直在歐洲活動，堪稱朝鮮外務省內的西歐專家。

韓聯社引述消息來源說，朝鮮外交官的任期一般為3年，但太勇浩因家庭背景顯赫，在朝鮮駐英國大使館工作了10年。

韓國《中央日報》引述消息人士透露，太勇浩的妻子吳惠善是與朝鮮已故前領導人金日成一起抗日打游擊的吳白龍（1984年去世）的後代，屬於朝鮮最高特權階層「抗日游擊隊血統」。